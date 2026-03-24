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Reabrió la autopista Dellepiane tras el cierre por obras: las transformaciones que mejorarán la circulación de miles de vecinos

Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño brindaron precisiones sobre los trabajos realizados durante el fin de semana largo

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Reabrió la Autopista Dellepiane en ambos sentidos tras montar dos nuevos puentes

La autopista Dellepiane reabrió este lunes tras la terminación de dos puentes de gran porte, lo que permitirá optimizar la circulación entre avenida General Paz, la Riccheri y la autopista 25 de Mayo, en el marco del proyecto que busca transformarla en la autopista Parque de la Ciudad y aliviar los tiempos de viaje para decenas de miles de usuarios. Esta intervención fue ejecutada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño junto a la empresa AUSA, bajo una operación continua en condiciones climáticas desfavorables.

En la fase final de las obras, el proyecto requirió instalar un nuevo puente vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, en el barrio porteño de Villa Lugano, para el cual se utilizaron ocho vigas de 36 metros de largo y 40 toneladas de peso cada una, que se montaron con una grúa especializada. El puente cuenta con 14 metros de ancho, distribuidos en cuatro carriles—dos por sentido—y sendas peatonales protegidas en ambos lados.

En simultáneo, se avanzó con un paso esencial para la infraestructura ferroviaria: la instalación de un puente para el tren Belgrano Sur. Según el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, este procedimiento implicó utilizar dos losas de 20 metros de largo, 6,20 metros de ancho y un peso de 110 toneladas cada una, que permitirán sostener la excavación futura de un paso a nivel para mejorar el flujo de los ramales de colectora norte.

Los trabajos ejecutados forman parte del masterplan de la Dellepiane, que apunta a modificar integralmente los accesos y salidas de la red, beneficiando a 200 mil vehículos diarios, 63 mil vecinos frentistas y reduciendo los tiempos de viaje de 15 mil usuarios del transporte público.

Uno de los puentes fue
Uno de los puentes fue instalado en el cruce de la Dellepiane con la calle Río Negro, en el barrio porteño de Villa Lugano.

El plan prevé la refuncionalización de todos los ingresos y egresos, así como la sustitución completa de las defensas laterales y la incorporación de amortiguadores de impacto para elevar la seguridad vial y la fluidez.

Un eje novedoso será el corredor exclusivo para colectivos, de doble sentido, que recorrerá el centro de la autopista e incluirá seis paradores centrales. Esta vía estará separada del tránsito general por defensas de hormigón, de modo que los servicios públicos no compartan carriles con vehículos particulares, lo que incrementará la seguridad y la velocidad de circulación. El corredor se extenderá desde Piedra Buena hasta el empalme con el Metrobus de la autopista 25 de Mayo.

El plan maestro contempla, además de los nuevos tramos de colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci—cuyas trazas quedaban interrumpidas cerca de 600 metros antes de llegar a la avenida General Paz—, la edificación de pasarelas elevadas con accesos seguros para todos los usuarios, rampas para personas con movilidad reducida y sistemas de iluminación y señalización de última generación. La existencia de estos dispositivos permitirá acceder a cada uno de los paradores y conectar transversalmente los laterales del parque lineal.

La transformación de la autopista incluye un parque lineal de 4 kilómetros y una obra hidráulica para 3.700 vecinos

La última etapa del Masterplan Dellepiane sumará un parque lineal de 4 kilómetros, donde se instalarán canchas deportivas, pista de atletismo, espacios de juegos, postas aeróbicas y circuitos verdes con bicisendas y senderos peatonales. Esta infraestructura dispondrá de todos los elementos necesarios para garantizar la accesibilidad, el esparcimiento y la práctica deportiva a gran escala en la zona sur de la Ciudad.

En paralelo, se desarrolla una obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez, destinada a mejorar la capacidad de escurrimiento y evitar inundaciones en el entorno, lo que beneficia directamente a más de 3.700 vecinos. Según el detalle proporcionado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño a Infobae, la intervención suma 2.700 metros lineales de nuevos conductos pluviales y la instalación de 247 sumideros, ampliando la cobertura y mejorando la resiliencia del sistema hídrico local.

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