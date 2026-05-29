Sociedad

Un colegio de Santa Cruz confirmó un caso de tuberculosis y es el segundo en el país en una semana

La cartera sanitaria provincial intervino de inmediato y puso en marcha el protocolo sanitario. El caso se suma al confirmado horas antes en una escuela de Mar del Plata

Guardar
Google icon
Un niño de cabello castaño y camisa azul tose con el puño en la boca, sentado en un pupitre de madera en un aula iluminada. Se ven otros alumnos y una manzana mordida.
Los dos casos confirmados se detectaron en colegios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un colegio de la provincia de Santa Cruz registró un caso de tuberculosis y el Ministerio de Salud y Ambiente activó de inmediato los protocolos sanitarios junto con el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Se trata del primer caso confirmado en la institución educativa por el cual se inició una investigación epidemiológica, mientras que el paciente permanece bajo tratamiento médico y apartado del ámbito. Luego de conocer el diagnóstico, la cartera sanitaria convocó a las autoridades del CPE, entre ellas la directora provincial del nivel educativo correspondiente, supervisores y equipos directivos de las instituciones donde el afectado desarrolla su actividad.

PUBLICIDAD

En ese marco, la Secretaría de Estado de Políticas Sanitarias puso en circulación el protocolo de actuación y control de contactos entre cada equipo de conducción involucrado.

El procedimiento incluyó la tarea de los equipos de Salud y Educación para identificar y evaluar los contactos estrechos y disponer de los estudios clínicos complementarios. Según informó La Opinión Austral, la cartera sanitaria precisó que el monitoreo médico está indicado únicamente para ese grupo. “De acuerdo con la evaluación epidemiológica realizada, la situación se encuentra controlada y bajo seguimiento. El monitoreo médico está indicado únicamente para los contactos estrechos, no siendo necesario realizar controles en personas sin exposición relevante”, señaló el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Además de las acciones de seguimiento clínico, las autoridades organizaron jornadas de comunicación y educación sanitaria dirigidas a familias, docentes y personal auxiliar de las instituciones afectadas. La provincia de Santa Cruz no tuvo reportes recientes de casos de tuberculosis.

Tuberculosis pulmones
La tuberculosis se transmite por vía aérea a través de gotitas expulsadas al toser, estornudar o hablar

Hace menos de un día se confirmó la existencia de otro caso de dicha enfermedad también en una institución educativa de la ciudad de Mar del Plata. La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 4 “Alfonsina Storni” informó el caso en uno de sus estudiantes. A través de sus canales oficiales, la dirección del establecimiento notificó a las familias y anunció la intervención del Consejo Escolar y de la Región Sanitaria 8va.

En el comunicado, las autoridades escolares transmitieron que “los riesgos son mínimos” y aclararon que se contemplará justificar la inasistencia de aquellos alumnos cuyos familiares, por razones de salud, presenten una nota explicativa. La detección temprana y el tratamiento oportuno son determinantes para cortar la cadena de contagio.

Poco después del primer aviso, la institución informó que un equipo de Salud del Municipio explicaría a la comunidad del colegio las acciones de prevención y el protocolo a seguir, teniendo en cuenta que se trata de una infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que afecta principalmente los pulmones, aunque puede comprometer otros órganos. Se transmite por vía aérea a través de gotitas expulsadas al toser, estornudar o hablar.

Entre los síntomas más frecuentes figuran tos persistente de más de dos semanas, fiebre vespertina o nocturna, sudoración nocturna, pérdida de peso sin causa aparente y cansancio constante.

Este no es el primer caso registrado en la ciudad en lo que va del año. A fines de abril, las autoridades municipales activaron el protocolo sanitario tras confirmar un diagnóstico de tuberculosis en un alumno de sexto año de un colegio privado de Mar del Plata.

Primer plano de una mujer acostada en la cama con el rostro enrojecido y cubierto de sudor, un paño azul en la almohada y un termómetro en la mesita de noche.
Los síntomas son tos persistente de más de dos semanas, fiebre vespertina o nocturna, sudoración nocturna, pérdida de peso sin causa aparente y cansancio constante

Argentina registró 16.445 casos de tuberculosis en 2025, un 3,9% más que en 2024 y un 79,7% más que en 2020, según datos difundidos en marzo por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR). La tasa nacional se ubicó en 34,6 casos cada 100.000 habitantes, con una distribución desigual entre provincias.

Las jurisdicciones con mayor concentración de casos son Jujuy, Salta, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Formosa. Otras once provincias —entre ellas Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes y Tierra del Fuego— registraron aumentos respecto al año anterior, según advirtió la AAMR.

La entidad señaló que el alza sostenida responde a factores estructurales: el debilitamiento de los programas de control, las dificultades para acceder al diagnóstico temprano, las interrupciones en los tratamientos y condiciones sociales como el hacinamiento y la vulnerabilidad económica, que favorecen la transmisión de la bacteria.

Temas Relacionados

tuberculosisSanta Cruzcolegiosprotocolos sanitariosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buscaba rescatar el folclore y se convirtió en “el patriarca” del género: a 150 años del nacimiento de Andrés Chazarreta

Oriundo de Santiago del Estero, el recopilador e intérprete de clásicos como la Zamba de Vargas, fue el encargado de difundir la música folclórica por todo el país. En su honor hoy se celebra el Día del Folclorista

Buscaba rescatar el folclore y se convirtió en “el patriarca” del género: a 150 años del nacimiento de Andrés Chazarreta

Las aventuras de la pareja argentina en el país más bombardeado del mundo: “Las usan en las casas y las ofrecen como souvenir”

Malena Dujovney y Andrés Rivas comenzaron a viajar luego de la pandemia de coronavirus. “Encontramos mucha hospitalidad en Laos. Se nos abrían las puertas cuando nombrábamos a Messi”, cuentan

Las aventuras de la pareja argentina en el país más bombardeado del mundo: “Las usan en las casas y las ofrecen como souvenir”

El desafío de cruzar los Andes por las altas cumbres: la muerte de Benjamín Matienzo y el misterio de un aterrizaje entre montañas

Hace 107 años tres aviadores se largaron a la aventura de llegar a Chile partiendo desde Mendoza. Dos máquinas debieron regresar por problemas, pero la tercera continuó en soledad. Las incógnitas que aún perduran del vuelo y el mito de un aviador que fue precursor de la aeronáutica argentina

El desafío de cruzar los Andes por las altas cumbres: la muerte de Benjamín Matienzo y el misterio de un aterrizaje entre montañas

Violento altercado en Córdoba: una mujer fue arrestada por agredir a su expareja y familiares

El hecho ocurrió en el barrio Maithe de la localidad de Mina Clavero. La intervención policial evitó que la situación escalara . La joven fue trasladada a la sede policial

Violento altercado en Córdoba: una mujer fue arrestada por agredir a su expareja y familiares

Condenaron a dos ex policias por integrar una banda ilícita dedicada a robos violentos en Santa Fe

El veredicto alcanzó a Gabriel Lemos y Leonel Almada luego de un juicio abreviado que consideró probada su intervención en delitos contra la propiedad realizados por una banda estructurada

Condenaron a dos ex policias por integrar una banda ilícita dedicada a robos violentos en Santa Fe

DEPORTES

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel

La lista de Argentina para el Mundial 2026: la enseñanza de Qatar, el equipo base y las dudas que persisten

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

9 frases de Úbeda tras la eliminación de Boca de la Libertadores: de los problemas físicos de Paredes a la frase sobre su futuro

TELESHOW

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

INFOBAE AMÉRICA

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

La OTAN condenó la incursión de un dron ruso contra un edificio residencial en Rumania y lo calificó como una “imprudencia”

Rubio se reúne con el canciller de Pakistán en medio de la incertidumbre por un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Peter Magyar se reunirá con Ursula von der Leyen para intentar liberar los fondos congelados de la Unión Europea

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro