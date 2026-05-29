Sociedad

Un colectivo impactó contra un auto en Mataderos y hay cinco heridos

El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Coronel Cárdenas y la calle Monte. Cuatro personas fueron trasladadas a los hospitales Santojanni y Piñero

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Vista nocturna de un colectivo rojo y blanco con daños frontales. Un patrullero con luces azules y una ambulancia están cerca. Una persona de espaldas observa
El frente del colectivo sufrió un fuerte impacto.

Un accidente en el barrio porteño de Mataderos dejó al menos cinco heridos este viernes por la mañana. El siniestro, que involucró a un colectivo y un auto particular, ocurrió en la intersección de la avenida Coronel Cárdenas y Monte.

De acuerdo con las primeras informaciones, el choque se produjo cerca de las 6 de la mañana entre un colectivo de la línea 126 y un auto en el que viajaba únicamente su conductor. A raíz del impacto, el frente del vehículo de gran porte sufrió importantes daños, mientras que el automóvil quedó destruido en su parte trasera.

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En el operativo colaboraron efectivos de Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Vista nocturna de una escena de emergencia. Bomberos y policías interactúan frente a un camión de bomberos rojo y una ambulancia blanca con luces encendidas
Cinco personas resultaron heridas.

Como consecuencia del episodio, el conductor del vehículo particular, un Renault Logan, y cuatro pasajeros del colectivo sufrieron traumatismos múltiples. Tuvieron que ser trasladados por ambulancias del SAME a los hospitales Piñero y Santojanni. El chofer del colectivo resultó ileso.

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La circulación en la zona fue interrumpida y Bomberos llevó a cabo tareas preventivas para cortar el suministro de gas del auto.

En tanto, interviene en el caso la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35, que dispuso iniciar actuaciones por “lesiones culposas” y ordenar peritajes viales y controles de alcoholemia a ambos conductores.

A su vez, esta mañana también se produjo un siniestro vial entre un auto y una motocicleta en el barrio porteño de Flores.

El hecho ocurrió sobre la avenida Directorio, entre Carabobo y Lautaro, en las inmediaciones de la Plaza de la Misericordia. Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba por Directorio cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra la moto.

Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió daños en el lateral del lado del conductor y también en la parte frontal.

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