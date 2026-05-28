Tenía 72 años, lo encontraron desnutrido y repitiendo “tengo hambre”: imputaron al hijo por abandono de persona

Un hombre de 72 años fue hallado con signos de desnutrición severa en una vivienda de Godoy Cruz, donde las condiciones de higiene eran precarias y los alimentos escaseaban

Un hombre de 72 años murió en Godoy Cruz, Mendoza, tras ser hallado en un estado de desnutrición severa dentro de la vivienda que compartía con su hijo. Cuando llegó la policía repetía una frase que resumía su situación: “Tengo hambre”. Su hijo, de 41 años, enfrenta cargos por abandono de persona con resultado de muerte.

La intervención de los equipos de emergencia sucedió el 10 de mayo del año pasado, alrededor de las 10:50, cuando personal policial y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron hasta una casa de calle Javier Morales, en el departamento mendocino de Godoy Cruz. Allí encontraron a Francisco Carlos Morán en un estado de deterioro físico que alarmó a los efectivos: el hombre presentaba signos evidentes de desnutrición y repetía la frase “Tengo hambre”. La inspección del inmueble reveló condiciones de higiene precarias y determinaron que la provisión de alimentos era escasa.

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Ante la gravedad del cuadro, Francisco Morán fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara. Una vez allí, el personal médico constató que la víctima tenía múltiples hematomas en el rostro y otras partes del cuerpo, y padecía un cuadro de neumonía —específicamente un edema agudo de pulmón por bronconeumonía—. El hombre de 72 años falleció apenas 24 horas después de su ingreso al centro de salud.

La investigación, a cargo del fiscal Juan Carlos Alessandra de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, los Animales y Delitos no Especializados, determinó que Francisco convivía con su hijo, Sergio Gustavo Morán, de 41 años, quien tenía la responsabilidad legal de su cuidado. Con ese antecedente, la Justicia emitió una orden de captura contra el imputado.

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Sergio Morán permaneció prófugo desde ese momento. Su paradero se resolvió el 24 de mayo, cuando fue identificado en la vía pública en el departamento de Godoy Cruz gracias al Sistema de Reconocimiento Facial implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Tras su detención, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formalizó la imputación en su contra.

Los cargos que pesan sobre él son abandono de persona agravado: la figura se agrava por haber ocasionado un grave daño en la salud de la víctima y por tratarse del propio progenitor. Actualmente, Morán se encuentra alojado en un establecimiento penitenciario provincial mientras la causa judicial sigue su curso.

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Abandonaron a un bebé recién nacido en Neuquén y le descubrieron cocaína en sangre

Hospital Eduardo Castro Rendon donde abandonaron al bebé recién nacido con signos de cocaína en sangre

Un bebé nació hace aproximadamente dos semanas y tras ser abandonado por sus padres en el Hospital Catro Rendón, le detectaron cocaína en sangre. El caso de Neuquén activó un protocolo de protección contra menores e intervino la Justicia mientras el recién nacido permanece internado bajo observación.

El Ministerio de Salud confirmó que el bebé presenta un buen estado general. Allegados a la familia también indicaron que el bebé presenta síntomas compatibles con abstinencia neonatal y que los médicos continúan con estudios para evaluar posibles secuelas por exposición a estupefacientes durante el embarazo.

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Según lo publicado por Los Andes, pocas horas después del parto, la madre y el padre se retiraron del centro de salud y lo dejaron allí. Trascendió que ambos sufrirían problemas de adicciones. La abuela y la tía paternas iniciaron la documentación para obtener la tenencia, mientras la Justicia analiza el entorno más adecuado para garantizar el bienestar del niño.

Pérez también afirmó que la tía del recién nacido tiene 27 años y trabajo estable, al igual que la abuela paterna, y que ambas están dispuestas a hacerse cargo. Además, según su relato, el padre se presentó en el hospital y habría amenazado al personal médico, motivo por el cual se le impuso una restricción de acercamiento. Afirmó que no sería la primera vez que el padre abandona uno de sus hijos.

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En relación al estado de salud del bebé contó: “Aún no hay fecha para que le den el alta, mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron. Yo hablé con mi amiga y me comprometí a ayudarla y conseguir donaciones para aportar". En este marco, Pérez difundió una colecta a través de sus redes para recibir ropa, pañales, o cualquier aporte.