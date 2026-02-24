Imprudencia al volante: un padre hizo manejar a su hijo de 16 años, sin licencia, en la Ruta 40

Un padre hizo manejar a su hijo de 16 años sin licencia en la Ruta 40

Un adolescente de 16 años fue sorprendido conduciendo sin licencia sobre la Ruta Nacional 40 en cercanías de Dina Huapi, Río Negro, acompañado por su padre. Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) interceptaron el vehículo blanco tras recibir el aviso de automovilistas que alertaron sobre una conducción imprudente.

El padre alegó que enseñaba a manejar a su hijo durante un horario de bajo tránsito, pero el personal de la ANSV destacó la gravedad de permitir a un menor sin formación manejar en una vía de alto flujo. Durante la intervención, observaron al menos tres detenciones indebidas del vehículo.

“Esta ruta es turística. Es un peligro que usted le dé la conducción a un menor sin licencia”, le remarcó la agente al infractor, quien se excusó: “Lo sé, lo sé. Le pido disculpas. Era temprano, había muy poco tránsito”.

El intercambio entre una agente y el padre del menor

Por último, la uniformada determinó: “Nosotros lo paramos acá en Dina Huapi y se le paró tres veces la camioneta. Creo que usted tiene que tomar conciencia, que como padre, responsable y adulto, no le puede enseñar a manejar a un nene en una ruta nacional donde está muy transitada”. Como resultado de la infracción, se retuvo la licencia al adulto responsable.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes obtienen por primera vez la Licencia Nacional de Conducir tienen restricciones durante los primeros seis meses, incluyendo la prohibición de circular por rutas nacionales, autopistas y zonas céntricas.

Durante este período, la ANSV reforzó su presencia en rutas y accesos turísticos, fiscalizando 689.000 vehículos y sancionando a 15.890 conductores en coordinación con provincias y municipios.

Antecedentes que preocupan

El año pasado sucedieron dos casos que cobraron notoriedad. Valeria Aquino, expareja de El Polaco, quedó envuelta en una controversia tras publicar en redes sociales un video en el que su hija de 12 años aparece conduciendo una camioneta en una ruta rural.

El episodio, ocurrido el 25 de diciembre, generó críticas, repudios y preocupación por parte de usuarios y organismos oficiales. Ante la situación, la ANSV solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino.

El polémico video de Valeria Aquino con la hija que tuvo con El Polaco

La viralización del video provocó una advertencia de especialistas en seguridad vial sobre el riesgo de permitir que una menor conduzca, aún en caminos rurales. En las imágenes, Alma, la hija de Valeria Aquino y El Polaco, aparece al mando del vehículo mientras su madre la filma y la alienta. El camino de tierra, aunque poco transitado, fue escenario de una escena que se volvió tendencia en las redes sociales.

En marzo ocurrió un episodio similar: la ANSV solicitó la suspensión de la licencia de conducir de un padre que permitió a su hijo menor manejar en José C. Paz. El niño no usaba cinturón de seguridad.

“Tranqui, el heredero de la muñeca de papi, porque plata, no tenés un peso”, dice la leyenda del video viralizado, donde se observa a un niño al volante de un auto, conduciendo de noche en esa localidad bonaerense. El adulto incluso le pide: “Pegale una pisadita a ver qué onda”.

Suspendido y denunciado por dejar manejar a su hijo menor de edad en José C. Paz

Según un comunicado de la ANSV, “la medida se tomó luego de que el conductor difundiera un video en sus redes sociales donde se lo ve cediendo el control del auto al niño”. El organismo informó que el hombre tiene 27 años y su licencia nacional de conducir está registrada en San Martín.

La ANSV presentó una denuncia ante el Juzgado de Faltas de José C. Paz y solicitó que el conductor sea reevaluado para determinar si está en condiciones de continuar manejando.