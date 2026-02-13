Dramático rescate aéreo de Prefectura a un tripulante embarcado que sufrió una hemorragia digestiva en Mar del Plata

El hombre navegaba a bordo de un buque argentino a más de 200 kilómetros de la ciudad costera

Un extenso despliegue de la Prefectura Naval Argentina (PNA) permitió la evacuación aérea de un marinero que presentaba un cuadro de hemorragia digestiva mientras se encontraba a más de 200 kilómetros de Mar del Plata. El operativo, ejecutado con precisión sobre aguas abiertas, incluyó la intervención de un equipo médico, rescatistas y aeronaves especializadas.

La emergencia tuvo su origen cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo, uno de los puntos neurálgicos para la seguridad en el litoral marítimo y fluvial del país, recibió el aviso de alarma. El capitán del buque pesquero Stella Maris I notificó que uno de sus tripulantes, un argentino de 35 años, sufría vómitos con sangrado intenso, situación que requería intervención médica inmediata.

De acuerdo con el reporte oficial de Prefectura, la gravedad del cuadro llevó a la activación de un protocolo de emergencia que incluyó una radioconsulta con un profesional de la salud de la propia Autoridad Marítima Nacional. El diagnóstico inicial recomendó reposo absoluto y medicación, medidas que el tripulante acató bajo supervisión.

Con el paso de las horas, la evolución del paciente no mostró mejoría y la inestabilidad hemodinámica se mantuvo, lo que motivó una segunda intervención. En ese momento, se determinó la necesidad de una evacuación aérea, con el objetivo de trasladarlo de urgencia a un hospital en tierra firme.

La Estación Aérea Mar del Plata coordinó el despegue de un avión y un helicóptero, ambos de la PNA, con nadadores de rescate y un médico emergentólogo a bordo. El equipo cubrió las 118 millas náuticas (equivalentes a más de 200 kilómetros) que separaban al Stella Maris I de la costa, enfrentando las complejidades propias de una extracción en altamar.

De acuerdo con la información oficial, los rescatistas descendieron desde el helicóptero y lograron asegurar al paciente en una canasta sanitaria, mecanismo que permitió izarlo de forma segura hasta la aeronave.

Durante el trayecto aéreo hacia tierra, el médico de la Prefectura brindó las primeras atenciones al marinero, estabilizando al paciente hasta el arribo al helipuerto de la dependencia local. La logística del operativo incluyó la coordinación con una ambulancia, que esperaba en el lugar para continuar con el traslado de urgencia hacia un nosocomio de la ciudad.

La maniobra de aterrizaje contó con el apoyo de los bomberos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA), quienes desarrollaron tareas preventivas para garantizar que todo el proceso se desarrollara sin incidentes. Así, el despliegue de recursos, sumado a la articulación interinstitucional, permitió que el tripulante recibiera atención médica especializada en tiempo récord.

Navegaban por el Río de la Plata y debieron ser rescatados tras descompensarse por un golpe de calor

Una pareja fue auxiliada este jueves por efectivos de la Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad tras desvanecerse a bordo de un velero en el Río de la Plata, en la zona de Puerto Madero.

El episodio se produjo aproximadamente a las 17, cuando el capitán de la embarcación “Boomerang” solicitó auxilio a través del 911. Según fuentes oficiales, el hombre, de 50 años, y la mujer, de 55, quedaron inmovilizados después de sufrir una descompensación, aparentemente provocada por un golpe de calor debido a las altas temperaturas del día.

Durante el contacto de emergencia, el capitán informó que ambos carecían de capacidad para controlar el velero y que requerían asistencia urgente. A partir de esa comunicación, la Prefectura Naval puso en marcha un operativo conjunto con personal de las comisarías vecinales 1-A y 1-E.

La embarcación fue ubicada cerca de la terminal de Buquebús y la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires.

Al arribar, los rescatistas constataron que la mujer presentaba un estado “óptimo”, según indicaron desde la fuerza, mientras que el hombre necesitó atención médica inmediata. Integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron y lo asistieron hasta estabilizarlo en el lugar. Finalmente, ambos fueron trasladados al Yacht Club del barrio porteño, donde recibieron evaluación médica y quedaron fuera de peligro, de acuerdo con lo informado por TN.