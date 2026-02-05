Video: importante operativo para escoltar el traslado de un pulmón para un trasplante desde Aeroparque hasta la Fundación Favaloro

El procedimiento se activó tras el arribo de un vuelo sanitario al Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de la provincia de Tucumán

Un operativo de precisión se desplegó en Buenos Aires cuando un pulmón destinado a un trasplante necesitó cruzar la ciudad sin demoras. En ese trayecto, cada segundo marcó la diferencia: la Policía de la Ciudad coordinó el traslado urgente de un órgano a la Fundación Favaloro, tras la llegada de un vuelo sanitario procedente de Tucumán. La escena, con patrullas abriendo paso y motos escoltando la custodia, puso en evidencia la logística que exige el sistema de trasplantes nacional.

El alerta se activó tras un llamado al 911 realizado por la Fundación INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante), que notificó sobre la inminente llegada de una aeronave con un órgano vital. El procedimiento movilizó de inmediato a los efectivos de la División Motorizada de la Policía de la Ciudad, quienes se apostaron en los puntos neurálgicos de la traza entre Aeroparque Jorge Newbery y la Fundación Favaloro. El objetivo: asegurar que el pulmón llegara en tiempo y forma al centro médico, donde lo aguardaba un equipo preparado para la intervención médica.

El trayecto entre el Aeroparque Jorge Newbery, situado sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado, y la sede central de la Fundación Favaloro, ubicada en la Avenida Belgrano al 1700, tiene una distancia de aproximadamente 10 kilómetros. Este recorrido urbano, clave durante el operativo, requirió coordinación para sortear el tránsito y garantizar que el órgano llegara en condiciones óptimas al centro de salud

El audio de las comunicaciones entre quienes participaron del operativo policial reveló la dinámica detrás del mismo: “Estamos con un vuelo de INCUCAI con traslado de órganos. Si podrían concebir el tema de que haya algún cordón policial desde Aeroparque hasta la Fundación, que va a ser vía terrestre, podría venir alguna moto como para poder abrir camino”, se escucha en uno de los primeros intercambios.

La Policía de la Ciudad coordinó el traslado terrestre de un pulmón desde Aeroparque hasta la Fundación Favaloro

El pedido activa una secuencia de acciones que incluye estaque en máquinas de manera prioritaria para traslado de órganos y el despliegue de personal para empezar a trabajar contra semáforo para tener agilizado. El clima de urgencia se palpa en cada instrucción y en el reconocimiento final: “Comando para las motos que realizaron el traslado, se tiene la felicitación y la buena predisposición para con la tarea asignada”.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de la Ciudad, el trayecto contó con cortes de tránsito temporales y desvíos controlados sobre arterias clave de la ciudad. Los efectivos policiales despejaron el camino y habilitaron un corredor seguro que permitió avanzar sin interrupciones a la comitiva sanitaria. Esta modalidad operativa, habitual en emergencias de trasplante, prioriza la rapidez, pero también la seguridad vial y el respeto de las condiciones médicas requeridas para mantener el órgano en óptimo estado.

El INCUCAI y los sistemas de salud públicos y privados trabajan de manera coordinada con las fuerzas de seguridad cada vez que se presenta una situación de estas características. El protocolo nacional de emergencia exige que se cumplan estrictos procedimientos para asegurar que el órgano llegue al quirófano bajo las mejores condiciones posibles. La logística en los trasplantes exige coordinación minuto a minuto: cada segundo cuenta para que el órgano pueda ser implantado en condiciones óptimas y aumentar las chances de éxito del paciente receptor.

El pulmón viajó desde Tucumán en un vuelo sanitario especial hasta Aeroparque Jorge Newbery. El aviso del INCUCAI activó la intervención de la Policía de la Ciudad, que asumió la custodia del trayecto terrestre y articuló la circulación de los vehículos sanitarios por avenidas Entre Ríos e Independencia, entre otras arterias. Las fuentes consultadas enfatizaron la celeridad del desplazamiento y el cumplimiento de los protocolos de conservación y cuidado.