Hallaron muerta a una mujer dentro de un micro en la terminal de Posadas

El asiento número 20 del colectivo fue preservado por peritos tras el hallazgo de la pasajera sin vida

Una mujer fue encontrada sin vida en un micro de larga distancia que arribó a la Terminal Quaranta de Posadas en la mañana del miércoles. El hecho se conoció cuando personal policial fue alertado por empleados de la terminal, luego de que el chofer notara que una pasajera no descendía del vehículo. La víctima fue identificada como Mariana Pizarro, de 55 años.

Alrededor de las 9.20, agentes de la Comisaría Decimoséptima y del Comando Táctico Especial acudieron al lugar tras el aviso del conductor del ómnibus, quien relató que, tras finalizar el viaje desde Buenos Aires hacia Posadas, advirtió que una pasajera permanecía en su asiento sin responder a los intentos de despertarla. Según informaron fuentes de la Policía de Misiones a Infobae, el chofer notificó la situación de inmediato a las autoridades.

Una vez en el micro, los efectivos constataron que la mujer no presentaba signos vitales. El asiento número 20, donde fue hallada, quedó bajo resguardo para las pericias. Personal de Policía Científica y el médico policial intervinieron en el sitio, confirmando el fallecimiento y asegurando la preservación de la escena para la investigación correspondiente.

El magistrado a cargo dispuso la realización de una autopsia a fin de determinar las causas del deceso, ya que al momento no se detectaron signos de violencia en el cuerpo. El caso fue registrado en la UR-I, Comisaría 17ª.

Quién era Mariana Pizarro

La noticia del fallecimiento de Pizarro impactó entre quienes compartieron proyectos artísticos y educativos en la provincia

Mariana Pizarro contaba con una trayectoria extensa en el campo artístico, académico y social en Misiones. De acuerdo a Misiones Online, su figura se destacaba por la vinculación entre arte, educación y compromiso social.

Pizarro era actriz nacional egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, licenciada en Actuación por el IUNA y profesora en Educación por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Su labor artística incluyó la dirección de proyectos teatrales, como el interdisciplinario itinerante Teatro Escuela Abierta en México y el programa Arte Vivo “La Gracia”. También trabajó en la Coalición del Estado de Washington contra la Violencia Doméstica en Estados Unidos.

En el plano local, coordinaba la Regional Oberá del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones, desde donde impulsaba iniciativas de formación y producción teatral. Además, se desempeñó como asesora en el Ministerio de Educación de Misiones. Su participación en espacios culturales y colectivos sociales la consolidó como referente en la intersección entre arte, educación y militancia.

Mariana Pizarro participó activamente en el movimiento Ni Una Menos y en debates sobre violencia de género. Denunció públicamente la falta de seguimiento en casos de niñas víctimas de abuso y defendió la garantía de derechos.

“Una muerte trágica”: revelaron qué pasó con el turista estadounidense que hallaron sin vida en Ushuaia

Sean Christopher Bartel tenía 37 años y era oriundo de Estados Unidos

El fin de semana pasado la Policía de Tierra del Fuego encontró a Sean Christopher Bartel muerto sobre un sendero que conduce a Laguna Esmeralda. El turista estadounidense era buscado desde hacía casi una semana luego de que la dueña de la vivienda donde se hospedaba denunciara su desaparición. En las últimas horas, salieron a la luz más detalles acerca de su deceso. “Tuvo una muerte trágica”, aseguraron.

El jefe de la comisaría primera de Ushuaia, Martín Bobba, explicó que la zona donde descubrieron el cuerpo está en Ojo de Albino a unos 18 kilómetros de la ciudad. La causa de muerte del hombre de 37 años habría sido provocada por la caída desde una altura de aproximadamente 90 metros.

El operativo de búsqueda se activó luego de que la propietaria del departamento que Bartel había alquilado no lograra contactarlo cuando debía devolver la vivienda. “Todo comenzó el sábado a raíz de que el hombre había alquilado un departamento en Ushuaia y debía debía devolverlo ese mismos día”, explicó Bobba al medio local TV Pública Fueguina. “Entonces la propietaria se acercó a la comisaría porque no podía contactarlo e inmediatamemte comenzaron las investigaciones”, detalló.