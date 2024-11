Volvieron a vandalizar con pintadas antisemitas un templo y centro educativo judío de Once

Vandalizaron con pintadas antisemitas el Centro Educativo Sefaradi en Jerusalem

El Centro Educativo Sefaradi en Jerusalem, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, volvió a ser vandalizado con pintadas antisemitas. Además, desde el establecimiento denuncian constantes amenazas y agresiones por parte de un grupo de personas que deambula por la zona en aparente situación de calle.

“Nuevamente fuimos atacados como institución judía con pintadas antisemitas y amenazas por nuestra condición de judíos, esto no se puede permitir en una sociedad como la nuestra. Llamamos diariamente al 911 pidiendo asistencia, envían policías de la Ciudad y no es suficiente”, publicó en sus redes sociales la institución.

En fotos y videos que acompañan al posteo se observa el dibujo de una esvástica nazi al costado de la puerta de ingreso al establecimiento ubicado en Tucumán 2153, a la vuelta de la sede de la AMIA de la calle Uriburu. Ya en enero de 2022, en un ataque similar, habían grafiteado la figura de una calavera, con huesos cruzados, algo que la institución educativa relacionó con “la imagen que utilizaban los nazis en su vestimenta y estandartes”.

Isaac Cohen Chaluh, presidente del centro comunitario, en diálogo con Infobae afirmó que, si bien nunca cesaron las pintadas y amenazas, en los últimos 30 días estas acciones se recrudecieron hasta llegar a la pintada que alertó a la comunidad este viernes.

“En el último tiempo recibí insultos cuando quise sacar a un grupo de la puerta de la institución. A los gritos, amenazando, sacando un cuchillo. También dejan notas por debajo de la puerta”, denunció el dirigente.

La esvástica pintada en la entrada del Centro Educativo Sefaradi en Jerusalem

Este grupo apuntado, según cuenta Cohen Chaluh, ha tenido varios cruces con la policía, que acudió varias veces a la zona por llamadas que alertaban sobre disturbios, ocupación del espacio público, molestias a vecinos y amenazas”. En ese sentido, contó que las fuerzas de seguridad solo se presentan cuando hay un llamado al 911, pero desde la Policía de la Ciudad nunca ofrecieron una consigna.

“En la calle me insultaron varias veces, y yo no tengo ninguna identificación religiosa, solo me identifican porque somos del lugar”, destacó Cohen Chaluh.

El ingreso al Centro Educativo Sefaradi en Jerusalem

El Centro Educativo Sefaradi en Jerusalem es una institución que está por cumplir 45 años en Argentina y está representada en varias ciudades del mundo. La sede vandalizada representa la sección latinoamericana.

Las pintadas de 2022, fueron realizadas justo frente a la puerta del establecimiento, en la que se observan dos Estrellas de David.

El Centro Educativo Sefaradi en Jerusalem ya había sufrido pintadas antisemitas en 2022

En junio de este año, se reveló una encuesta de la Liga Antidifamación (ADL) que sondeó las actitudes antisemitas y antiisraelíes en los países del grupo de trabajo J7, hogar de algunas de las mayores poblaciones judías fuera de Israel, y reflejó el aumento del antisemitismo. Los datos concluyeron que un 40% de los encuestados en los 7 países con una comunidad judía más numerosa (Francia, Canadá, Gran Bretaña, Argentina, Rusia, Alemania y Australia) estuvo de acuerdo en 6 de los 12 tópicos antisemitas analizados.

Según se desprende del estudio, que se realizó entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 2024, los encuestados del Reino Unido y Canadá tienen los promedios nacionales más bajos de creencias antisemitas, mientras que los encuestados de Argentina tienen los más altos, con un índice de 5,69, seguidos por los de Francia que alcanzaron un 4,95. Desde la Liga Antidifamación indicaron que “el 7 de octubre (fecha de los crímenes de Hamás en Israel) le dio nueva vida a los viejos tópicos antisemitas”.

Cohen Chaluh coincide en que “luego del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel se incrementaron en el mundo los actos antisemitas, así como las manifestaciones públicas y la incitación a la violencia en las redes sociales. También considera que ese recrudecimiento, en Argentina, “aumentó un 100%”.