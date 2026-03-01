Una artesana judía sufrió un ataque antisemita en la feria de San Telmo: “Fuera los sionistas”

La feriante denunció que fue víctima de insultos y agravios luego de pedir que retiren una bandera de Palestina donde estaban los puestos de venta

Una mujer denunció que fue víctima de una brutal agresión antisemita en la Feria de San Telmo durante este domingo después de pedir que retiren una bandera de Palestina que había colocado una de las feriantes.

La víctima en cuestión fue identificada como Karina, una artesana que se dedica a la venta de productos hechos con cerámica de alta temperatura. Si bien no es una de las feriantes fijas que está en el mercado icónico de la Ciudad de Buenos Aires, había participado en otras oportunidades de las ventas gracias a un mecanismo de sorteo que asigna lugares.

Una mujer judía denunció que sufrió un ataque en la feria de San Telmo

Todo ocurrió en la calle Defensa al 700, en el corazón de la feria que se instala durante los fines de semana. Según relató a Infobae, el inicio de todo fue porque solicitó a una feriante si podía quitar la bandera de Palestina, ya que consideró que la feria es un ámbito cultural y se trata de una insignia que “apoya al terrorismo”. Algo similar había ocurrido la última vez que colocó su puesto en la feria, pero tras su pedido no pasó nada.

Sin embargo, esta vez la persona era otra y, tras el comentario, comenzó la agresión: “Tenía una manada de gente que me lanzaba insultos. ‘Asesina de bebés, hija de puta’, fueron algunos de los que escuché. Todo con un discurso antisionista. Me temblaba todo el cuerpo, me sentía mal. No me quería ir, pero me generaba mucho miedo”.

La artesana sostuvo que le dijeron "asesina de bebés"

En medio de este cruce, se acercó una agente de la Policía de la Ciudad, quien intentó calmar los ánimos para evitar que la situación escale. “Ellos dijeron que los había agredido. Estaban seguros que me tenía que ir”, contó.

Y relató una secuencia que ocurrió durante esta mañana: “Cuando en un momento fui al baño, escucho a uno decir, ‘por dignidad, deberías irte de acá’”. Todo ocurrió mientras Karina permanecía en la feria, hasta que en un momento, una persona se acercó hasta su puesto y le comentó si quería pasar a otro puesto: “Ahí decidí irme y recibió otra vez insultos”.

En ese marco, acompañado por personas cercanas, decidió abandonar la feria, mientras un grupo de mujeres continuó con la agresión y dichos como "viva Palestina libre“, “fuera los sionistas o "no vuelvas más a esta feria“. Todo quedó grabado en el video que encabeza esta nota y era del momento en el que la mujer se retiró del lugar.

La bandera en cuestión que desató la agresión en la Feria de San Telmo

Según pudo saber este medio, Karina decidió realizar una denuncia ante la DAIA contando el hecho y también ante las autoridades porteñas para avanzar en la investigación del caso.

Justamente, el legislador porteño Waldo Wollf presentó una denuncia en el marco de la Ley Antidiscriminatoria para que los responsables respondan con todo el peso de la ley. “El antisemitismo es un delito y no solo no tiene lugar en nuestra Ciudad, sino que vamos a caerles con todo el peso de la ley y de las atribuciones de su Poder Ejecutivo a quienes no lo comprendan”, aseguró el dirigente.

Según esta normativa, la pena establece de un mes a tres años de prisión para quienes participen en organizaciones o realicen propaganda basada en teorías de superioridad racial o inciten al odio.

“Repudiamos con absoluta firmeza el ataque antisemita ocurrido en la Feria de San Telmo, donde una artesana fue hostigada por el solo hecho de ser judía. El antisemitismo es inadmisible. Es una forma de odio que constituye un delito y no lo vamos a dejar pasar bajo ningún concepto”, señaló un comunicado de la Ciudad de Buenos Aires y que fue replicado por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.