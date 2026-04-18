Un puma apareció en el patio de una casa en Santa Fe: lo rescataron y liberaron en una zona rural

Intervino la Brigada Ecológica, que lo rescató y luego liberó en una zona rural

Un operativo inusual movilizó a las fuerzas de seguridad y a especialistas en fauna este viernes en la localidad de Monje, ubicada en el departamento de San Jerónimo, al sur de la provincia de Santa Fe. Todo comenzó cuando vecinos del paraje La Boca alertaron a la policía sobre la presencia de un puma en el patio de una vivienda particular.

La situación generó preocupación entre los residentes, por lo que personal de la Unidad Regional XV acudió rápidamente al lugar para verificar el incidente y activar un operativo de prevención.

Al llegar, los efectivos resguardaron a los habitantes de la casa y coordinaron la intervención de organismos especializados, entre ellos el área de Medio Ambiente de la Provincia. Poco después, se sumó al despliegue personal de la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Unidad Regional II, que trabajó en conjunto con la comisaría local.

Las autoridades descartaron el uso de sedantes debido a las condiciones del domicilio, optando por técnicas adaptadas para capturar al puma sin riesgos

Se montó un perímetro de seguridad para evitar riesgos y, tras constatar que el animal se encontraba en buen estado de salud, los especialistas evaluaron la mejor estrategia para su captura.

Por las características del domicilio y el entorno, las autoridades descartaron el uso de sedantes. Según explicaron desde la Policía de Santa Fe, la configuración edilicia del lugar impedía aplicar ese método, por lo que optaron por técnicas específicas adaptadas a la especie y procedieron siguiendo los protocolos establecidos.

El trabajo coordinado permitió finalmente capturar de manera controlada al puma concolor, un ejemplar originario de la región.

Una vez asegurado el animal, la Brigada Ecológica lo trasladó hasta una zona rural seleccionada por la Fauna Provincial, un espacio verde sin presencia humana ni alteraciones antrópicas, es decir carente de cambios generados por las personas, donde fue liberado conforme a las indicaciones de los especialistas para garantizar su reincorporación al hábitat natural.

El ejemplar de puma fue liberado en una zona rural de Santa Fe, seleccionada por Fauna Provincial para asegurar su reintegración al hábitat natural

Un puma apareció sobre los restos de un barco semihundido en Santa Cruz

Días atrás, un inesperado episodio sorprendió a los habitantes de Puerto Santa Cruz, en el sector oriental de la provincia de Santa Cruz. Varios vecinos observaron a un puma juvenil sobre los restos de un barco parcialmente sumergido, muy cerca de la orilla. El felino permaneció tranquilo mientras era fotografiado y grabado por quienes presenciaron el hecho.

Posteriormente, el animal nadó hasta la costa y luego se internó en las calles de la localidad. El avistamiento, ocurrido días atrás por la mañana, causó asombro entre los residentes, quienes rápidamente difundieron imágenes y videos en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, el puma habría quedado aislado por la subida de la marea y, tras buscar protección, decidió dirigirse hacia tierra firme. Sin mostrar signos de agresividad, eligió descansar sobre la estructura corroída de un viejo naufragio, donde se mantuvo empapado y en calma, observando el movimiento del agua y la presencia de algunos observadores a distancia.

Un puma juvenil fue fotografiado sobre un barco semihundido en Puerto Santa Cruz, causando sorpresa y viralización en redes sociales (Facebook: Dario Troncoso)

La imagen del felino sobre el naufragio se viralizó en poco tiempo. El puma es visto como símbolo natural de la provincia de Santa Cruz. Según detalló ADN Sur, tras el singular avistamiento, las autoridades recordaron la importancia de mantener distancia, evitar ruidos fuertes y notificar de inmediato a organismos como Guardafauna, Policía o Parques Nacionales para que personal especializado intervenga si es necesario.

El puma (puma concolor) habita casi todo el territorio argentino, desde la Puna hasta la Patagonia, y ocupa el segundo lugar en tamaño entre los felinos del país, solo superado por el yaguareté. Esta especie posee la mayor extensión geográfica entre los felinos argentinos.

No se comunicó si las autoridades competentes implementaron acciones concretas para resguardar la integridad del animal. Lo esperado es que, en busca de evitar el contacto humano, se haya marchado hacia una zona rural o agreste.