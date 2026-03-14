Sociedad

Murió un turista tras caer desde un cuarto piso de un hotel en Comodoro Rivadavia

El hombre de 69 años estaba acompañado por su esposa y su hija durante el viaje. Investigan las causas

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La víctima, Plinio Marcos Tabacco,
La víctima, Plinio Marcos Tabacco, se encontraba de viaje en Comodoro Rivadavia acompañado por su esposa e hija cuando ocurrió la tragedia

Una jornada que transcurría tranquila en el corazón de Comodoro Rivadavia, ciudad de la provincia de Chubut, terminó en tragedia cuando un hombre de 69 años, oriundo de Río Gallegos, falleció tras caerse desde el cuarto piso del Apart Hotel ubicado en 9 de Julio al 800.

El accidente, registrado poco después de las 9:40 de la mañana de este sábado, conmocionó tanto a los huéspedes del lugar como al personal que se encontraba en servicio.

La víctima, identificada como Plinio Marcos Tabacco, se encontraba allí junto a su esposa e hija, quienes acompañaban su viaje por la ciudad, de acuerdo con la información de ADN Sur.

Al acudir rápidamente ante el llamado de alerta, agentes de la Comisaría Seccional Primera se encontraron con el cuerpo sin vida, en el sector central del edificio, tras una caída por la escalera interna tipo caracol que conecta los diferentes niveles del hotel.

La investigación quedó en manos del personal de la División Policía Científica y de la División Policía de Investigaciones (DPI), quienes acudieron bajo la coordinación del Oficial Ayudante Mayoría y la subcomisario Daniela Millatruz.

De inmediato, los especialistas recopilaron pruebas en la escena, descargaron y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, acción supervisada directamente por el Fiscal General, Julio Argentino Puentes, y la fiscal Rivas, del Ministerio Público Fiscal (MPF), indicó El Comodorense.

El informe policial indicó que la muerte fue accidental y no detectó ningún indicio de delito. Tanto la esposa como la hija de Tabacco permanecían en el mismo establecimiento en el momento del hecho.

Por orden de la fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde en las próximas horas se realizará la autopsia correspondiente. El certificado de defunción, una vez expedido, permitirá a la familia llevar adelante los trámites para la repatriación a Río Gallegos. Durante el procedimiento, intervino la Oficial Inspector Sheila Cayupil, quien labró las actuaciones de rigor.

Un turista francés murió tras descompensarse en Mendoza

En Mendoza, un turista francés
En Mendoza, un turista francés de 35 años perdió la vida por una descompensación durante una excursión en alta montaña en Tunuyán (Foto: NA)

Un viajero francés de 35 años perdió la vida días atrás en la zona de alta montaña de Tunuyán, Mendoza, tras sufrir una descompensación durante una excursión en el Cajón de Arenales, en las cercanías del Refugio Portinari.

El suceso se produjo en un área de acceso complicado, lo que llevó a que los servicios de emergencia locales actuaran con rapidez. El hombre no se encontraba solo; otro acompañante presenció el episodio y pudo activar el protocolo de alerta y auxilio de inmediato.

De acuerdo con información publicada por el portal El Sol, el caso salió a la luz tras una llamada a emergencias que reportó dificultades respiratorias de un excursionista en una zona apartada. La víctima fue identificada como Joel Oliver, de nacionalidad francesa, que participaba en la travesía.

Frente a la gravedad del cuadro, se organizó un operativo terrestre de rescate. Participaron fuerzas de la Gendarmería Nacional Argentina, personal de la Subcomisaría Manzano Histórico, guardaparques, miembros de la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM), Bomberos y la Policía Turística. La intervención exigió una coordinación entre distintos organismos debido a la complejidad del terreno y la extensión del trayecto.

Los primeros reportes médicos apuntaron a un presunto edema pulmonar, una condición severa que puede ser mortal en zonas de gran altitud. El informe inicial destacó el desafío que representó para los rescatistas llegar al lugar, dadas las características del sendero y el entorno.

Luego de constatar la muerte, la Gendarmería Nacional Argentina notificó a la Oficina Fiscal de Tunuyán y comenzaron las diligencias judiciales correspondientes, que incluyeron la recuperación del cuerpo y su traslado para los estudios de rigor.

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