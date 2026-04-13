Nicole Kidman da a conocer su nueva vocación: "Ojalá existieran personas que pudieran brindar consuelo"

Nicole Kidman ha decidido utilizar sus experiencias personales para ayudar a otras personas que atraviesan la pérdida REUTERS/Caroline Brehman

El fallecimiento de Janelle Kidman en septiembre de 2024 impulsó a Nicole Kidman a tomar una decisión inesperada: la actriz australiana, de 58 años, anunció que desea formarse como doula de la muerte. La revelación surgió durante su intervención en la Silk Speaker Series de la University of San Francisco, donde compartió con los asistentes el impacto que tuvo la partida de su madre y el vacío que sintió su familia en los últimos días de vida de Janelle.

Kidman relató que, en ese proceso, la familia contrató una doula de la muerte para acompañar a su madre. Este es un profesional no médico dedicado a brindar apoyo emocional, espiritual y práctico tanto a personas en etapa terminal como a sus seres queridos. La actriz confesó que la experiencia la marcó profundamente, pues percibió que, pese a los esfuerzos familiares, la soledad persistía en los momentos finales de la vida de su madre.

Fue la muerte de su madre la que inspiró a Nicole Kidman a convertirse en doula REUTERS/Louisa Gouliamaki

En palabras de la protagonista de Moulin Rouge: “Hay doulas de nacimiento y recientemente aprendí sobre las doulas de la muerte. Cuando mi madre estaba en sus últimos días, estaba sola y nuestra familia no alcanzaba a cubrir todo lo que ella necesitaba”. Kidman expresó que, al vivir esa situación, pensó: “Ojalá existieran personas que pudieran sentarse de manera imparcial y brindar consuelo y cuidado”.

Un doula de la muerte, según la International End Of Life Doula Association, ofrece un acompañamiento integral que no suplanta la atención médica, pero sí cubre aspectos de contención y compañía que suelen quedar desatendidos en la etapa final de la vida. La actriz subrayó: “Me parece muy necesario que existan cuidados tanto al principio como al final de la vida”.

Un doula de la muerte busca brindar apoyo a la gente que atraviesa la pérdida de un ser querido

La decisión de Kidman de explorar este camino se asienta también en la influencia de su padre, Antony Kidman, quien falleció en 2014. Nicole recordó que él estuvo involucrado en cuidados paliativos y que, antes de morir, le compartió una reflexión sobre el sentido de la existencia: “El significado de todo es cuidar a la generación más joven, a los niños”.

Durante su charla, Kidman también evocó otra enseñanza paterna que la acompañó desde la juventud. Su padre le advertía sobre la importancia de la resiliencia: “Tienes que tener coraje, no vas a ser la persona más inteligente en la sala, así que tienes que usar tu ingenio”.

Nicole Kidman también se vio influenciada por las enseñanzas de su padre para "apoyar a las nuevas generaciones"

La actriz no evitó referirse a los desafíos personales que ha atravesado a lo largo de su carrera. Para Kidman, las adversidades han sido fuente de crecimiento. “A veces tendrás que soportar golpes y está bien. Es tu vida y tú la defines. No importa lo que piensen los demás. No entregues tu poder a nadie. Nadie tiene derecho a definirte”, aseguró ante la audiencia.

Nicole Kidman explicó que su participación en el evento en San Francisco respondía también a la historia familiar. “Soy hija de académicos, por eso estoy aquí en una universidad promoviendo la educación… Significa mucho para mí”, declaró.

La noticia de que una figura tan reconocida de Hollywood busque formarse como doula de la muerte ha generado interés sobre esta labor, que poco a poco gana visibilidad en el mundo occidental. Para Kidman, la vocación de acompañar en los momentos más delicados de la vida representa un modo de expandirse y de rendir homenaje al legado de sus padres.