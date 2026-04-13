Calendario 2026: cuándo hay fines de semana largos en mayo

El calendario de feriados 2026 en Argentina contempla dos fines de semana largos en mayo, ideales para planificar escapadas y actividades recreativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario 2026 trae novedades para quienes buscan organizar su descanso y aprovechar al máximo los fines de semana largos. Con la aprobación de nuevas fechas destinadas a fomentar el turismo interno y el anuncio de feriados inamovibles y días no laborables estratégicamente ubicados, el mes de mayo destaca con dos oportunidades consecutivas para disfrutar de jornadas extendidas.

Esta configuración responde al objetivo gubernamental de dinamizar sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de facilitar el encuentro y la organización familiar en todo el país.

Cuándo es el próximo feriado de 2026

Para quienes planifican sus escapadas de descanso, mayo se presenta como un mes clave, ya que cuenta con dos fines de semana largos gracias a la coincidencia de feriados nacionales. El primero será el viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, y el segundo llegará a finales de mes, el lunes 25, por el Día de la Revolución de Mayo.

El objetivo principal de los feriados en mayo 2026 es promover el turismo interno, beneficiando sectores turísticos como la hotelería, la gastronomía y el transporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta combinación convierte a mayo en uno de los pocos meses del año con dos oportunidades para extender el descanso, lo que facilita que trabajadores y familias organicen viajes, actividades recreativas o reuniones familiares.

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17 dias Mayo Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Los dos fines de semana largos que hay en mayo

Durante 2026, mayo será el único mes, junto a diciembre, que ofrecerá dos fines de semana largos, lo que representa una oportunidad singular para quienes buscan cortar la rutina y organizar escapadas.

El primero llegará del viernes 1 al domingo 3 de mayo, abarcando el Día del Trabajador, mientras que el segundo se extenderá del sábado 23 al lunes 25 de mayo, por el Día de la Revolución de Mayo.

Según la Resolución 164/2025, la intención oficial es incentivar el turismo interno y contribuir al crecimiento de actividades como la hotelería y la gastronomía.

Por qué es feriado el 1 de Mayo

La jornada del 1 de mayo tiene un profundo significado histórico y social que trasciende fronteras. El Día del Trabajador conmemora la lucha por los derechos laborales y el reconocimiento de condiciones dignas para quienes integran la fuerza laboral.

Su origen se remonta a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, durante 1886, cuando obreros iniciaron una huelga para reclamar la jornada laboral de ocho horas, frente a condiciones extenuantes que imponían entre 12 y 16 horas de trabajo diario.

El evento culminó con la llamada “Revuelta de Haymarket”, donde una manifestación pacífica terminó en violencia tras la explosión de una bomba y la dura represión policial. Varios sindicalistas fueron arrestados y algunos ejecutados, convirtiéndose en los conocidos “Mártires de Chicago”.

El 1 de mayo se conmemora en Argentina y el mundo como Día del Trabajador, homenajeando la histórica lucha obrera por derechos y condiciones laborales dignas

La Segunda Internacional, en 1889, estableció el 1 de mayo como día de homenaje global a estos mártires y símbolo de la lucha obrera.

El 1 de mayo se recuerda en Argentina y en otros países como una oportunidad para reivindicar derechos laborales esenciales. La fecha destaca la importancia de la reducción de la jornada, la mejora de las condiciones de trabajo y el salario justo, así como la seguridad laboral y la organización sindical.

También invita a reflexionar sobre desafíos actuales como la precarización, la desigualdad salarial y el desempleo.

Qué se celebra el 25 de Mayo

El 25 de mayo es una fecha central para la historia argentina, conocida como el Día de la Patria. Cada año se recuerda la jornada en la que, en 1810, se produjo un giro decisivo en el Virreinato del Río de la Plata: se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se conformó la Primera Junta, un gobierno local integrado mayoritariamente por criollos.

El proceso fue impulsado por la presión popular y el contexto internacional marcado por la invasión napoleónica a España, que había dejado un vacío de poder.

El 25 de mayo, Día de la Patria, recuerda la formación de la Primera Junta en 1810 y marca el inicio del proceso de independencia de la Argentina

La Revolución de Mayo no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de maduración política y social, con antecedentes como las Invasiones Inglesas y la difusión de ideas ilustradas por figuras como Mariano Moreno.

La jornada del 25 de mayo comenzó con la concentración de vecinos en la Plaza de la Victoria, exigieron definiciones políticas y lograron la creación de la Primera Junta, encabezada por Cornelio Saavedra y secundada por personalidades como Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano. Este acto sentó las bases para la independencia y la construcción de una identidad nacional.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Luego de mayo, el calendario de feriados nacionales en Argentina para 2026 continuará con una serie de fechas que permiten a los ciudadanos planificar más fines de semana largos.

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

El calendario de feriados nacionales 2026 ofrece oportunidades de descanso en junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, facilitando la organización anticipada de viajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, este año no se modificaría la fecha).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, también permanecería sin modificaciones como el 17 de agosto).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original sería el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).