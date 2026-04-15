Crimen y Justicia

Gianinna Maradona declarará en la segunda audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego

La hija del Diez ya había declarado en el primer debate oral que resultó nulo. La Fiscalía también confirmó otros dos testigos clave

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Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su papá
Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su papá

La segunda audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona contará con uno de los testimonios más duros del caso: el de Gianinna, la hija del Diez, quien fue citada a declarar este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren anunciaron a la testigo con 24 horas de anticipación tal como se lo exigieron los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón durante la primera jornada del debate. Además de ella, también se escucharán las declaraciones de Lucas Farías, el primer policía en ingresar a la vivienda donde falleció el Diez, y Juan Carlos Pinto, quien firmó el acta de deceso de Diego.

Los tres convocados ya habían declarado en el juicio que resultó nulo tras el escándalo de la ex jueza Julieta Makintach. Por este motivo, nada de lo que dijeron en ese momento tiene válidez para la Justicia y deberán hablar como si nunca antes lo hubieran hecho.

La situación más difícil es la de Gianinna Maradona, quien en 2025 había protagonizado uno de los relatos más crudos de todo el debate oral: habló durante siete horas, contó que la muerte de su papá la llevó a un momento de mucha oscuridad y tuvo varias crisis de llanto.

Dalma Maradona, a la derecha, y Gianinna Maradona, segunda de la izquierda, hijas del fallecido astro del fútbol Diego Maradona
Dalma Maradona, a la derecha, y Gianinna Maradona, segunda de la izquierda, hijas del fallecido astro del fútbol Diego Maradona

“Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para volver a levantar y ver crecer a mi sobrina, Roma, y seguir criando a mi hijo, que la verdad que lo hago sola. Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo no me lo puedo sacar de la cabeza. Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie”, había dicho.

La declaración de Gianinna se espera que sea a la tarde, aunque aún no está confirmado el horario exacto. La única exigencia de los magistrados del tribunal para con los fiscales es que la acusación pública anuncie con un día de anticipación a los testigos de la próxima jornada.

La resolución fue a partir de un pedido que hizo el martes Francisco Oneto, el defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, quien solicitó saber a quiénes citarán a declarar para preparar sus interrogatorios. La petición fue respaldada por el resto de los abogados de los imputados, que recordaron que en 2025 se enteraban de los testigos el mismo día.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona
Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona

La Fiscalía se opuso al planteo alegando que muchas veces es imposible saber quiénes podrán ir a declarar. Además, explicaron que la causa se inició hace cinco años con los mismos testigos que ahora son convocados para el juicio y que las defensas deberían conocerlos.

En contraparte, los representantes de los trabajadores de la salud acusados, reclamaron que “no son cinco testimonios, sino 127 y que muchos de ellos profesionales de distintas especialidades para los que uno tiene que prepararse”.

La audiencia de este jueves comenzará a las 10 de la mañana. A diferencia de la anterior, donde se expusieron los lineamientos de apertura, a partir de ahora ninguna será transmitida en vivo.

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