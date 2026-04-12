Semana con temperaturas primaverales y nubosidad variable: cuándo volverían las lluvias en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana con temperaturas primaverales y nubosidad variable para el AMBA, aunque con la posibilidad de algunas lluvias aisladas para martes y miércoles. (Maximiliano Luna)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentan una semana con temperaturas templadas y baja probabilidad de precipitaciones, salvo episodios aislados hacia mediados de semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El reporte oficial publicado este domingo anticipa variaciones moderadas entre días soleados y jornadas con nubosidad, acompañadas de posibles lluvias entre martes y miércoles.

De acuerdo con el informe del SMN, el domingo comenzó con registros de temperaturas máximas de 25°C y mínimas de 16°C, bajo un cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. El lunes se mantuvieron condiciones similares, con máxima de 24°C y mínima de 17°C, sin lluvias previstas y vientos leves predominando desde el este y noreste.

El martes 14 de abril marca el primer cambio relevante en el pronóstico: la probabilidad de lluvias aumenta hasta 40% hacia la tarde y noche, mientras que las temperaturas se mantienen en un rango moderado, con máxima de 24°C y mínima de 18°C. Para el miércoles, el SMN prevé condiciones similares, con lluvias aisladas durante la mañana y la tarde y posibles mejoras hacia la noche.

El jueves y viernes el panorama vuelve a estabilizarse: las temperaturas oscilarán entre 16°C y 25°C, sin precipitaciones y vientos suaves del noreste. El inicio del fin de semana, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, ofrecerá jornadas mayormente soleadas, con mínimas que rondarán los 17-18°C y máximas que alcanzarán los 24-25°C.

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 12 y el 18 de abril de 2026 indica temperaturas agradables con máximas de hasta 25°C y probabilidad de lluvias aisladas a mitad de semana.

El SMN destacó que la dirección predominante del viento será del sector este y noreste, con velocidades entre 7 y 22 km/h. No se esperan ráfagas significativas durante estos días. En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, solo entre martes y miércoles existe un margen de entre 10% y 40%, mientras que el resto de la semana se mantendrá en 0%.

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población estar atenta a eventuales actualizaciones, especialmente durante el martes y miércoles, cuando podrían producirse lluvias de variada intensidad en el área metropolitana.

En la provincia de Buenos Aires, se registran chaparrones en el sur, específicamente en Bahía Blanca y Monte Hermoso, mientras que en el resto del territorio bonaerense la nubosidad es parcial. Las condiciones se mantendrán estables hasta el martes, donde se anticipan lluvias en el sur (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles y Sierra de la Ventana), al noroeste, (General Villegas y Trenque Lauquen) y al norte (San Nicolás de los Arroyos, Pergamino y San Pedro).

Hacia el miércoles, las precipitaciones cesarán al sur y noroeste, pero el área de afección se trasladará hacia una parte de la Costa Atlántica, entre Punta Indio y San Bernardo. Luego, las condiciones se mantendrán estables hasta el viernes, donde también se podrán observar lluvias en el sur bonaerense. Sin embargo, al día siguiente las lluvias frenarán y darán paso a jornadas nubladas.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó tormentas al norte y fuertes vientos al sur

Por otro lado, el SMN indicó que el noreste argentino está afectado por fuertes lluvias con actividad eléctrica. En este sentido, rige una alerta naranja por tormentas en la mitad del territorio de Formosa, donde localidades como El Espinillo, Pirane, Clorinda y San Francisco de Laishi se espera una posible caíga de agua de hasta 90 mm. En estos casos, se recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edif icios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Mientras, en la otra mitad de Formosa, Misiones, norte de Corrientes y sureste de Chaco están bajo alerta amarilla. Por lo cual, las acciones recomendadas son las siguientes:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

A su vez, Tierra del Fuego y toda la zona cordillerana de Santa Cruz está bajo alerta amarilla por fuertes vientos, donde las ráfagas podrían acalnzar hasta los 80 km/h. Por lo cual, se solicita:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.