Sociedad

Laguna del Carbón, el sitio más bajo y misterioso de América que se ubica en la Patagonia

Ubicada en el corazón de Santa Cruz, sorprende con su profundidad extrema, paisajes áridos y hallazgos fósiles que la convierten en uno de los enclaves más fascinantes y poco explorados de la región

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Ubicada en Santa Cruz, la Laguna del Carbón es el punto más bajo de América, con 105 metros bajo el nivel del mar, en un paisaje extremo de la Patagonia argentina (Wikimedia Commons)
Ubicada en Santa Cruz, la Laguna del Carbón es el punto más bajo de América, con 105 metros bajo el nivel del mar, en un paisaje extremo de la Patagonia argentina (Wikimedia Commons)

En el extenso territorio de la Patagonia, la Laguna del Carbón se destaca como el punto más bajo no solo de Argentina, sino de todo el continente americano. Este enclave, ubicado en la provincia de Santa Cruz, se sitúa 105 metros bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en un hito geográfico. El sitio, de acceso limitado y rodeado por un paisaje árido, ventoso y de horizontes abiertos, forma parte del Gran Bajo de San Julián, una depresión endorreica cercana a la costa atlántica pero sin salida directa al océano.

El interés científico por la Laguna del Carbón obedece a su singularidad topográfica y a la riqueza paleontológica de la zona. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de Argentina, la cuenca donde se encuentra constituye la máxima depresión de los hemisferios Sur y Occidental y por eso se la considera uno de los lugares más extremos del planeta en términos de altitud relativa.

Ubicada a 48 kilómetros de la localidad de Puerto San Julián, la laguna atrae a geólogos, paleontólogos y a quienes buscan comprender la dinámica de paisajes extremos. Su naturaleza de cuenca endorreica determina que toda el agua recolectada permanezca en la depresión sin desagüe natural; la intensa evaporación resulta en un sistema árido y salino donde el agua se acumula y evapora.

De acuerdo con la agencia universitaria de divulgación científica de la Universidad Nacional de Quilmes, formaciones de este tipo son poco frecuentes en el planeta y suelen asociarse a paisajes áridos dominados por sal.

Un enclave geográfico en la Patagonia

La Laguna del Carbón ostenta la condición de ser el punto más bajo de América y uno de los siete puntos más profundos del mundo respecto al nivel del mar. Su ubicación exacta, en el interior del Gran Bajo de San Julián, ha sido verificada por relevamientos del organismo estatal de relevamiento de aguas, el Servicio de Hidrografía Naval argentino, que establecieron una profundidad de entre 105 y 107 metros bajo el nivel del mar, dependiendo de la fluctuación anual y las mediciones altimétricas.

La depresión se extiende a lo largo de una vasta superficie en el este de Santa Cruz, conformando un paisaje donde predominan los suelos salinos, la vegetación achaparrada y la presencia constante de vientos intensos, característica del clima patagónico.

La zona carece de grandes cursos de agua y está alejada de las principales rutas turísticas, lo que contribuye a su estado de conservación y aislamiento.

En el Gran Bajo de San Julián, la Laguna del Carbón alcanza entre 105 y 107 metros bajo el nivel del mar, consolidándose como el punto más bajo de América en un entorno patagónico aislado y extremo (Captura/YouTube)
En el Gran Bajo de San Julián, la Laguna del Carbón alcanza entre 105 y 107 metros bajo el nivel del mar, consolidándose como el punto más bajo de América en un entorno patagónico aislado y extremo (Captura/YouTube)

La importancia de la Laguna del Carbón no se limita a su profundidad. Especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el principal organismo de investigaciones científicas de Argentina, destacaron la presencia de fósiles y restos vegetales que datan del período jurásico, hace más de 150 millones de años.

La laguna forma parte de una red de humedales salinos distribuidos en la Patagonia austral, cuyos orígenes se remontan a procesos tectónicos y climáticos ocurridos hace millones de años.

Estudios publicados en la publicación argentina de geociencias Geoacta sostienen que la depresión del Gran Bajo de San Julián representa uno de los mejores ejemplos de cuencas endorreicas en Sudamérica.

El valor científico y paleontológico de la zona

El entorno de la laguna constituye un laboratorio natural para el estudio de la paleogeografía y la evolución de los ecosistemas patagónicos. La combinación de restos fósiles de flora jurásica y la morfología del terreno permite a los investigadores reconstruir ambientes antiguos que existieron en la región cuando el clima y la fauna eran distintos a los actuales.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) señala que la Laguna del Carbón y su entorno han sido objeto de estudios estratigráficos que permiten fechar con precisión los distintos niveles de sedimentos presentes en el área. Estos análisis aportan datos esenciales para entender la formación de las grandes depresiones patagónicas y su relación con los movimientos tectónicos que afectaron el sur de América.

El entorno de la Laguna del Carbón funciona como un laboratorio natural, donde fósiles jurásicos y estudios geológicos permiten reconstruir la evolución de los ecosistemas y del paisaje patagónico (Captura/YouTube)
El entorno de la Laguna del Carbón funciona como un laboratorio natural, donde fósiles jurásicos y estudios geológicos permiten reconstruir la evolución de los ecosistemas y del paisaje patagónico (Captura/YouTube)

Turismo, acceso y desafíos de conservación

A pesar de su relevancia geográfica y científica, la Laguna del Carbón no es un destino turístico masivo. El acceso a la zona se realiza desde Puerto San Julián a través de caminos de ripio que atraviesan la estepa patagónica.

Las condiciones climáticas, especialmente el viento y las bajas temperaturas, sumadas a la falta de infraestructura, dificultan la visita y contribuyen a mantener el sitio en un relativo estado de aislamiento.

El municipio de Puerto San Julián promueve la visita responsable a la laguna, advirtiendo sobre la fragilidad del ecosistema y la necesidad de respetar las restricciones ambientales. La presencia de salares, la escasa vegetación y las huellas fósiles hacen de la zona un lugar de interés para la educación ambiental y el turismo científico.

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