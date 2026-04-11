Gendarmería desmanteló un invernadero de cannabis en Bariloche y secuestró más de 28 kilos de marihuana

Secuestran más de 28 kilos de marihuana en seis allanamientos

Personal de Gendarmería Nacional desmanteló un invernadero clandestino de cannabis y secuestró más de 28 kilos de marihuana tras una investigación que se extendió durante tres meses en el oeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

De acuerdo con la información oficial, la pesquisa se inició en enero, cuando la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Bariloche comenzó con tareas de campo, análisis y verificaciones, las que derivaron en la orden judicial para realizar seis allanamientos en el barrio Valle Escondido.

Durante la inspección del primer domicilio, los agentes detectaron la existencia de un sofisticado sistema de cultivo de plantas de cannabis, con sectores destinados al crecimiento, secado, ventilación e iluminación artificial.

Ocho personas quedaron vinculadas a la causa judicial en Bariloche, acusadas de integrar una organización de cultivo y comercialización de drogas

En el invernadero de Bariloche se hallaron 28 kilos 447 gramos de marihuana, junto con diversos elementos relacionados con la actividad ilícita.

La acción coordinada contó con el apoyo del Escuadrón 34 “Cabo Primero Marciano Verón”, cuyos miembros participaron activamente en las inspecciones judiciales.

El operativo concluyó con el decomiso en los seis allanamientos de un total de 28 kilos 879 gramos de marihuana, además de la incautación de 10 teléfonos celulares, una notebook, tres balanzas de precisión, una tarjeta SD, un disco externo y 275 semillas de marihuana.

La orden para los procedimientos fue emitida por la Unidad Fiscal Federal de Bariloche, que dispuso también el secuestro tanto de los estupefacientes como de los dispositivos tecnológicos y materiales hallados en los domicilios. Ocho personas quedaron vinculadas a la investigación judicial, acusadas de integrar una organización dedicada al cultivo y comercialización de drogas.

La Unidad Fiscal Federal de Bariloche dispuso el secuestro de estupefacientes, dispositivos tecnológicos y materiales descubiertos en los domicilios allanados

Gran plantación de marihuana en Junín

Una acción policial desplegada en la localidad bonaerense de Los Toldos culminó con el desmantelamiento de una plantación de marihuana y la aprehensión de un hombre adulto, de acuerdo a lo comunicado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín.

La intervención, que tuvo lugar el lunes pasado, respondió a la puesta en práctica de la Ley 23.737 sobre estupefacientes y se originó luego de una pesquisa que permitió ubicar una vivienda en el barrio Pueyrredón donde se detectó la presencia de cannabis. La investigación se inició tras recibir información que apuntaba a la posible existencia de plantas de marihuana en la propiedad señalada.

Frente a esto, agentes de la DDI de Junín realizaron tareas de vigilancia e inteligencia que confirmaron los datos obtenidos, lo que motivó la solicitud de una orden de allanamiento. El pedido fue remitido a la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, que autorizó el ingreso urgente al domicilio.

El allanamiento en Junín fue autorizado ante pruebas de cultivo de marihuana y terminó con la detención de un adulto por violar la Ley 23.737 (Democracia)

Según el portal Democracia, la acción policial avanzó con la irrupción de los uniformados en el inmueble. En el lugar, corroboraron la existencia de una plantación integrada por 25 plantas de marihuana, cada una de aproximadamente 1,65 metros de altura. Este descubrimiento fue avalado por pruebas químicas realizadas en el sitio, que dieron resultado positivo para cannabis.

Durante el operativo, los policías procedieron a pesar las hojas y tallos incautados, determinando un total de 7,53 kilogramos. La operación se concretó en el marco de un allanamiento de urgencia autorizado judicialmente, cuyo objetivo era neutralizar la producción y eventual distribución de estupefacientes en el sector.

La autoridad judicial responsable ordenó la detención del residente de la vivienda. El hombre fue trasladado a una sede policial y quedó imputado por violar la Ley 23.737, que prevé penas de prisión para quienes cultivan, comercializan o poseen drogas prohibidas. La investigación sigue bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín, que profundizará la pesquisa para determinar la responsabilidad penal y eventuales derivaciones del caso.