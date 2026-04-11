El gobierno de la Ciudad anunció cursos sobre la industria musical en Estudio Urbano

Gestión de proyectos musicales, comunicación en redes sociales y composición para medios audiovisuales, algunas de las ofertas de Estudio Urbano (Fotos: GCBA)

El programa Estudio Urbano, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abrió la inscripción a una variada oferta de cursos de formación técnica y artística dirigidos a quienes deseen integrarse o profesionalizarse en la industria musical, con clases en modalidad presencial, virtual y mixta, y opciones de beca disponibles.

Según la información oficial, publicada por el GCBA, la propuesta busca facilitar el ingreso laboral y fortalecer la creatividad musical a partir de herramientas de gestión, tecnología y producción actualizada, con inscripción vigente hasta agotar cupos o el inicio de los cursos.

Técnicas de edición, mezcla y masterización de audio, una de las propuestas educativas

La oferta aborda múltiples áreas del sector: técnicas de edición, mezcla y masterización de audio, producción de shows en vivo, herramientas de inteligencia artificial aplicadas al estudio profesional y home studio, gestión de proyectos musicales, comunicación en redes sociales y composición para medios audiovisuales.

Los cursos están abiertos a la comunidad a partir de los 18 años, con posibilidad para personas de 16 a 18 si presentan autorización firmada por un adulto responsable. Además, el programa dispone de un sistema de becas: una por persona y ciclo, y limita la acumulación de beneficios dentro de la misma convocatoria.

Todas las propuestas

La programación incluye casi 30 cursos dictados por profesionales de amplia experiencia, como Martín Waisbrot (técnicas de edición y sesiones de mezcla), Alejandro Pugliese (optimización de grabaciones caseras), Mariano Ondarts (componentes y conceptos del sonido), Emilio Nícoli (trabajo en estudio de grabación), Natalia Perelman (producción musical y mezcla) e Iván Marković (inteligencia artificial aplicada a estudios).

Se abordan temáticas de actualidad, incluyendo la integración de nuevas tecnologías. El curso dictado por Marković se focaliza en las herramientas de inteligencia artificial que están transformando el trabajo musical profesional y la producción doméstica

También figuran propuestas sobre herramientas de difusión artística, a cargo de Leandro Frías; debates legales y económicos para desarrollo de proyectos musicales, facilitados por Alberto Fernández Comedi y Rodrigo Gozalbez; y talleres de producción autogestiva, guiados por Pame Catalina.

Otras de las ofertas son diseño y mantenimiento de instrumentos eléctricos, construcción de pedales, y entrenamiento de habilidades estratégicas para proyectos musicales

Además, el recorrido formativo contempla cursos de edición de video, propiedad intelectual, composición para medios audiovisuales, beatmaking, diseño sonoro, uso de Ableton Live en vivo, diseño y mantenimiento de instrumentos eléctricos, construcción de pedales, y entrenamiento de habilidades estratégicas para proyectos musicales. Además, se dictan talleres de canto y apreciación de canciones a cargo de especialistas como Florencia Ruiz y Raimundo Rosales.

Modalidades, inscripción y acceso a becas

Cada curso tiene modalidad definida: virtual, presencial, mixta o semipresencial, y una duración que varía entre cuatro y doce clases, según se informa en la lista oficial.

Los aranceles son diferenciados de acuerdo al contenido y formato. El pago se realiza a través de un enlace específico habilitado para cada curso tras la apertura de inscripciones. Para los talleres arancelados, los precios publicados corresponden al costo total del curso completo y las becas dependen tanto de la demanda como de las vacantes disponibles.

El sistema de becas de Estudio Urbano exige la postulación vía formulario web y la confirmación se comunica por correo electrónico a quienes resulten seleccionados. La organización aplica restricciones para evitar la duplicación y fomentar una distribución equitativa. Las consultas sobre inscripción, condiciones de acceso y requisitos pueden enviarse al correo formacioneu@buenosaires.gob.ar que figura en el sitio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué es Estudio Urbano

El programa Estudio Urbano fue creado en 2007 y depende de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este espacio integral está orientado a la capacitación y formación dentro de las industrias culturales, con foco principal en la música, y facilita a los músicos el acceso a herramientas de conocimiento a través de cursos y talleres anuales.

En el último periodo, el apoyo de la UNESCO al programa permitió avanzar en el desarrollo de políticas destinadas a la inclusión y formación de sectores vulnerables de la capital, según información oficial.

El programa Estudio Urbano fue creado en 2007 y depende de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El estudio de grabación profesional que ofrece Estudio Urbano puede ser utilizado en forma gratuita por músicos de todos los estilos, y su sede se encuentra en la convergencia de los barrios Flores, Caballito y Parque Chacabuco.

El espacio cuenta con equipamiento de primer nivel y técnicos especializados, brindando soporte tanto en la grabación como en la producción musical.

El objetivo principal del programa es contribuir a la promoción y el fortalecimiento de la actividad musical y las culturas juveniles por medio de políticas de acceso y formación coordinadas por los organismos mencionados.