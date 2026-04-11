Crecida del rio Bermejo: 33 familias fueron evacuadas y continúan los operativos de asistencia en Chaco

La crecida del río Bermejo obliga a evacuar a decenas de familias en Fuerte Esperanza

La crecida del río Bermejo ha obligado a evacuar a 33 familias de Aguas Verdes y efectivos contínuan desplegando operativos de asistencia en Fuerte Esperanza, provincia del Chaco. El estado de alerta se encuentra vigente desde hace una semana y mantiene aislados a numerosos habitantes de varias zonas, mientras el personal de Comisaría de Comandancia Frías brinda ayuda a la población.

La intendenta Inés Ortega y el jefe de la Zona IV de Vialidad Provincial, hablaron sobre la alertante situación que atraviesa la provincia de Chaco y advirtieron: “Habilitar el tránsito sobre el puente del río Bermejito porque hay muchísimos parajes que están sobre la otra ribera del río y necesitan tener acceso hacia Comandancia Frías”.

El acceso permanece interrumpido en varias rutas rurales, ya que más del 90% de los caminos en El Impenetrable son de tierra, y la presencia de agua complicó el uso de maquinaria pesada. “Lo que estamos haciendo es un terraplén de avance con camiones y una excavadoras, y estamos colaborando también con el Municipio que también ha dispuesto de gente y de equipos para colaborar en esta situación de emergencia”, anunció la intendenta Ortega.

Señalaron cuánto podría tardar el agua en bajar: “Estimamos que el río, de acuerdo con lo que venimos hablando con la gente del lugar y demás, en 5 o 6 días podría comenzar a bajar y estas aguas volverían a retomar su cauce habitual”. Además, el titular de Vialidad Provincial detalló a Ciudad TV que esta situación “no se da todos los años, generalmente esto deriva de un desborde del río Bermejo que aporta gran volumen de agua al Bermejito y genera estas situaciones”.

Las autoridades refuerzan el operativo ante la emergencia hídrica en Comandancia Frías y alrededores (Fuente: Norte)

Las autoridades reportaron, tras relevamientos por tierra y agua, que no se registraron viviendas inundadas ni situaciones de emergencia extrema. La vigilancia sobre el nivel del río Bermejo y los parajes aledaños permanecerá activa en los próximos días para responder a posibles nuevas situaciones climáticas.

Las precipitaciones recientes intensificaron la emergencia, aunque las proyecciones señalan que en pocos días las aguas podrían comenzar a bajar y el cauce volvería a su nivel habitual, estimaron responsables provinciales en diálogo con Ciudad TV. El titular de Vialidad recordó que episodios similares ocurrieron en la región durante 2008, 2010 y 2012.

Operativo y asistencia a las familas

El operativo incluyó la asistencia a las 33 familias que fueron evacuadas por la crecida del rio Bermejo. Este consistió en la entrega de módulos alimentarios y suministros para el ganado, como alfalfa y maíz, tras los cortes de unos 150 metros en la ruta producto de la fuerza del río.

El deterioro de las rutas rurales dificulta el acceso a zonas aisladas en El Impenetrable chaqueño (Fuente: Diario Chaco)

Gracias a los operativos que vienen desplegado hace varios días, lograron realizar tareas como: traslado de personas, relevamiento en los parajes afectados y acompañamiento a las familias afectadas quienes permaneces aislados. Por otro lado, el traslado de los insumos requirió apoyo logístico de la Policía de Chaco y la División Bomberos, que facilitaron el acceso a zonas aisladas mediante trayectos a pie y el uso de embarcaciones oficiales.

“El trabajo coordinado es importante para este tipo de emergencias porque las distintas instituciones deben trabajar con la institución madre que es el Municipio para poder proveer lo necesario en tiempo y forma y escuchando al lugareño”, afirmó la intendenta Inés Ortega.

El municipio colabora en la asistencia a los evacuados y gestiona el abastecimiento de mercadería y forraje para los animales, además de trasladar ganado en canobotes en zonas como el paraje Media Luna y El Recreo, donde el agua cubrió las áreas de pastoreo. Los suministros lograron llegar a hogares y productores que, de otro modo, hubieran quedado completamente incomunicados.

El municipio refuerza el apoyo a las familias desplazadas, mientras se espera que las aguas bajen (Fuente: Norte)