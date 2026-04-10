Sociedad

El servicio del Tren de la Costa quedará interrumpido por 21 días: cuándo volverá a normalizarse

La medida es por una obra a cargo del Municipio de San Isidro, que contempla la construcción de un desagüe

Guardar
La interrupción del Tren de la Costa se extiende desde el lunes 13 de abril hasta el domingo 3 de mayo inclusive, afectando la movilidad local
La interrupción del Tren de la Costa se extiende desde el lunes 13 de abril hasta el domingo 3 de mayo inclusive, afectando la movilidad local

Trenes Argentinos anunció la interrupción del servicio del Tren de la Costa durante un período de 21 días, desde el lunes 13 de abril hasta el domingo 3 de mayo inclusive. La medida responde a la ejecución de una obra hidráulica a cargo del municipio de San Isidro, que contempla la construcción de un aliviador de desagües pluviales en la cuenca Alto Perú.

En el marco de este proyecto, la comuna debe realizar el cruce de los caños colectores pluviales por debajo del tendido ferroviario, específicamente en el paso a nivel de la calle 33 Orientales.

Como consecuencia directa de estos trabajos, el paso peatonal y vehicular en el cruce permanecerá restringido durante toda la intervención. Además, será necesario proceder al corte total del suministro eléctrico de la línea ferroviaria para garantizar la seguridad de las tareas.

Durante el lapso de la interrupción, quienes circulen a pie o en automóvil podrán optar por las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu como rutas alternativas.

El Aliviador Alto Perú forma parte de un plan destinado a optimizar el drenaje pluvial en diferentes barrios del distrito, con el objetivo de mitigar los efectos de las lluvias intensas y evitar inundaciones, mediante la ampliación del sistema de desagües preexistente.

La extensión de los trabajos dependerá del avance de la intervención, según precisaron los responsables. Para consultas adicionales o información actualizada, los usuarios tienen a disposición el sitio web oficial y la aplicación móvil de Trenes Argentinos.

Continúa suspendido el servicio del tren desde Constitución hasta Pinamar

trenes argentinos
La transferencia de los trenes CAF Serie 593 elimina definitivamente la posibilidad de reactivar el ramal Constitución-Pinamar (NA)

La conexión ferroviaria entre Buenos Aires y Pinamar enfrenta una suspensión indefinida y la perspectiva de un cierre definitivo, luego de que el material rodante fuera reasignado a otra provincia. Según publicó La Noticia 1, la empresa Trenes Argentinos Operaciones (TAO) confirmó que inició el proceso de traslado de las formaciones CAF Serie 593, conocidas como “Camellos”, hacia la provincia de Río Negro, lo que en los hechos marca el final del ramal que unía la capital argentina con el tradicional balneario bonaerense.

Con este movimiento, la posibilidad de una futura reactivación del servicio desaparece, ya que las formaciones dejarán de estar disponibles para operar en el trayecto original.

Las unidades ferroviarias habían permanecido almacenadas en talleres desde la suspensión del servicio en abril de 2025. Estos coches, fuera de actividad desde entonces, fueron movilizados recientemente para una revisión técnica previa a su envío a la empresa provincial Tren Patagónico, que será la nueva destinataria de los trenes.

La decisión de transferir el material rodante a Río Negro también descarta su utilización para reactivar otros corredores ferroviarios interrumpidos por falta de equipos, entre ellos el trayecto regional entre Rosario y Cañada de Gómez, que dependía de la disponibilidad de formaciones para recuperar su funcionamiento.

La Noticia 1 detalló que la alternativa de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tomara a su cargo la continuidad del servicio quedó completamente anulada. La administración bonaerense había expresado en distintas ocasiones su interés por operar el ramal, siempre que la Nación transfiriera tanto la infraestructura como los trenes. Sin embargo, la decisión de ceder las formaciones a otra jurisdicción desactivó cualquier posibilidad de acuerdo y cerró definitivamente esa puerta.

La interrupción del servicio, de acuerdo con lo expuesto por Trenes Argentinos, se fundó en “cuestiones de seguridad operacional”. En paralelo, una licitación destinada a la reparación de cuatro puentes clave para la operación de la línea, que ya contaba con empresas interesadas en ejecutar las obras, quedó paralizada y hasta el momento no se adjudicó a ningún oferente.

Los informes técnicos elaborados por la operadora ferroviaria advierten que el tendido presenta un deterioro severo, consecuencia de más de 80 años de uso ininterrumpido. Una gran parte de la infraestructura se compone de durmientes metálicos afectados gravemente por la corrosión, lo que compromete de manera significativa la estabilidad y seguridad de la vía.

El ramal no solo requiere intervenciones en los puentes, sino que incluye más de cien estructuras adicionales, entre alcantarillas, viaductos y pasos metálicos, todas ellas necesitadas de reparaciones urgentes para garantizar condiciones mínimas de circulación.

Temas Relacionados

Trenes ArgentinosTren de la CostaTrenesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Caso Ángel: quién es el juez que le otorgó la tenencia del nene a su madre, hoy principal sospechosa

Pablo José Pérez, titular del Juzgado de Familia N°4 de Comodoro Rivadavia, dispuso que el niño volviera a vivir con Mariela Altamirano tras una disputa judicial entre sus padres

Caso Ángel: quién es el juez que le otorgó la tenencia del nene a su madre, hoy principal sospechosa

Un chico de 13 años se fugó de su casa y cruzó solo la frontera hacia Brasil: lo encontraron al día siguiente en Uruguayana

El chico se tomó un micro y luego pasó al país vecino a pie. Un colectivero aseguró haberlo visto y, gracias al dato, lo hallaron

Un chico de 13 años se fugó de su casa y cruzó solo la frontera hacia Brasil: lo encontraron al día siguiente en Uruguayana

La Policía de la Ciudad secuestró ropa de primeras marcas traída de Chile de contrabando, valuada en más de 150 millones de pesos

Las prendas ingresaban sin los permisos necesarios. Decomisaron un total de 137 fardos

La Policía de la Ciudad secuestró ropa de primeras marcas traída de Chile de contrabando, valuada en más de 150 millones de pesos

Horror en Lanús: encontraron un feto dentro de un balde a la vera del Riachuelo

Las autoridades fueron alertadas por un vecino que pasaba por la zona. El caso se suma a otro ocurrido recientemente en José C. Paz

Horror en Lanús: encontraron un feto dentro de un balde a la vera del Riachuelo

Jorge Macri firmó un decreto para que los porteños tengan acceso preferencial a los servicios públicos de CABA

La norma jerarquiza entre quienes viven y tributan en Capital Federal y los bonaerenses y extranjeros. Se garantizan excepciones para urgencias sanitarias y cuestiones de seguridad

Jorge Macri firmó un decreto para que los porteños tengan acceso preferencial a los servicios públicos de CABA
DEPORTES
Ramón Díaz reapareció en el estadio de Platense: del contundente apoyo a Coudet a una frase alentadora sobre su futuro

Ramón Díaz reapareció en el estadio de Platense: del contundente apoyo a Coudet a una frase alentadora sobre su futuro

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

La importante decisión que tomó el DT del Chelsea con Enzo Fernández antes de enfrentar al Manchester City

La estrella del fútbol que se casó a los 18 y un año después espera por su primer hijo: el tierno posteo en las redes sociales

La F1 explicó cómo quedó el límite presupuestario del 2026: las modificaciones y el tope de gasto que tienen las escuderías

TELESHOW
Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

La desopilante imitación que Marta Fort hizo de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz"

Una amiga de Silvina Luna contó el calvario que vivió la modelo antes de morir: "Sabía que era cuestión de días"

La Joaqui encendió las redes con una producción muy sexy: Blonde, cuero y encaje

Triángulo amoroso, la serie vertical de Wanda Nara, ya tiene elenco confirmado: quién hará de “La China”

INFOBAE AMÉRICA

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra

Comienza Coachella, un festival de música convertido en pasarela de moda y laboratorio de tendencias

El sistema de numeración egipcio y el arte de sumar con símbolos

El ganador de un premio de lotería de USD 78 millones no aparece y el plazo para cobrar está por vencer