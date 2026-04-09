Sociedad

Un caballo se cayó a un pozo ciego en La Rioja: cómo fue el operativo para rescatarlo

Personal policial y bomberos actuaron con rapidez para asegurar el perímetro y ejecutar maniobras que finalizaron con el rescate del animal en buen estado

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Brigadistas y bomberos se movilizan en el Parque Industrial tras recibir el aviso sobre el animal atrapado
Brigadistas y bomberos se movilizan en el Parque Industrial tras recibir el aviso sobre el animal atrapado

El mediodía en La Rioja se vio interrumpido por un operativo inusual y cargado de tensión: un caballo cayó en un pozo ciego dentro del predio del Parque Industrial y requirió la intervención urgente de equipos de seguridad y emergencias. El episodio movilizó a varias fuerzas, quienes coordinaron tareas para resolver una situación que mantuvo expectantes a trabajadores y vecinos de la zona.

Según informó Nueva Rioja, la Brigada Motorizada de la U.R. II recibió un aviso sobre la presencia de un equino atrapado en un pozo negro. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el animal no podía salir sin ayuda, lo que determinó la necesidad de desplegar un operativo inmediato y coordinado. La precisión y la velocidad en la respuesta fueron señaladas como factores centrales para preservar la vida del caballo.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios, a cargo de la Unidad N° 22 bajo las órdenes del Sr. Porto Esteban, encabezó el rescate. Mientras tanto, los brigadistas establecieron un perímetro de seguridad con el objetivo de evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo del equipo de extracción.

Las maniobras exigieron técnicas específicas para liberar al animal, que permaneció imposibilitado de moverse durante todo el procedimiento.

El operativo de rescate se desarrolló en horas del mediodía con la participación de varias fuerzas
El operativo de rescate se desarrolló en horas del mediodía con la participación de varias fuerzas

El informe oficial valoró la “efectividad del procedimiento y la rápida intervención de los equipos actuantes” como elementos determinantes para el desenlace. El trabajo sincronizado entre las diferentes áreas de seguridad permitió que el caballo fuera retirado en buen estado, sin presentar lesiones de consideración.

Desde la fuerza policial, se subrayó la importancia del “trabajo conjunto realizado en el lugar”, que permitió finalizar la jornada sin incidentes ni heridos durante las maniobras de izamiento.

El episodio puso en evidencia la coordinación entre bomberos, brigadistas y personal policial ante emergencias de este tipo en La Rioja, y dejó como saldo el rescate exitoso del animal tras varias horas de labor.

Un carpincho quedó atrapado entre las rejas de un parque en Pilar y la Policía realizó un operativo para liberarlo

Personal de Defensa Civil lo rescataron y luego trasladaron a una reserva

Un carpincho sorprendió a los vecinos de Pilar, Buenos Aires, al deambular libremente por las calles del barrio. Sin embargo, en un momento el pequeño animal quedó atrapado entre las rejas de un parque del centro de la ciudad y tuvo que ser rescatado.

El episodio comenzó cuando el animal fue avistado desplazándose sin rumbo, lo que activó el protocolo de control de animales y la intervención de Defensa Civil. Según relataron testigos, la persecución se extendió a lo largo de dos cuadras hasta que el roedor ingresó precipitadamente al Parque de los Niños de Pilar.

En ese momento, el desenlace quedó registrado en video por residentes de la zona. Las imágenes muestran cómo el carpincho intentó atravesar la reja del parque, quedando atrapado con la cabeza entre los barrotes. Al advertir la situación, agentes de Defensa Civil se acercaron y aplicaron un operativo de rescate improvisado.

Utilizaron una soga para mover al animal y luego prevenir una huida motivada por el susto. Luego, de acuerdo con lo que se puede ver en el video, fue necesario atar las patas traseras del capibara para tranquilizarlo, después de que este comenzara a forcejear, una vez que quedó liberado de la reja.

En el video se puede ver cómo los agentes verifican si el animal presentaba lesiones producto del incidente. Minutos más tarde, una camioneta oficial arribó al lugar. El capibara fue trasladado en el vehículo y, posteriormente, liberado en una reserva natural para garantizar su bienestar y reintegración.

Ante episodios como este, vale recordar que el Ecoparque de Buenos Aires remarca que la tenencia de carpinchos como mascotas está prohibida y penada por la ley. Además, advierten que retirar ejemplares de su hábitat constituye tráfico ilegal, en línea con la normativa vigente de protección de fauna silvestre.

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