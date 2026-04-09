Un carpincho quedó atrapado entre las rejas de un parque en Pilar y la Policía realizó un operativo para liberarlo

Personal de Defensa Civil lo rescataron y luego trasladaron a una reserva

Un carpincho sorprendió a los vecinos de Pilar, Buenos Aires, al deambular libremente por las calles del barrio. Sin embargo, en un momento el pequeño animal quedó atrapado entre las rejas de un parque del centro de la ciudad y tuvo que ser rescatado.

El episodio comenzó cuando el animal fue avistado desplazándose sin rumbo, lo que activó el protocolo de control de animales y la intervención de Defensa Civil. Según relataron testigos, la persecución se extendió a lo largo de dos cuadras hasta que el roedor ingresó precipitadamente al Parque de los Niños de Pilar.

En ese momento, el desenlace quedó registrado en video por residentes de la zona. Las imágenes muestran cómo el carpincho intentó atravesar la reja del parque, quedando atrapado con la cabeza entre los barrotes. Al advertir la situación, agentes de Defensa Civil se acercaron y aplicaron un operativo de rescate improvisado.

Un carpincho fue trasladado a una reserva natural tras quedar atrapado en una reja del centro de Pilar

Utilizaron una soga para mover al animal y luego prevenir una huida motivada por el susto. Luego, de acuerdo con lo que se puede ver en el video, fue necesario atar las patas traseras del capibara para tranquilizarlo, después de que este comenzara a forcejear, una vez que quedó liberado de la reja.

En el video se puede ver cómo los agentes verifican si el animal presentaba lesiones producto del incidente. Minutos más tarde, una camioneta oficial arribó al lugar. El capibara fue trasladado en el vehículo y, posteriormente, liberado en una reserva natural para garantizar su bienestar y reintegración.

Ante episodios como este, vale recordar que el Ecoparque de Buenos Aires remarca que la tenencia de carpinchos como mascotas está prohibida y penada por la ley. Además, advierten que retirar ejemplares de su hábitat constituye tráfico ilegal, en línea con la normativa vigente de protección de fauna silvestre.

El tráfico ilegal y retiro de capibaras de su hábitat natural están penados por la normativa de protección de fauna silvestre

Polémica por un operativo de traslado de carpinchos en Nordelta

El operativo desplegado en enero para retirar a los carpinchos del exclusivo barrio privado Nordelta, en el partido de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, tuvo uno de sus episodios más notorios con la remoción de seis ejemplares. Según los registros, los animales fueron sedados y luego trasladados en jaulas, un método que provocó la desaprobación de numerosos vecinos y agrupaciones ambientalistas.

Testimonios indican que el procedimiento se realizó sin la presencia de veedores, lo que desató una fuerte controversia entre los habitantes de la zona.

La disputa entre los residentes de Nordelta y la población de capibaras no es reciente. Estas manadas circulaban por zonas internas del barrio donde los vehículos tienen un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Este argumento, sin embargo, contrasta con la postura que sostiene que el entorno corresponde al hábitat original de los animales y que fue ocupado por el desarrollo inmobiliario.

Ante el aumento de reclamos por supuestos inconvenientes y superpoblación, el operativo para capturarlos se inició el lunes pasado. Los primeros intentos con trampas tradicionales no tuvieron éxito ni recibieron el apoyo de quienes abogan por la protección animal.

La controversia en Nordelta por el traslado forzado de carpinchos generó protestas de vecinos y agrupaciones ambientalistas

En ese contexto, representantes de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz declararon a la agencia NA: “Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta. Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, en lugar de proteger, puso dos jaulas trampa para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”.

De acuerdo con los testimonios recabados, las organizaciones protectoras habían establecido que cualquier traslado debía ejecutarse con testigos presentes, garantizando la transparencia del proceso y el conocimiento del destino de los animales.

No obstante, la remoción de tres hembras y tres machos se realizó sin notificación previa ni la intervención de los veedores convenidos, según la denuncia de los grupos ambientalistas.