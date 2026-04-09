Sociedad

Fotomultas en la Ciudad de Buenos Aires: donde están ubicadas cada una de las cámaras fijas

El gobierno porteño informó cómo están distribuidos los 224 dispositivos distribuidos en avenidas, zonas escolares y accesos a autopistas

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Nuevas cámaras para fotomultas en CABA
Las cámaras de control vehicular operan en las principales avenidas de Buenos Aires, la fiscalización se realiza de forma automática

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una extensa red de dispositivos electrónicos que transformaron la fiscalización vial en los últimos años. Actualmente, existen actualmente 224 cámaras fijas de fotomultas activas, según información del gobierno porteño.

El sistema, resaltaron, apunta a controlar infracciones como el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo y la invasión de sendas peatonales, además de otras faltas que suelen observarse en las principales arterias y accesos a autopistas.

La expansión de esta red responde a una política de seguridad vial implementada a medida que se multiplicaron los corredores críticos y las zonas escolares. Se reforzó la presencia de cámaras en avenidas con alto flujo vehicular y accesos estratégicos. Los dispositivos incorporan analítica de video y control automático, lo que permite detectar varias infracciones en tiempo real, sin intervención directa de agentes de tránsito.

Las cámaras no solo registran imágenes. El sistema procesa datos y genera actas automáticas que luego llegan a los domicilios o correos electrónicos de los titulares de los vehículos, una modalidad que ganó terreno con la digitalización de los trámites y los servicios de notificación electrónica.

Una por una, donde están las cámaras fijas

Algunos dispositivos se encuentran en cruces estratégicos y accesos a autopistas, la cobertura abarca toda la ciudad
Algunos dispositivos se encuentran en cruces estratégicos y accesos a autopistas, la cobertura abarca toda la ciudad

Las cámaras fijas de fotomultas en CABA se distribuyen en puntos estratégicos. A continuación, algunos de los cruces y tramos más representativos:

  • Av. Juan B. Alberdi 890 y Centenera
  • Av. Juan B. Justo 3969 y Av. San Martín
  • Av. Rivadavia 4987 y Acoyte
  • Bernardo de Irigoyen 1026 y Carlos Calvo
  • Av. Córdoba 6287 y Jorge Newbery
  • Av. Rivadavia 10524 y Miralla
  • Rosario 21 y Av. La Plata
  • Av. Córdoba 4570 y Scalabrini Ortiz
  • Av. Córdoba 4471 y Araoz
  • Av. Avellaneda 1825 y Donato Álvarez
  • Av. Mosconi 3000 y Argerich
  • Av. Paseo Colón 753 e Independencia
  • Av. Caseros 3020 y La Rioja
  • Av. Cabildo 1716 y J. Hernández
  • Av. Gaona 2300 y Donato Álvarez
  • Av. Francisco Beiró 2875 y Av. Nazca
  • Av. Corrientes 3022 y Ecuador
  • Lima 281 y Moreno
  • Av. Roca 5870 y Soldado de la Frontera
  • Av. Avellaneda 2924 y Nazca
  • Av. Independencia 1784 y Av. Entre Ríos
  • Av. Corrientes 2813 y Pueyrredón
  • Av. Álvarez Thomas 1294 y Av. Elcano
  • Av. San Juan 1119 y Lima
  • Av. Santa Fe 4650 y Bullrich
  • Av. Alem 518 y Lavalle
  • Lima 1524 Oeste y Pavón
  • Av. Corrientes 6210 y Dorrego
  • Av. Ramos Mejía 1304 y Av. Del Libertador
  • Av. Corrientes 5220 y Scalabrini Ortiz
  • Av. Cabildo 4718 y Deheza
  • Av. Rivadavia 7420 y Nazca
  • Av. Las Heras 2289 y Pueyrredón
  • Av. Santa Fe 2622 y Ecuador
  • Av. Belgrano 3218 y 24 de Noviembre
  • Av. Independencia 2086 y Rincón
  • Av. Rivadavia 2775 y Av. Jujuy
  • Av. Rabanal 1323 y Del Barco Centenera
  • Belgrano 324 y Balcarce
  • Virrey Vértiz 2010 y Echeverría
  • Av. Paseo Colón 400 y Belgrano
  • Av. Sáenz 1230 y Beazley
  • Vuelta de Obligado 2179 y Mendoza
  • Av. Olivera 187 y Rafaela
  • Av. Entre Ríos 1818 y Brasil
  • Vedia 3438 y Superí
  • Av. Garay 1769 y Entre Ríos
  • Av. Lisandro de la Torre 663 y Tonelero
  • Av. Montes de Oca 1685 y California
  • Av. Rivadavia 6626 y Granaderos
  • Av. Rivadavia 9618 y Manzoni
  • Av. Juan B. Justo 4781 y Andrés Lamas
  • Av. Del Libertador 5722 y La Pampa
  • Av. Varela 2779 y Fernández de la Cruz
  • Av. San Martín 1844 y Tres Arroyos
  • Montevideo 300 entre Perón y Sarmiento
  • Av. Córdoba 3907 entre Gascón y Figueroa
  • Av. Corrientes 2676 y Castelli
  • Gorriti 5300 entre Godoy Cruz y Uriarte
  • Av. Corrientes 5694 entre Serrano y Thames
  • Superí 1803 y La Pampa
  • Billinghurst 301 entre Perón y Sarmiento
  • Bonifacio 2501 entre Culpina y Varela
  • Pola 1205 entre Av. Alberdi y Bragado
  • 33 Orientales 903 entre Carlos Calvo y EEUU
  • César Díaz 2898 entre Nazca y Terrada
  • Carlos Calvo 2195 y Pasco
  • La Pampa 4704 entre Álvarez Thomas y Combatientes de Malvinas
  • Ceretti 2997 y Av. Congreso
  • Amenábar 2209 y Av. Olazábal
  • AU 25 de Mayo km 2.7 sentido provincia
  • AU 25 de Mayo km 1.26 sentido provincia
  • AU Perito Moreno km 3.9 sentido centro
  • AU Perito Moreno km 0.7 sentido provincia
  • AU 25 de Mayo km 6.3 sentido centro
  • Av. Callao 858 y Paraguay
  • Lima Este y Juan de Garay
  • Av. Pueyrredón 214 y Perón
  • Lima 1365 y Constitución
  • Av. Córdoba 1980 y Ayacucho
  • Av. Entre Ríos 326 y Moreno
  • Av. Rivadavia 5353 y Barco Centenera
  • Av. Rivadavia 7218 y Culpina
  • Suárez 1635 y Isabel la Católica
  • Av. Lacroze 4199 y Corrientes
  • Av. Forest 634 y Lacroze
  • Av. Lacroze 2462 y Zapata
  • Perón 2687 y Castelli
  • Larrea 477 y Lavalle
  • Av. Pueyrredón 1418 y Santa Fe
  • Av. Callao 1588 y Vicente López
  • Nazca 479 y Avellaneda
  • Av. Boedo 965 y San Juan
  • Av. Scalabrini Ortiz 1385 y Gorriti
  • Av. Triunvirato 4520 y Olazábal
  • Av. José María Moreno 1657
  • AU Dellepiane km 1.15
  • AU 25 de Mayo km 8.4
  • AU Arturo Frondizi km 0.5
  • AU Arturo Frondizi km 2.0
  • Av. Figueroa Alcorta 6184
  • AU Cantilo km 8.7
  • AU Dellepiane km 2.3
  • Av. Estado de Israel 4488
  • Av. Juan de Garay 2046
  • Av. Eva Perón 1825
  • Av. Emilio Castro 6281
  • AU Lugones km 8.7
  • AU Lugones km 7.6
  • Av. Bruix 4495
  • Av. Directorio 4155
  • Calle Irigoyen 1761
  • Calle Galván 3640
  • Av. 27 de Febrero 10500
  • AU Illia km 1.2
  • AU Illia km 3.9
  • AU Perito Moreno km 4.5
  • Av. Figueroa Alcorta 4740
  • Av. Rivadavia 10741
  • Av. Del Libertador 5275
  • Av. Mosconi 3043
  • Av. Sarmiento 4290
  • Av. San Juan 2507
  • Av. Independencia 2660
  • Av. Triunvirato 6300
  • Av. San Juan 2735
  • Av. Belgrano 3349
  • Av. Figueroa Alcorta 6180
  • AU Perito Moreno km 4.8
  • AU Perito Moreno km 2.9
  • Av. Estado de Israel 4496
  • Av. Juan de Garay 2030
  • Av. San Pedrito 418
  • Av. Jujuy 1794
  • Av. Elcano 4430
  • Av. 27 de Febrero 8375
  • Av. Directorio 3078
  • Crisólogo Larralde 6037
  • AU Lugones km 4.9
  • Crisólogo Larralde 5295
  • AU Frondizi km 2.6
  • AU Perito Moreno km 0.3
  • Av. Del Libertador 7725
  • Av. De los Constituyentes 3264
  • Av. Rafael Obligado 4845
  • Av. Figueroa Alcorta 2210
  • Av. Del Libertador 5666
  • Av. Gaona 1852
  • Av. Sarmiento 3480
  • Av. Dorrego 3370
  • Av. Brasil 2085
  • Av. Donado 3660
  • Av. San Juan 730
  • AU Cantilo km 7.55
  • AU Frondizi km 1.3
  • AU Cantilo km 9.86
  • AU Lugones km 9.8
  • Av. De los Constituyentes 5880
  • AU AU1–AU6 ramal transición km 0.1
  • Av. Dorrego 3700
  • Av. Ricardo Balbín 4640
  • Av. Cabildo 4740
  • Av. Córdoba 3762
  • Av. Juan B. Alberdi 1260
  • AU 25 de Mayo km 4.1
  • AU 25 de Mayo km 7.2
  • AU General Paz km 4.3
  • AU General Paz km 10.0
  • AU General Paz km 17.5
  • AU General Paz km 22.5
  • AU General Paz km 13.1
  • AU 25 de Mayo km 5.3
  • AU 25 de Mayo km 7.0
  • Av. Independencia 1668
  • Av. Juan B. Justo 2650
  • Av. Figueroa Alcorta 4750
  • Av. Eva Perón 7280
  • Av. Díaz Vélez 3420
  • Paseo del Bajo km 1.5
  • Paseo del Bajo km 6.0
  • Av. de Mayo 930
  • Holmberg 3015
  • Av. Jorge Newbery 4733
  • Av. Chiclana 3474
  • Av. Honorio Pueyrredón 1815
  • Av. Pedro Goyena 805
  • Av. Elcano 4510

Cuánto cuestan las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

Ranking del valor de multas en CABA marzo 2026
Ranking del valor de multas en CABA a partir del 3 de marzo

El valor de las multas de tránsito en CABA se actualizó el 3 de marzo de este año y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre.

El parámetro de referencia es la Unidad Fija (UF), que asciende a $949,99 tras un incremento del 19 % respecto del período anterior. Este ajuste semestral está vinculado con el precio de la nafta premium, como establece la normativa local.

  • Mal estacionamiento: $94.999
  • Obstruir rampas para personas con discapacidad: $284.997
  • Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobus: $142.498,50
  • Exceso de velocidad (hasta 20 km/h en calles/avenidas, hasta 40 km/h en vías rápidas): $66.499,30
  • Exceso de velocidad grave: hasta $3.799.960, según el grado de la falta
  • Uso del celular al volante: $94.999 (llamadas) y $189.998 (mensajes de texto)
  • Cruzar semáforo en rojo: desde $284.997 y hasta $1.424.985, dependiendo de los antecedentes y la reincidencia
  • Conducir sin licencia o con vidrios polarizados: $47.499,50
  • No usar cinturón de seguridad: $94.999
  • VTV vencida: $94.999
  • No realizar grabado de autopartes: $142.498,50
  • Adulterar o tapar la patente: $949.990

El sistema no solo penaliza las conductas de mayor riesgo, sino que también incorpora tecnología para la detección automática de faltas como el uso del celular al volante, mediante cámaras con software especializado.

Cómo consultar si tengo multas de tránsito en CABA

El sistema online de la Ciudad de Buenos Aires permite ingresar la patente y ver el detalle de infracciones asociadas al vehículo
El sistema online de la Ciudad de Buenos Aires permite ingresar la patente y ver el detalle de infracciones asociadas al vehículo

La consulta de multas de tránsito por patente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realiza a través del portal oficial del Gobierno porteño. Basta con ingresar el dominio del vehículo en el sitio web de infracciones para acceder al historial completo de actas, tanto en etapa administrativa como judicializada. El sistema permite descargar comprobantes de pago y abonar las multas con diferentes medios habilitados.

El mismo portal habilita la recepción de notificaciones electrónicas, una herramienta que facilita el seguimiento de nuevas infracciones y evita demoras en la regularización de deudas. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de presentar descargos o solicitar revisiones ante eventuales inconsistencias en los registros. Para trámites como la transferencia de vehículos, la obtención del libre deuda de infracciones es requisito indispensable, tal como lo exige la normativa vigente.

El proceso se realiza íntegramente en línea, sin necesidad de acudir a dependencias presenciales, lo que agiliza la gestión y permite que los propietarios de vehículos regularicen su situación rápidamente.

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