Fotomultas en la Ciudad de Buenos Aires: donde están ubicadas cada una de las cámaras fijas

Las cámaras de control vehicular operan en las principales avenidas de Buenos Aires, la fiscalización se realiza de forma automática

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una extensa red de dispositivos electrónicos que transformaron la fiscalización vial en los últimos años. Actualmente, existen actualmente 224 cámaras fijas de fotomultas activas, según información del gobierno porteño.

El sistema, resaltaron, apunta a controlar infracciones como el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo y la invasión de sendas peatonales, además de otras faltas que suelen observarse en las principales arterias y accesos a autopistas.

La expansión de esta red responde a una política de seguridad vial implementada a medida que se multiplicaron los corredores críticos y las zonas escolares. Se reforzó la presencia de cámaras en avenidas con alto flujo vehicular y accesos estratégicos. Los dispositivos incorporan analítica de video y control automático, lo que permite detectar varias infracciones en tiempo real, sin intervención directa de agentes de tránsito.

Las cámaras no solo registran imágenes. El sistema procesa datos y genera actas automáticas que luego llegan a los domicilios o correos electrónicos de los titulares de los vehículos, una modalidad que ganó terreno con la digitalización de los trámites y los servicios de notificación electrónica.

Una por una, donde están las cámaras fijas

Algunos dispositivos se encuentran en cruces estratégicos y accesos a autopistas, la cobertura abarca toda la ciudad

Las cámaras fijas de fotomultas en CABA se distribuyen en puntos estratégicos. A continuación, algunos de los cruces y tramos más representativos:

Av. Juan B. Alberdi 890 y Centenera

Av. Juan B. Justo 3969 y Av. San Martín

Av. Rivadavia 4987 y Acoyte

Bernardo de Irigoyen 1026 y Carlos Calvo

Av. Córdoba 6287 y Jorge Newbery

Av. Rivadavia 10524 y Miralla

Rosario 21 y Av. La Plata

Av. Córdoba 4570 y Scalabrini Ortiz

Av. Córdoba 4471 y Araoz

Av. Avellaneda 1825 y Donato Álvarez

Av. Mosconi 3000 y Argerich

Av. Paseo Colón 753 e Independencia

Av. Caseros 3020 y La Rioja

Av. Cabildo 1716 y J. Hernández

Av. Gaona 2300 y Donato Álvarez

Av. Francisco Beiró 2875 y Av. Nazca

Av. Corrientes 3022 y Ecuador

Lima 281 y Moreno

Av. Roca 5870 y Soldado de la Frontera

Av. Avellaneda 2924 y Nazca

Av. Independencia 1784 y Av. Entre Ríos

Av. Corrientes 2813 y Pueyrredón

Av. Álvarez Thomas 1294 y Av. Elcano

Av. San Juan 1119 y Lima

Av. Santa Fe 4650 y Bullrich

Av. Alem 518 y Lavalle

Lima 1524 Oeste y Pavón

Av. Corrientes 6210 y Dorrego

Av. Ramos Mejía 1304 y Av. Del Libertador

Av. Corrientes 5220 y Scalabrini Ortiz

Av. Cabildo 4718 y Deheza

Av. Rivadavia 7420 y Nazca

Av. Las Heras 2289 y Pueyrredón

Av. Santa Fe 2622 y Ecuador

Av. Belgrano 3218 y 24 de Noviembre

Av. Independencia 2086 y Rincón

Av. Rivadavia 2775 y Av. Jujuy

Av. Rabanal 1323 y Del Barco Centenera

Belgrano 324 y Balcarce

Virrey Vértiz 2010 y Echeverría

Av. Paseo Colón 400 y Belgrano

Av. Sáenz 1230 y Beazley

Vuelta de Obligado 2179 y Mendoza

Av. Olivera 187 y Rafaela

Av. Entre Ríos 1818 y Brasil

Vedia 3438 y Superí

Av. Garay 1769 y Entre Ríos

Av. Lisandro de la Torre 663 y Tonelero

Av. Montes de Oca 1685 y California

Av. Rivadavia 6626 y Granaderos

Av. Rivadavia 9618 y Manzoni

Av. Juan B. Justo 4781 y Andrés Lamas

Av. Del Libertador 5722 y La Pampa

Av. Varela 2779 y Fernández de la Cruz

Av. San Martín 1844 y Tres Arroyos

Montevideo 300 entre Perón y Sarmiento

Av. Córdoba 3907 entre Gascón y Figueroa

Av. Corrientes 2676 y Castelli

Gorriti 5300 entre Godoy Cruz y Uriarte

Av. Corrientes 5694 entre Serrano y Thames

Superí 1803 y La Pampa

Billinghurst 301 entre Perón y Sarmiento

Bonifacio 2501 entre Culpina y Varela

Pola 1205 entre Av. Alberdi y Bragado

33 Orientales 903 entre Carlos Calvo y EEUU

César Díaz 2898 entre Nazca y Terrada

Carlos Calvo 2195 y Pasco

La Pampa 4704 entre Álvarez Thomas y Combatientes de Malvinas

Ceretti 2997 y Av. Congreso

Amenábar 2209 y Av. Olazábal

AU 25 de Mayo km 2.7 sentido provincia

AU 25 de Mayo km 1.26 sentido provincia

AU Perito Moreno km 3.9 sentido centro

AU Perito Moreno km 0.7 sentido provincia

AU 25 de Mayo km 6.3 sentido centro

Av. Callao 858 y Paraguay

Lima Este y Juan de Garay

Av. Pueyrredón 214 y Perón

Lima 1365 y Constitución

Av. Córdoba 1980 y Ayacucho

Av. Entre Ríos 326 y Moreno

Av. Rivadavia 5353 y Barco Centenera

Av. Rivadavia 7218 y Culpina

Suárez 1635 y Isabel la Católica

Av. Lacroze 4199 y Corrientes

Av. Forest 634 y Lacroze

Av. Lacroze 2462 y Zapata

Perón 2687 y Castelli

Larrea 477 y Lavalle

Av. Pueyrredón 1418 y Santa Fe

Av. Callao 1588 y Vicente López

Nazca 479 y Avellaneda

Av. Boedo 965 y San Juan

Av. Scalabrini Ortiz 1385 y Gorriti

Av. Triunvirato 4520 y Olazábal

Av. José María Moreno 1657

AU Dellepiane km 1.15

AU 25 de Mayo km 8.4

AU Arturo Frondizi km 0.5

AU Arturo Frondizi km 2.0

Av. Figueroa Alcorta 6184

AU Cantilo km 8.7

AU Dellepiane km 2.3

Av. Estado de Israel 4488

Av. Juan de Garay 2046

Av. Eva Perón 1825

Av. Emilio Castro 6281

AU Lugones km 8.7

AU Lugones km 7.6

Av. Bruix 4495

Av. Directorio 4155

Calle Irigoyen 1761

Calle Galván 3640

Av. 27 de Febrero 10500

AU Illia km 1.2

AU Illia km 3.9

AU Perito Moreno km 4.5

Av. Figueroa Alcorta 4740

Av. Rivadavia 10741

Av. Del Libertador 5275

Av. Mosconi 3043

Av. Sarmiento 4290

Av. San Juan 2507

Av. Independencia 2660

Av. Triunvirato 6300

Av. San Juan 2735

Av. Belgrano 3349

Av. Figueroa Alcorta 6180

AU Perito Moreno km 4.8

AU Perito Moreno km 2.9

Av. Estado de Israel 4496

Av. Juan de Garay 2030

Av. San Pedrito 418

Av. Jujuy 1794

Av. Elcano 4430

Av. 27 de Febrero 8375

Av. Directorio 3078

Crisólogo Larralde 6037

AU Lugones km 4.9

Crisólogo Larralde 5295

AU Frondizi km 2.6

AU Perito Moreno km 0.3

Av. Del Libertador 7725

Av. De los Constituyentes 3264

Av. Rafael Obligado 4845

Av. Figueroa Alcorta 2210

Av. Del Libertador 5666

Av. Gaona 1852

Av. Sarmiento 3480

Av. Dorrego 3370

Av. Brasil 2085

Av. Donado 3660

Av. San Juan 730

AU Cantilo km 7.55

AU Frondizi km 1.3

AU Cantilo km 9.86

AU Lugones km 9.8

Av. De los Constituyentes 5880

AU AU1–AU6 ramal transición km 0.1

Av. Dorrego 3700

Av. Ricardo Balbín 4640

Av. Cabildo 4740

Av. Córdoba 3762

Av. Juan B. Alberdi 1260

AU 25 de Mayo km 4.1

AU 25 de Mayo km 7.2

AU General Paz km 4.3

AU General Paz km 10.0

AU General Paz km 17.5

AU General Paz km 22.5

AU General Paz km 13.1

AU 25 de Mayo km 5.3

AU 25 de Mayo km 7.0

Av. Independencia 1668

Av. Juan B. Justo 2650

Av. Figueroa Alcorta 4750

Av. Eva Perón 7280

Av. Díaz Vélez 3420

Paseo del Bajo km 1.5

Paseo del Bajo km 6.0

Av. de Mayo 930

Holmberg 3015

Av. Jorge Newbery 4733

Av. Chiclana 3474

Av. Honorio Pueyrredón 1815

Av. Pedro Goyena 805

Av. Elcano 4510

Cuánto cuestan las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

Ranking del valor de multas en CABA a partir del 3 de marzo

El valor de las multas de tránsito en CABA se actualizó el 3 de marzo de este año y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre.

El parámetro de referencia es la Unidad Fija (UF), que asciende a $949,99 tras un incremento del 19 % respecto del período anterior. Este ajuste semestral está vinculado con el precio de la nafta premium, como establece la normativa local.

Mal estacionamiento: $94.999

Obstruir rampas para personas con discapacidad: $284.997

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobus: $142.498,50

Exceso de velocidad (hasta 20 km/h en calles/avenidas, hasta 40 km/h en vías rápidas): $66.499,30

Exceso de velocidad grave: hasta $3.799.960, según el grado de la falta

Uso del celular al volante: $94.999 (llamadas) y $189.998 (mensajes de texto)

Cruzar semáforo en rojo: desde $284.997 y hasta $1.424.985, dependiendo de los antecedentes y la reincidencia

Conducir sin licencia o con vidrios polarizados: $47.499,50

No usar cinturón de seguridad: $94.999

VTV vencida: $94.999

No realizar grabado de autopartes: $142.498,50

Adulterar o tapar la patente: $949.990

El sistema no solo penaliza las conductas de mayor riesgo, sino que también incorpora tecnología para la detección automática de faltas como el uso del celular al volante, mediante cámaras con software especializado.

Cómo consultar si tengo multas de tránsito en CABA

El sistema online de la Ciudad de Buenos Aires permite ingresar la patente y ver el detalle de infracciones asociadas al vehículo

La consulta de multas de tránsito por patente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realiza a través del portal oficial del Gobierno porteño. Basta con ingresar el dominio del vehículo en el sitio web de infracciones para acceder al historial completo de actas, tanto en etapa administrativa como judicializada. El sistema permite descargar comprobantes de pago y abonar las multas con diferentes medios habilitados.

El mismo portal habilita la recepción de notificaciones electrónicas, una herramienta que facilita el seguimiento de nuevas infracciones y evita demoras en la regularización de deudas. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de presentar descargos o solicitar revisiones ante eventuales inconsistencias en los registros. Para trámites como la transferencia de vehículos, la obtención del libre deuda de infracciones es requisito indispensable, tal como lo exige la normativa vigente.

El proceso se realiza íntegramente en línea, sin necesidad de acudir a dependencias presenciales, lo que agiliza la gestión y permite que los propietarios de vehículos regularicen su situación rápidamente.