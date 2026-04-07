Luego de las tormentas en distintas zonas del país, cuándo dejará de llover y habrá sol otoñal, según el pronóstico

El fenómeno de ciclogénesis provocó lluvias y vientos intensos en el noreste argentino y el AMBA, según reportes meteorológicos (Adrian Escandar)

En las primeras horas de este martes, una intensa ciclogénesis alcanzó su etapa madura en el noreste argentino, con su punto de mínima presión situado cerca del límite tripartito entre Corrientes, Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay. Se potenciaron lluvias, tormentas y vientos fuertes en amplias zonas del país.

El impacto mayor se concentró en la rama frontal fría del sistema, afectando principalmente a las provincias del noreste, mientras que la presencia de fuertes ráfagas se extendió hacia la provincia de Buenos Aires y CABA. En esas áreas las lluvias también estuvieron presentes, pero fueron de poca intensidad.

Durante la mañana, el registro de precipitaciones mostró valores sobresalientes en el centro del Litoral. En la ciudad de Ituzaingó, ubicada en el norte de Corrientes, se acumuló un total de 130 milímetros en solo 12 horas, de acuerdo a los datos de Meteored. Otras ciudades, como Resistencia y Formosa, también presentaron acumulados significativos, con 80 milímetros en el mismo período.

El avance del ciclón extratropical impactó la zona de la Costa Atlántica, incluyendo Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar

Las tormentas más activas, a media mañana, se desplazaban sobre el este de Formosa, el norte de Corrientes y el sur de Misiones. Mientras tanto, en áreas como Santa Fe y Entre Ríos persistían lluvias de menor intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó el cese del alerta naranja por tormentas.

Sin embargo, se mantuvo hasta la tarde una advertencia de nivel amarillo para Formosa, Chaco y Corrientes por tormentas fuertes, y en Misiones.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, persistía un alerta por lluvias intensas para la tarde, especialmente en su porción este y sur. Allí, la parte trasera del sistema, identificada como frente ocluido, podía generar chaparrones y tormentas aisladas, con estimaciones de entre 20 y 40 milímetros de precipitación.

Incluso, el sistema de alertas tempranas del SMN mantiene una advertencia de color amarillo en el sureste bonaerense. La misma es tanto por tormentas como por viento, y se extiende a localidades de la Costa Atlántica como Miramar, Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

El avance del ciclón extratropical no solo generó lluvias, sino que también impulsó una intensificación de los vientos del sur. Las ráfagas que oscilaron velocidades de 50 a 70 kilómetros por hora, con picos más intensos estimados sobre la zona del estuario del Río de la Plata, se sintieron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el pronóstico, el miércoles el sistema continuaría intensificándose sobre la República Oriental del Uruguay y se desplazaría hacia el Atlántico, lo que reduciría progresivamente su influencia sobre el territorio argentino.

La mejora del tiempo en el AMBA se proyecta a partir del jueves, con el regreso paulatino del sol y temperaturas en ascenso

Durante la primera parte de la jornada, todavía se prevería un ambiente ventoso con ráfagas en Buenos Aires y el sur del Litoral. Sin embargo, hacia la tarde, la situación meteorológica tendería a normalizarse. Aún podrían producirse lluvias y chaparrones aislados en CABA, el este bonaerense, Entre Ríos, Corrientes y Misiones hasta entrada la tarde, pero sin riesgo asociado.

La transición hacia condiciones más estables se haría palpable hacia la noche, cuando se consolidaría el ingreso de un sistema de altas presiones desde la Patagonia hacia el centro y norte argentino. Este avance garantizaría el retorno de tiempo estable, con amaneceres fríos a frescos, en línea con la estación. El SMN no prevé alertas en todo el territorio nacional.

Cuándo volverá el sol en el AMBA

De acuerdo con los datos del SMN, hasta la madrugada del miércoles hay entre un 40% y 70% de probabilidad de precipitaciones. Serían los últimos restos de la ciclogénesis que afectó a la región del AMBA durante el lunes y martes.

Luego, en el resto de la jornada las chances serán mínimas, el pronóstico del organismo nacional asegura que son de un 10%. Más allá de si llueve o no, la situación en el tiempo seguirá la tendencia de un ambiente húmedo y un cielo nublado. La temperatura será de una máxima de 20 grados con mínima de 16.

El fin de semana prevé condiciones de buen tiempo en Buenos Aires, con temperaturas máximas entre 24 y 25 grados y mínimas frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recién el jueves podría comenzar a asomar los primeros rayos de sol. Por la tarde el cielo estará algo nublado, con una máxima de 23 grados, mientras que la mínima será por la mañana con 14 grados.

Recién el viernes se podrá tener un momento del día de sol pleno. Será durante la primera mitad de la jornada, según indica el SMN. En ese mismo momento, la mínima será de 13 grados. Luego, en la segunda mitad aparecerán algunas nubes, aunque la probabilidad de lluvia será nula. El termómetro marcará la máxima en 23 grados.

Esta tendencia se mantendrá para el fin de semana, que será de buen tiempo para lo que es el otoño porteño. La máxima tanto del sábado como del domingo será entre 24 y 25 grados, con mínimas que rondarán los 15 y 16 grados.