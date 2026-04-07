Sociedad

Luego de 10 años, avanza la construcción del “London Eye” porteño: cómo será la obra en Puerto Madero

Un diseño técnico que incluye cabinas cerradas y un recorrido de veinte minutos permitirá a los visitantes contemplar tanto la ciudad como el Río de la Plata y la Reserva Ecológica

Guardar
Vista panorámica de la Rueda de Buenos Aires en Puerto Madero, con su estructura blanca y cabinas oscuras, junto a edificios de ladrillo y un cielo azul claro con nubes
La impresionante Rueda de Buenos Aires, también conocida como World London Eye porteño, domina el horizonte de Puerto Madero, sumándose a la vibrante postal urbana con sus emblemáticos edificios y el agua del dique.

Después de una espera de más de una década, y en sintonía con ciudades como Santa Mónica, Singapur, Osaka o Las Vegas, el proyecto de la gran rueda panorámica de Buenos Aires, conocida popularmente como el “London Eye porteño”, inició su construcción en Puerto Madero y prevé su apertura para mediados de 2027. Con una inversión superior a 8 millones de dólares, la estructura se erigirá como uno de los nuevos hitos visuales y turísticos de la ciudad.

La idea surgió en la Corporación Puerto Madero, la sociedad anónima de propiedad estatal, integrada en partes iguales por el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se encarga de llevar adelante proyectos para el desarrollo urbano de ese barrio.

El dato distintivo de la iniciativa radica en sus dimensiones técnicas: la noria contará con un diámetro de 79 metros y alcanzará una altura total superior a los 80 metros, lo que permitirá alojar 36 cabinas cerradas y climatizadas con capacidad para ocho personas cada una. En total, podrá transportar hasta 288 pasajeros en cada recorrido de aproximadamente 20 minutos, permitiendo vistas panorámicas de 360 grados sobre el perfil de Puerto Madero, el Río de la Plata y la Reserva Ecológica.

La obra se inspira en el London Eye inglés (REUTERS/Maja Smiejkowska TPX IMAGES OF THE DAY)
La obra se inspira en el London Eye inglés (REUTERS/Maja Smiejkowska TPX IMAGES OF THE DAY)

La construcción se desplegará sobre una base de hormigón armado de 1.100 metros cuadrados y dispondrá de un sistema de iluminación LED, convirtiéndose también en un punto de referencia nocturno visible desde distintos sectores de la ciudad. Este dato técnico, ubicado originalmente al final del informe, revela el carácter monumental de la estructura y su impacto previsto en el cielo porteño, donde se distinguirá junto a edificaciones emblemáticas como la torre YPF y los rascacielos de Puerto Madero.

El traslado del proyecto y los obstáculos iniciales

La génesis del proyecto se remonta a 2016, pero atravesó numerosas dificultades administrativas y de localización. En un inicio se proyectó su emplazamiento en el Dique 2, pero la propuesta fue rechazada por la Universidad Católica Argentina, lo que obligó a relocalizarlo en el Dique 1 tres años después. Este cambio de ubicación fue determinante para destrabar el emprendimiento.

Otra etapa crítica fue la superación de la audiencia pública ante la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, donde se concluyó que la estructura propuesta no generará impactos negativos significativos: no generará ruidos molestos ni residuos peligrosos, ni interferirá con el tránsito o la aeronavegación. La confirmación oficial del inicio de la obra fue remitida a la Comisión Nacional de Valores, paso administrativo que permitió destrabar definitivamente un desarrollo demorado por casi una década.

Gran noria blanca con cabinas sobre el agua de los diques de Puerto Madero, con edificios y un puente de fondo bajo un cielo azul claro
La Rueda de Buenos Aires, conocida como el "London Eye porteño", ofrece vistas panorámicas de la ciudad desde su ubicación en los diques de Puerto Madero.

La ejecución está en manos de RDBA.SA, responsable de la financiación, desarrollo, construcción, mantenimiento y futura operación de la noria. El contratista principal encargado de la obra civil y el montaje es GCDI, anteriormente conocida como TGLT. En tanto, la tecnología especializada en atracciones panorámicas de esta escala será provista por la compañía china Jinma Entertainment Corp., mientras que la iniciativa original fue impulsada por Fénix Entertainment.

Con esta infraestructura, la ciudad de Buenos Aires apunta a fortalecer su atractivo turístico internacional, alineándose con metrópolis como Londres y su célebre London Eye. Esta nueva atracción busca atraer visitantes del exterior, dinamizar la economía local y reforzar la relevancia turística de Puerto Madero, consolidado como uno de los barrios más concurridos por el turismo. Además de ofrecer una nueva postal a su ya conocido catálogo.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCiudad Autónoma de Buenos AiresEntretenimientoPuerto Madero

Últimas Noticias

Tensión en el Puente Pueyrredón: una protesta por planes sociales terminó en disturbios con la Policía

Organizaciones sociales cortaron la avenida Pavón en rechazo al fin del plan social que beneficiaba a 900 mil personas

Tensión en el Puente Pueyrredón: una protesta por planes sociales terminó en disturbios con la Policía

La dura respuesta de los fiscales al sobreseimiento de la viuda de Pablo Escobar, su hijo y de “Chicho” Serna

Se trata de la apelación al fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien decidió anular la causa contra todos los imputados por lavado de dinero narco

La dura respuesta de los fiscales al sobreseimiento de la viuda de Pablo Escobar, su hijo y de “Chicho” Serna

El día después del trágico temporal en Tucumán: mejoran las condiciones tras el impacto de las lluvias

El tiempo presenta un frente favorable en las últimas horas, tras la tormenta que ocasionó la muerte de una pareja y un chico de 12 años. Los testimonios de los afectados

El día después del trágico temporal en Tucumán: mejoran las condiciones tras el impacto de las lluvias

Falleció una adolescente por hantavirus en Chubut

El fallecimiento de la joven se produjo luego de permanecer internada en Esquel, como parte de un grupo familiar previamente infectado, mientras el sistema sanitario implementa procedimientos de prevención y monitoreo de la situación en la zona

Falleció una adolescente por hantavirus en Chubut

La respuesta del Club Santamarina sobre la millonaria deuda denunciada contra el “Mono” Navarro Montoya

El exdirector técnico fue acusado por un restaurante de Tandil de acumular una deuda de 10 millones de pesos junto a su cuerpo técnico

La respuesta del Club Santamarina sobre la millonaria deuda denunciada contra el “Mono” Navarro Montoya
DEPORTES
Propiedades, patrocinios y trabajos en TV: se conoció el sorprendente salario de Thierry Henry a 12 años de su retiro del fútbol

Propiedades, patrocinios y trabajos en TV: se conoció el sorprendente salario de Thierry Henry a 12 años de su retiro del fútbol

Los millonarios premios que repartirán la Copa Libertadores y Sudamericana de la fase de grupos hasta la final

Escándalo en España: aseguran que “borraron” del equipo a un futbolista por salir con la hija de una leyenda del club

Tomás Etcheverry firmó un sólido estreno en el Masters 1000 de Montecarlo ante Grigor Dimitrov

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
El alocado festejo de Mavinga por la eliminación de Cinzia de Gran Hermano: “Fue como ganar el mundial”

El alocado festejo de Mavinga por la eliminación de Cinzia de Gran Hermano: “Fue como ganar el mundial”

Marley habló de su futuro en la televisión y contó cuál es el formato que le gustaría hacer

Vera Spinetta habló sobre la canción que su padre Luis Alberto compuso para ella: “Muy cursi”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se cansó de las críticas y reveló de qué trabaja

Carla Peterson celebró su cumpleaños con un romántico mensaje de Martín Lousteau: “Qué linda vida nos armaste”

INFOBAE AMÉRICA

El portaaviones Nimitz participa en ejercicios navales frente a Ecuador en un operativo contra el narcotráfico

El portaaviones Nimitz participa en ejercicios navales frente a Ecuador en un operativo contra el narcotráfico

Bolivia habilita las compras con tarjetas bancarias en el exterior luego de tres años de restricciones

Las remesas enviadas por migrantes ecuatorianos marcaron un récord histórico en 2025

Ecuador: Alias “Topo” se negó a ser extraditado a Estados Unidos y su caso pasó a la Corte Nacional

El Régimen Penitenciario de Bolivia rechaza acusaciones de Luis Arce y niega actos de “tortura psicológica”