Sociedad

Murió un hombre en un incendio que se desató en un complejo de departamentos de Entre Ríos

Todo sucedió en la calle Rocamora al 2800 de la localidad de Chajarí. Las autori

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Primer plano de un camión de bomberos de Chajarí con luces rojas intermitentes estacionado en una calle soleada, con árboles y personas al fondo
Bomberos de Chajarí responden a un trágico incendio en un departamento de la ciudad, donde se encontró un hombre fallecido en Entre Ríos (Gobierno ciudad de Chajarí)

Héctor Hugo Halm, un hombre de 60 años, fue hallado sin vida tras un incendio ocurrido en la madrugada del domingo en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos.

El trágico episodio se registró en un complejo de departamentos ubicado sobre la calle Rocamora al 2.800, donde, por causas que permanecen bajo investigación, se desató un incendio en una de las unidades habitacionales.

El siniestro fue reportado alrededor de las 2.40. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades al percibir humo y llamas provenientes del inmueble. Los primeros en arribar fueron efectivos de la Policía y personal de Bomberos Voluntarios, quienes de inmediato iniciaron las tareas de evacuación y combate del fuego.

Al controlar el avance de las llamas, los equipos de emergencia accedieron al interior del departamento afectado. Allí, según informaron fuentes policiales, fue localizado el cuerpo Halm, ya sin signos vitales y con lesiones compatibles con la exposición directa al fuego.

Según informó el portal del diario Uno de Entre Ríos, personal especializado en incendios y peritos de la Policía Científica se encuentran abocados a determinar las causas que originaron el foco ígneo. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Se investiga si existió alguna falla eléctrica, un accidente doméstico o la intervención de terceros.

La Fiscalía a cargo impartió las primeras directivas orientadas a esclarecer el hecho. Se tomaron declaraciones a vecinos y familiares, y se solicitó el análisis de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia previa al inicio del fuego.

Los bomberos y la Policía llegaron al lugar alertado por los propios vecinos
Los bomberos y la Policía llegaron al lugar alertado por los propios vecinos

Un muerto por el incendio en un edificio de Nuñez

El miércoles último, un incendio dejó un saldo de un muerto. El siniestro se registró en un edificio de nueve pisos en el barrio porteño de Núñez.

Al inmueble, ubicado en Quesada 2376, arribaron ocho móviles del SAME, cuyo operativo estuvo coordinado por el Alberto Crescenti, quien está trabajando en el lugar junto a un grupo de médicos y socorristas. Por su parte, Bomberos de la Ciudad, acudió al lugar y controló el fuego que se originó en un departamento del segundo piso.

La persona fallecida, aún no fue identificada, se halló en el dormitorio de la unidad del segundo nivel, donde se originó el siniestro, informaron fuentes del SAME y Policía de la Ciudad. La zona estuvo cortada al tránsito.

Bomberos de la Ciudad informaron que encontraron el cuerpo calcinado de un hombre tras extinguir el fuego. Las autoridades confirmaron que la víctima yacía sobre la cama, según informaron los equipos de emergencia.

El incendio se originó en un dormitorio de 2x4 metros, con 2,80 metros de alto, según informaron los Bomberos. Como parte del operativo, los efectivos evacuaron los pisos superiores mientras controlaban la situación, detallaron las autoridades.

El humo proveniente del segundo nivel permitió a los bomberos localizar rápidamente el departamento afectado y franquear el acceso para sofocar el fuego.

Frente a lo sucedido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) informó una lista de recomendaciones generales para que tu edificio se encuentre preparado ante emergencias o necesidad de evacuación.

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incendiomuertehombrecomplejo de departamentosChajaríEntre Ríos

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