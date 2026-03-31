Una tormenta de 7 minutos en Mar del Plata provocó inundaciones y tapó autos en varias zonas de la ciudad

El SMN había emitido una alerta a corto plazo por fuertes lluvias acompañadas por rágafas

La ciudad de Mar del Plata experimentó una sorpresiva inundación tras una intensa lluvia de siete minutos que anegó varias zonas del sur de la ciudad. Sectores como Punto Mogotes, la zona del puerto y la Avenida Juan B. Justo quedaron bajo el agua, después de una precipitación repentina que alteró la rutina de vecinos y automovilistas. El fenómeno, que alcanzó para cubrir vehículos por completo, generó una rápida reacción de las autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un aviso a corto plazo para Mar del Plata y alrededores durante la tarde, advirtiendo sobre la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo. De acuerdo con un reporte de La Capital, el aviso se difundió pasadas las 14:30 y contemplaba una vigencia de una hora.

El organismo también anticipó la ocurrencia de viento fuerte, aunque este fenómeno no se concretó durante el episodio, por lo que el episodio no generó destrozos.

Las zonas de Punto Mogotes, el puerto y Avenida Juan B. Justo registraron anegamientos graves debido a la tormenta repentina en Mar del Plata (@diegofernanguti)

La alerta incluyó una serie de recomendaciones orientadas a proteger a la población: asegurar objetos que pudieran ser desplazados por el viento, alejarse de puertas y ventanas, evitar refugiarse bajo marquesinas, árboles o carteles publicitarios, y permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Además, el SMN sugirió desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingresara agua a las viviendas, así como mantener distancia de artefactos eléctricos y abstenerse de utilizar teléfonos con cable.

El aviso del SMN se sumó a una alerta meteorológica amarilla por tormentas que ya regía para esa noche en la misma región, lo que puso en guardia a los servicios de emergencia. Las autoridades de Defensa Civil y el SAME recordaron a los vecinos que ante cualquier eventualidad podían comunicarse a los números 103 y 107 respectivamente, facilitando la respuesta ante emergencias en zonas inundables o situaciones de riesgo eléctrico.

El pronóstico del SMN anticipa probabilidad elevada de más lluvias y tormentas en Mar del Plata durante los próximos días (@diegofernanguti)

Mientras las brigadas trabajaban para restablecer la circulación y asistir a quienes se vieron afectados, algunas calles de Mar del Plata ofrecieron escenas poco habituales. De acuerdo con 0223, dos hombres en la zona de Juana Manso entre Avenida Juan B. Justo y Solís, en el barrio Peralta Ramos Oeste, optaron por sacar dos kayaks, uno verde y otro rojo, y recorrer la cuadra completamente cubierta de agua.

La creatividad no se detuvo ahí. En Diagonal Gascón, barrio Juramento, un joven utilizó un gomón para deslizarse por la calle, aprovechando el sentido descendente de la calzada y la fuerza de la corriente. Otros vecinos replicaron la idea empleando tablas de surf, desplazándose por el agua que corría velozmente.

Según consignó 0223, en otro tramo de Diagonal Gascón, a la altura de Avenida Fortunato de la Plaza, un grupo de amigos decidió bañarse en un gran charco, y uno de ellos usó una tabla de surf para remar sobre el agua.

Defensa Civil y el SAME habilitaron líneas de emergencia para atender incidentes durante las inundaciones en distintos barrios de Mar del Plata (@diegofernanguti)

El impacto de la precipitación se sintió con fuerza en sectores tradicionalmente vulnerables a anegamientos, como Punto Mogotes y el puerto, donde los sistemas de drenaje no lograron contener el volumen de agua acumulado en apenas siete minutos. La combinación de factores meteorológicos y la infraestructura urbana contribuyó a que el agua permaneciera durante un lapso prolongado en calles y avenidas principales.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el tiempo en la ciudad de la Costa Atlántica seguirá con la tendencia de tormentas. En lo que resta del martes, por la tarde la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre un 70% y 100%, mientras que por la noche desciende a un rango de 40% y 70%.

Durante la jornada del miércoles, el primer día del mes de abril, la situación continuará igual. Durante todo el día, las chances de que llueva en Mar del Plata oscilarán entre un 40% y 100%.