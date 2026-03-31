Sociedad

Un adolescente de 14 años fracturó a un compañero de escuela y habrá un protesta para exigir justicia

La víctima terminó con fracturas en la nariz y el maxilar superior, además de hematomas en el rostro, después de recibir una golpiza en el aula durante una clase en la Secundaria N°38 de Mar del Plata

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El adolescente fue trasladado a una clínica con fracturas y lesiones tras el ataque
El adolescente fue trasladado a una clínica con fracturas y lesiones tras el ataque

Un violento episodio dentro de la Escuela Secundaria N°38 de Mar del Plata provocó conmoción entre estudiantes y familias, luego de que un adolescente de 14 años sufriera fracturas en el rostro y múltiples heridas tras ser atacado por un compañero durante una clase. El incidente, que derivó en la urgente internación del menor y una investigación judicial en marcha, desencadenó el anuncio de una protesta convocada por la comunidad educativa para exigir respuestas y medidas concretas.

Según informó el medio regional 0223, la agresión ocurrió el viernes 26 de marzo en el aula, donde varios estudiantes y docentes estaban presentes. Nahuel, la víctima, relató que ya existían antecedentes de acoso por parte del agresor.

Integrantes del Centro de Estudiantes difundieron un comunicado en el que señalaron que “había un docente presente que, paralizado por lo ocurrido, solo logró mencionar el nombre del agresor para intentar que se detuviera. Minutos después intervino la vicedirectora, quien retiró al alumno del aula”.

Tras la golpiza, Nahuel fue trasladado de urgencia a la Clínica del Niño y la Familia, donde los médicos constataron fractura de nariz, fractura del maxilar superior, hematomas y lesiones en el rostro. Gisela, madre del adolescente, explicó que su hijo “está adolorido” y que fue sometido a estudios para descartar lesiones internas, como una ecografía abdominal. “Me dijeron que habían llamado a la ambulancia y no respondía. Cuando me acerqué a la escuela, mi hijo tenía la carita desfigurada. Me querían hacer firmar un acta y no lo hice. Lo retiré y lo traje a la clínica”, declaró la madre a Noticias Argentinas.

El video de la agresión circuló entre los estudiantes y generó reclamos sobre la actuación institucional
El video de la agresión circuló entre los estudiantes y generó reclamos sobre la actuación institucional

El episodio quedó registrado en un video que circuló entre los estudiantes. “Nos preocupa profundamente que, frente a un hecho de esta magnitud, la institución haya minimizado la situación e incluso solicitado la eliminación de los videos que circulaban como evidencia de lo sucedido”, manifestaron en un comunicado los integrantes del Centro de Estudiantes.

Además, indicaron que no es la primera vez que se producen hechos de violencia en el establecimiento y cuestionaron la falta de intervención inmediata del personal docente.

El propio adolescente agredido, acompañado por sus padres, acudió a declarar voluntariamente a la Fiscalía 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a pesar de no estar obligado a testimoniar. “No se acordaba de las patadas hasta que vio el video”, revelaron sus familiares.

En las imágenes se observa que, en el momento del ataque, al menos cuatro compañeros presenciaban los hechos, mientras la víctima permanecía sentada antes de recibir el primer golpe.

El Centro de Estudiantes convocó a una sentada como medida de protesta ante la falta de respuestas (Fotos: 0223)
El Centro de Estudiantes convocó a una sentada como medida de protesta ante la falta de respuestas (Fotos: 0223)

La madre de Nahuel relató el origen del conflicto: “Fue porque no le quiso dar el banco. Mi nene estaba ubicado en su lugar, entonces, el agresor quiso sacar a otro compañero, le dijo que no y fue hacia mi hijo y cuando le informó que no le iba a dar el lugar, le pegó en la cara cuando estaba sentado, mi hijo cayó al piso y ocurrió el ataque”. Tanto la vicedirectora como una profesora se encontraban en el aula y no intervinieron durante la agresión.

Bajo la consigna “Justicia por Nahuel”, el Centro de Estudiantes anunció una protesta para el lunes 30 de marzo frente a la escuela, con carteles y una sentada, reclamando la implementación de talleres obligatorios sobre bullying, convivencia y resolución de conflictos, así como un seguimiento continuo de estos casos.

“También proponemos trabajar en conjunto con la comunidad educativa para generar herramientas reales de prevención, contención y construcción de una convivencia sana dentro de la escuela”, agregaron en el comunicado.

El reclamo hace hincapié en la necesidad de que la seguridad de los estudiantes sea una responsabilidad compartida y en el compromiso de toda la comunidad educativa para evitar que estos hechos se repitan.

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