Tras la tragedia de Santa Fe, el testimonio de la madre de una víctima de la Masacre de Patagones: “Hubiera sido evitable”

A más de 20 años del ataque en Carmen de Patagones, la madre de uno de los alumnos asesinados recordó las señales de alerta que, según sostiene, no fueron atendidas a tiempo

En septiembre de 2004, tres estudiantes murieron y varios resultaron heridos por disparos dentro de una escuela en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. El agresor, Rafael Juniors Solich, de 15 años, abrió fuego contra sus compañeros durante una clase, motivado por situaciones de acoso escolar y un contexto familiar violento. La tragedia marcó un antes y un después en la comunidad local. Tras el reciente suceso en San Cristóbal, en Santa Fe, el fantasma de aquella masacre volvió a aparecer.

Marisa Santa Cruz, madre de Federico Ponce, uno de los jóvenes que murió en la masacre de Patagones, compartió en Infobae en Vivo A las Nueve el impacto del episodio en su vida y la de otras familias afectadas, así como su visión sobre el acompañamiento escolar y el rol del periodismo.

Los hechos: qué ocurrió en la escuela de Carmen de Patagones

El 15 de septiembre de 2004, Rafael Juniors Solich entró al aula y disparó 13 veces contra sus compañeros. Murieron tres estudiantes de entre 15 y 16 años. Juniors había sido víctima de acoso escolar, situación que reconoció ante la jueza Alicia Ramallo: “Me molestaban, siempre me molestaron desde el jardín. Desde séptimo grado que pensaba en hacer algo así. Se me nubló la vista y tiré. Todo fue muy rápido, no me pude frenar, no era yo, era como si no fuera yo”.

Una de las pocos fotos que se conocen del autor de la masacre de Patagones (Enrique Medina)

En el banco del aula, Juniors había escrito una frase que llamó la atención de sus compañeros: “Lo más sensato que podemos hacer los humanos es suicidarnos”. También existían antecedentes de conflictos familiares graves: su padre lo golpeaba desde niño y el entorno escolar había recibido alertas sobre su conducta. El padre de Juniors solicitó ayuda en la escuela tras observar que su hijo dibujaba esvásticas. “Recibía golpes con machetes desde los nueve años”, recordó la periodista Tatiana Schapiro.

La reacción institucional se limitó a trasladar a Juniors a una institución psiquiátrica después de declararlo inimputable por su edad. Más tarde se confirmó que presentaba un diagnóstico crónico.

El testimonio de Marisa Santa Cruz, madre de una de las víctimas

Marisa Santa Cruz habló con los periodistas sobre el impacto emocional y social del hecho. Recordó: “Cuando conocí la noticia sentí mucho dolor por todo, por el lugar donde ocurrió, por todas esas familias, por todos esos compañeros de estas víctimas, porque nosotros lo vivimos, lo vivimos muy duro. Y después esa impotencia que uno siente de no haber hecho algo más para que esto no ocurriera”.

Santa Cruz remarcó que las señales de alerta estuvieron presentes en el entorno: “En el caso de Patagones hubiera sido un caso evitable. Por eso me parece que el dolor es doble, porque estuvieron todas las señales. No lo sabíamos los papás. Tampoco algunos alumnos, pero sí lo sabían desde la escuela, lo sabían los papás de Junior. Aunque trataron de hacer algo desde la escuela, fue una total irresponsabilidad”.

Juniors, en la escuela de Carmen de Patagones donde asesinó a sus compañeros (Enrique García Medina)

Marisa destacó el dolor causado por la exposición mediática tras la tragedia. Señaló la tendencia a juzgar personas y construir relatos sin certezas: “Ya están juzgando a ese chico, al otro chico, a la familia, que es una de las cosas que pasó en Patagones. Por eso, los compañeros y compañeras de Fede no quieren dar su opinión, sus declaraciones fueron siempre tergiversadas”.

Según la madre de Federico, la cobertura mediática afectó a quienes sobrevivieron al episodio: “Todo lo que ellos dijeron en su momento, creo que el 100% fue tergiversado porque era más fácil decir que se peleó con uno, Junior, se peleó con el otro, tenía un grano. Inventaron mil historias. Eso a mí también me dolió, pero me dolía mucho más porque Fede no estaba”.

El proceso de duelo y la reconstrucción de la comunidad

Al mismo tiempo, Santa Cruz explicó el proceso de duelo personal y compartido entre las familias. Indicó que el apoyo oficial fue insuficiente y que la comunidad debió buscar recursos propios: “Mucho tiempo estuvimos acompañándonos mucho entre nosotros. Mucho de las víctimas con atención, porque podían pagarla. Porque desde el Gobierno no estuvo ese apoyo, porque esto ya pasó. Eso lo decían a la semana del hecho en la escuela”.

La comunidad intentó recordar a las víctimas de manera positiva y salvar los vínculos entre quienes sobrevivieron. “Tratamos de recordar a las víctimas fallecidas, a los heridos, apoyarlos día a día y recordar lo que ellos esperaban de la vida y cómo la estaban viviendo con alegría, con mucha ilusión”, afirmó Santa Cruz.

Para la familia de Federico, la reconstrucción fue difícil: “Nuestra familia no, porque está destruida, fue destruida”.

Bomberos trasladan el cuerpo de uno de los tres alumnos asesinados en la escuela Islas Malvinas donde un alumno mato a tres compañeros e hirio a otros cinco, a la morgue del hospital de Carmen de Patagones (Foto NA: gentileza diario Rio Negro/MARCELO OCHOA) Foto NA: gentileza diario Rio Negro/MARCELO OCHOA.****

El responsable y su situación actual

Sobre el paradero actual de Juniors Solich, Marisa Santa Cruz expresó su percepción sobre el proceso judicial y de salud mental: “Esta es una opinión personal, estaría en paz si habría alguna demostración de que él está tratado como debería estar, porque es una persona que está enferma”.

Consultada sobre posibles pedidos de disculpas, Santa Cruz respondió: “No, no. Ni él ni nadie de la familia. No, nada. Ojalá que esté tratado como corresponde y que no sea un peligro para el resto de la sociedad”.

Según la entrevistada, Solich mantiene un tratamiento ambulatorio y ha visitado la localidad de Carmen de Patagones en el último tiempo. Sobre su visión respecto a la figura del agresor, Marisa afirmó: “Yo tengo la mirada hacia una persona con problemas de salud. No miro primero a un asesino”.

Respecto a la relación de Juniors con Dante Peña, mencionado durante el episodio, la madre de Federico recordó: “Cuando este amigo le empezó a dar alas a Junior y el padre se dio cuenta de que no lo iba a poder seguir dominando y maltratando como hasta ese momento, fue a la escuela a pedir ayuda. Pero la escuela desoyó todo, el gabinete desoyó todo, a sus compañeros, a nadie. Había un gabinete psicopedagógico que no hizo nada”.

Apoyo, empatía y pedidos para el futuro

La resiliencia de Marisa Santa Cruz se vio reforzada en el acompañamiento a los compañeros de su hijo. Movilizada, explicó que centró su atención “en ayudar a los compañeros de Fede. Fue muy duro el salir con todo el sistema en contra cuando teníamos algo que no podés ni siquiera imaginarlo en una película de terror. Trabajando en eso y ahora seguir estando cerca del mar, que era lo que amaba Fede, y tratando de hacer siempre algo por el otro”.

Al consultarle sobre posibles consejos para otras familias afectadas por hechos similares, Santa Cruz recomendó: “Que se unan, que se una el pueblo, por lo menos esa parte educativa y que trabajen mucho para salir adelante, porque la vida sigue, porque el resto de los chicos necesita creer que este mundo no siempre es malo y que luchen para lo que crean que haya que modificar, traten de hacerlo”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.