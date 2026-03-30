Sociedad

La secretaria de Justicia de Santa Fe dio detalles del ataque en la escuela de San Cristóbal y contó cómo seguirá la causa

Virginia Couddanes explicó en Infobae al Regreso que el menor agresor permanece a disposición de la Justicia de Menores, tras el secuestro del arma y la asistencia inmediata a víctimas y familiares. La investigación sigue abierta y se amplían las entrevistas al entorno del joven

Guardar
La secretaria de Justicia de Santa Fe confirmó que el agresor escolar permanece bajo custodia de la Justicia de Menores tras el tiroteo en San Cristóbal

En una entrevista con Virginia Couddanes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, la funcionaria describió el impacto y las medidas adoptadas luego del tiroteo de este lunes en una escuela de San Cristóbal.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Couddanes relató: “Mucho dolor para el Gobierno de la provincia de Santa Fe, pero sobre todo para la localidad de San Cristóbal y toda la región”. Sostuvo que el hecho generó la inmediata intervención de equipos de atención a la víctima, tanto en el lugar como en hospitales de la zona, incluyendo el Hospital Regional de Rafaela y el hospital de niños Alasia, en la ciudad de Santa Fe.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La secretaria precisó: “El menor que cometió el acto del tiroteo en la escuela en San Cristóbal fue detenido. Secuestro de arma de fuego y cartuchería que tenía consigo, con el cual efectúa estos disparos, que tiene, como ya sabemos, como resultado, como saldo, la vida de un menor que iba a la escuela, un alumno del primer año de la escuela”.

Policía y Fiscalía: la investigación sobre el origen del arma

Couddanes confirmó que el arma utilizada en el ataque era una escopeta perteneciente al abuelo del agresor. Sin embargo, indicó que “hoy estuvo el fiscal regional con la fiscal de menores también, que ya está en la ciudad de San Cristóbal. Lo que nos piden sobre todo es, bueno, la cautela y algunas reservas de información, más allá de lo que circule, para poder oficializarlas y para tener la investigación de la mejor manera”.

Dos imágenes. Izquierda: Joven con polo blanco, mochila negra, parado junto a pared de ladrillos. Derecha: Joven con camiseta negra y pelo rizado, rostro pixelado
La investigación por el tiroteo en la escuela de San Cristóbal continúa abierta, ampliándose las entrevistas a familiares y el entorno del agresor

La funcionaria también detalló la situación de los heridos: “Uno de los heridos de arma de fuego fue trasladado al Hospital Regional de Rafaela. Está fuera de peligro. También estuvimos acompañando con atención a víctimas, tanto a la víctima como a la mamá. Otro herido de arma de fuego, también fuera de peligro en el Hospital Alasia, en la ciudad de Santa Fe”. En cuanto a los demás afectados, precisó que “el resto de los seis lesionados restantes ya están dados de alta”.

El régimen penal juvenil y el futuro del agresor

Consultada sobre el marco legal aplicable, Couddanes explicó que, al no estar vigente el nuevo régimen penal juvenil sancionado por el Congreso, se aplica el Código Penal Juvenil de la provincia: “Se generan las medidas necesarias, y las estrategias necesarias, articuladamente con otras áreas, no solo el Ministerio de Seguridad, sino también las áreas de Igualdad, Desarrollo Humano y de Niñez, que elaboran una medida de seguridad entregada a la Fiscalía y la justicia después dictamina en ese sentido”.

Sobre la situación del menor, remarcó: “Está a disposición de la justicia de menores, como vos bien decís. Y también, por supuesto, la Policía de Investigaciones continúa realizando entrevistas, no solo a los progenitores, sino también a todo su vínculo familiar y conviviente, lo cual también es un elemento muy, muy, pero muy importante”.

Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe
El saldo del tiroteo en la escuela de San Cristóbal incluye un menor fallecido y otros dos heridos, quienes ya se encuentran fuera de peligro

Apoyo a la comunidad educativa y salud mental

Además de la contención a las familias, Couddanes remarcó la presencia de equipos de educación en la escuela. “Están trabajando con los docentes, con los directivos, con los asistentes escolares y con la comunidad educativa en su conjunto, donde además, sobre todo los alumnos, que son los que hoy están muy dolidos, van a transitar estos días específicamente con este acompañamiento puntual de educación, que también se articula con la Subsecretaría de Salud Mental, que está trabajando en ese sentido y se está monitoreando cada una de las acciones”.

En el cierre, la funcionaria subrayó la coordinación entre distintos niveles de gobierno y la prioridad de estar cerca de los afectados: “No importa los niveles de gobierno, lo importante es estar cerca”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

San CristóbalSanta FeVirginia CouddanesCrimen escolarInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: los vecinos encienden velas frente al colegio

Un chico de 15 años mató a tiros a Ian Cabrera, de 13. Además, hirió a otros ocho adolescentes. El atacante fue reducido por un asistente escolar. En esta nota en vivo, todas las novedades del caso

Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: los vecinos encienden velas frente al colegio

Susto en Jujuy: un temporal dejó aisladas en un cerro a 30 personas durante una multitudinaria peregrinación religiosa

Las intensas lluvias provocaron el corte del camino y la crecida de ríos en la localidad de Tumbaya, conocida por la concurrencia hacia el santuario de la virgen de Punta Corral

Susto en Jujuy: un temporal dejó aisladas en un cerro a 30 personas durante una multitudinaria peregrinación religiosa

La advertencia de un especialista en violencia escolar tras el crimen en Santa Fe: “Hacen lo que pueden con lo que tienen”

El doctor en Ciencias de la Educación Nicolás Paterno analizó en Infobae al Regreso el impacto del crimen escolar ocurrido en Santa Fe y advirtió sobre el desborde de docentes y equipos de orientación ante la falta de recursos y herramientas para prevenir la violencia en las escuelas públicas

La advertencia de un especialista en violencia escolar tras el crimen en Santa Fe: “Hacen lo que pueden con lo que tienen”

La defensa del tirador de San Cristóbal contó que el chico estaba con tratamiento psicológico y se había autolesionado

La familia del acusado de 15 años, representada por los abogados Néstor y Macarena Oroño, sostuvo que el menor nunca había manifestado actitudes violentas hacia terceros

La defensa del tirador de San Cristóbal contó que el chico estaba con tratamiento psicológico y se había autolesionado

“La salud mental no es un tema menor”: el mensaje de una familiar de la víctima del ataque en la escuela de San Cristóbal

La prima del papá de Ian Cabrera lo escribió en sus redes sociales y remarcó que “ignorar lo que sienten nuestros jóvenes también tiene consecuencias”

“La salud mental no es un tema menor”: el mensaje de una familiar de la víctima del ataque en la escuela de San Cristóbal
DEPORTES
El goleador de la selección alemana por el que puja Argentina: es fanático de Boca y le encanta la Bombonera

El goleador de la selección alemana por el que puja Argentina: es fanático de Boca y le encanta la Bombonera

El video del brutal accidente de Oliver Bearman en Japón filmado desde una tribuna: el momento del impacto contra las defensas

Atento Boca Juniors: se confirmó la postura de la U Católica de Chile con los hinchas visitantes de cara al debut en la Libertadores

El fuerte mensaje de Ancelotti de cara al Mundial que abrió el debate en Brasil

Fue campeón del mundo en Brasil 2014 y puede terminar en prisión

TELESHOW
Marcela Tinayre abrió el álbum familiar de Ámbar de Benedictis por el cumpleaños de su nieta: “Siempre a tu lado”

Marcela Tinayre abrió el álbum familiar de Ámbar de Benedictis por el cumpleaños de su nieta: “Siempre a tu lado”

Gastón Trezeguet apuntó contra Tamara Paganini antes de su regreso a Gran Hermano: “Quiero creer que va a devolver la plata”

La decisión de Juli Poggio: “La gente me juzga por no querer ser madre”

Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

Así se preparan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe para interpretar una historia de amor prohibido en teatro

INFOBAE AMÉRICA

El futuro del abrigo podría estar en la piel: crean una crema con bacterias que producen calor en temperaturas extremas

El futuro del abrigo podría estar en la piel: crean una crema con bacterias que producen calor en temperaturas extremas

De la ficción al laboratorio: cómo los científicos desmontan el mito de los dinosaurios venenosos

Netanyahu aseguró que la guerra contra Irán ya superó la mitad de sus objetivos: “Estamos degradando su capacidad militar”

Panamá coordina acción regional para enfrentar enfermedades en población migrante

El Parlamento de Israel aprobó la pena de muerte para condenados por terrorismo