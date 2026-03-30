La secretaria de Justicia de Santa Fe dio detalles del ataque en la escuela de San Cristóbal y contó cómo seguirá la causa

La secretaria de Justicia de Santa Fe confirmó que el agresor escolar permanece bajo custodia de la Justicia de Menores tras el tiroteo en San Cristóbal

En una entrevista con Virginia Couddanes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, la funcionaria describió el impacto y las medidas adoptadas luego del tiroteo de este lunes en una escuela de San Cristóbal.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Couddanes relató: “Mucho dolor para el Gobierno de la provincia de Santa Fe, pero sobre todo para la localidad de San Cristóbal y toda la región”. Sostuvo que el hecho generó la inmediata intervención de equipos de atención a la víctima, tanto en el lugar como en hospitales de la zona, incluyendo el Hospital Regional de Rafaela y el hospital de niños Alasia, en la ciudad de Santa Fe.

La secretaria precisó: “El menor que cometió el acto del tiroteo en la escuela en San Cristóbal fue detenido. Secuestro de arma de fuego y cartuchería que tenía consigo, con el cual efectúa estos disparos, que tiene, como ya sabemos, como resultado, como saldo, la vida de un menor que iba a la escuela, un alumno del primer año de la escuela”.

Policía y Fiscalía: la investigación sobre el origen del arma

Couddanes confirmó que el arma utilizada en el ataque era una escopeta perteneciente al abuelo del agresor. Sin embargo, indicó que “hoy estuvo el fiscal regional con la fiscal de menores también, que ya está en la ciudad de San Cristóbal. Lo que nos piden sobre todo es, bueno, la cautela y algunas reservas de información, más allá de lo que circule, para poder oficializarlas y para tener la investigación de la mejor manera”.

La investigación por el tiroteo en la escuela de San Cristóbal continúa abierta, ampliándose las entrevistas a familiares y el entorno del agresor

La funcionaria también detalló la situación de los heridos: “Uno de los heridos de arma de fuego fue trasladado al Hospital Regional de Rafaela. Está fuera de peligro. También estuvimos acompañando con atención a víctimas, tanto a la víctima como a la mamá. Otro herido de arma de fuego, también fuera de peligro en el Hospital Alasia, en la ciudad de Santa Fe”. En cuanto a los demás afectados, precisó que “el resto de los seis lesionados restantes ya están dados de alta”.

El régimen penal juvenil y el futuro del agresor

Consultada sobre el marco legal aplicable, Couddanes explicó que, al no estar vigente el nuevo régimen penal juvenil sancionado por el Congreso, se aplica el Código Penal Juvenil de la provincia: “Se generan las medidas necesarias, y las estrategias necesarias, articuladamente con otras áreas, no solo el Ministerio de Seguridad, sino también las áreas de Igualdad, Desarrollo Humano y de Niñez, que elaboran una medida de seguridad entregada a la Fiscalía y la justicia después dictamina en ese sentido”.

Sobre la situación del menor, remarcó: “Está a disposición de la justicia de menores, como vos bien decís. Y también, por supuesto, la Policía de Investigaciones continúa realizando entrevistas, no solo a los progenitores, sino también a todo su vínculo familiar y conviviente, lo cual también es un elemento muy, muy, pero muy importante”.

El saldo del tiroteo en la escuela de San Cristóbal incluye un menor fallecido y otros dos heridos, quienes ya se encuentran fuera de peligro

Apoyo a la comunidad educativa y salud mental

Además de la contención a las familias, Couddanes remarcó la presencia de equipos de educación en la escuela. “Están trabajando con los docentes, con los directivos, con los asistentes escolares y con la comunidad educativa en su conjunto, donde además, sobre todo los alumnos, que son los que hoy están muy dolidos, van a transitar estos días específicamente con este acompañamiento puntual de educación, que también se articula con la Subsecretaría de Salud Mental, que está trabajando en ese sentido y se está monitoreando cada una de las acciones”.

En el cierre, la funcionaria subrayó la coordinación entre distintos niveles de gobierno y la prioridad de estar cerca de los afectados: “No importa los niveles de gobierno, lo importante es estar cerca”.

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