Manejaba borracho y chocó contra dos autos y un móvil policial: triplicó el límite permitido de alcohol en sangre

El alcoholímetro arrojó 2,6 g/l

Un hombre de 40 años fue detenido en Guaymallén, Mendoza, tras protagonizar un siniestro vial que involucró a tres vehículos, entre ellos un móvil de la Policía. Cuando lo detuvieron, confirmaron que superaba ampliamente el nivel de alcohol en sangre permitido.

El incidente ocurrió pasadas las 13.30 de este jueves, en calle La Pampa, entre Panamá y Félix Suárez, según informó el medio local Los Andes. Un llamado al 911 alertó sobre un vehículo volcado tras chocar contra varios autos estacionados en la vía pública.

El conductor circulaba a bordo de un Renault Megane en dirección oeste cuando, según la reconstrucción policial, perdió el control del automóvil. Al llegar a la intersección con calle Avellaneda, el hombre identificado como K. M., impactó en primer lugar contra una camioneta Toyota Hilux estacionada. Posteriormente, en un intento de escapar, chocó contra un móvil policial que se encontraba detenido en la zona. Pero la secuencia no terminó allí. Hubo un tercer impacto, esta vez contra un Volkswagen Gol también estacionado, que provocó el vuelco del automovilista.

Ante el caos generado, personal de Tránsito Municipal intervino en el lugar y realizó el control de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue de 2,60 g/l, superando ampliamente el límite permitido por la normativa vigente. Esta cifra implica una infracción a la Ley 9099, artículo 67 bis, que agrava las sanciones cuando se detecta una alta concentración de alcohol en sangre al conducir. La Justicia Contravencional dispuso la aprehensión del conductor y su traslado a una dependencia policial, iniciando el proceso correspondiente por la violación a la legislación sobre conducción bajo los efectos del alcohol.

Un caso reciente de alcoholemia

El lguar donde arrestaron al colectivero

En la localidad de Montecarlo, provincia de Misiones, un colectivo que cubría el trayecto entre Puerto Iguazú y Posadas fue interceptado luego de que los pasajeros denunciaran maniobras riesgosas por parte del chofer. El episodio ocurrió durante el mediodía del jueves, en la terminal de ómnibus local, y derivó en la detención del conductor tras confirmarse que manejaba con un nivel de alcohol en sangre muy superior al permitido por la normativa vigente.

Según informaron fuentes policiales, los pasajeros alertaron a la División Comando Radioeléctrico de Montecarlo luego de notar que el conductor realizaba maniobras consideradas peligrosas durante el servicio. Ante la preocupación de los usuarios, el vehículo fue interceptado al arribar a la terminal, donde los agentes identificaron al chofer como Ricardo Rodolfo B., de 56 años.

En el lugar, el personal policial solicitó al conductor que se sometiera al test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta cifra triplicaba el límite legal de la Ley Nacional de Tránsito. Frente a esta situación, se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente y a la detención inmediata del chofer, quien quedó a disposición de las autoridades policiales.

La unidad de transporte quedó retenida y a disposición de la empresa, que debió tomar medidas para los trece pasajeros afectados. La compañía organizó la devolución de los pasajes y coordinó la reubicación de los usuarios en otros micros, permitiendo que pudieran continuar su viaje hacia el destino previsto. El caso quedó bajo la órbita de la Justicia Contravencional y del área de Transporte Público, que evaluarán las sanciones a aplicar por la infracción cometida.

El operativo se desarrolló bajo estrictos protocolos y en coordinación con las autoridades locales de transporte, con el objetivo de preservar la seguridad de los pasajeros y del resto de los usuarios de la vía pública. Los pasajeros que se encontraban a bordo del colectivo destacaron la rápida intervención de la policía y el cumplimiento de las medidas de control previstas en la legislación vigente.