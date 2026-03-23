Sociedad

Buscan intensamente a una madre y sus dos hijos menores desaparecidos hace cinco días en Jujuy

Los tres fueron vistos por última vez el miércoles pasado. Las autoridades lanzaron un pedido a la comunidad

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La imagen muestra a la madre junto a sus dos hijos, un recién nacido y una niña, cuya desaparición en Jujuy ha generado una intensa búsqueda por parte de las autoridades y la comunidad local (Jujuy al Día)

Una mujer de 27 años y sus dos hijos menores, de 7 y uno, desaparecieron hace una semana en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se trata de Romina Nahir Nasif, Ámbar Victoria y Mario Alejandro Nasif, que fueron vistos por última vez el 18 de marzo.

Tras la denuncia realizada por los familiares, el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) activó una búsqueda inmediata para dar con el paradero de los tres. Según informaron los portales locales a raíz de información oficial, la familia tiene domicilio en la capital jujeña.

Las autoridades locales solicitaron la colaboración a la población para aportar cualquier dato que ayude a localizar a los tres desaparecidos. Quienes posean información relevante pueden comunicarse a los teléfonos 911, 388-6828607 o 388-6860239, o acercarse a la unidad policial más próxima.

De acuerdo con el reporte emitido por el CINDAC, Romina Nahir Nasif mide aproximadamente 1,68 metros, tiene contextura física robusta, tez blanca, cabello largo color castaño claro y ojos marrones claros. Como detalle distintivo, posee un tatuaje en la pierna derecha y utiliza anteojos. Se la vio por última vez vistiendo un pantalón de tipo vaquero celeste claro y zapatillas blancas.

En tanto, Ámbar Victoria Nasif, la hija mayor, tiene una altura aproximada de 70 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, tiene el cabello largo y ondulado color castaño claro, y ojos verdes. La última vez que fue vista llevaba unas zapatillas deportivas blancas.

Por su parte, el menor, Mario Alejandro Nasif, tiene alrededor de 50 centímetros de largo, contextura robusta, tez blanca y cabello corto color negro. No se han podido aportar datos adicionales sobre su vestimenta al momento de la desaparición.

El organismo activó el protocolo de búsqueda tras la denuncia presentada el viernes, dos días después de la desaparición. Se informó que todas las fuerzas de seguridad provincial están abocadas a la localización de la familia, mientras que el pedido de colaboración se ha extendido a los medios locales y nacionales.

Las autoridades solicitan la ayuda
Las autoridades solicitan la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de la madre y sus dos hijos (Prensa de Jujuy)

Encontraron a una mujer de 38 años, oriunda de la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña que era intensamente buscada desde el 15 de marzo por la Policía provincial luego de que su familia denunciara su desaparición tras una visita a la cárcel.

Se trata de Ramona Bernardina Gómez y la denuncia fue formalizada por su madre en la Comisaría de Quitilipi, luego de varios días sin noticias. Según indicaron sus allegados, esta situación había ocurrido en otras ocasiones pero esta vez la situación era distinta.

De acuerdo con el testimonio de familiares, Ramona había viajado el domingo 15 de marzo hasta el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña para realizar una visita. Cerca de las 17 horas, al retirarse del establecimiento, fue vista por última vez en las inmediaciones del penal.

Según relató su hermana, en ese momento, un hombre a bordo de una motocicleta tipo 110 cc, de color gris, se acercó a ella. La mujer subió al vehículo y ambos se retiraron en dirección a la calle 51. Desde entonces, no se volvió a saber nada de su paradero. El hombre fue identificado como H. A. G., conocido por el alias “Osobuco”. Él mismo se presentó con la policía, remarcó que era conocido de la mujer y brindó detalles del paradero donde se encontraba.

Con esos datos y tras realizar un seguimiento en las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores se dirigieron a un domicilio en el barrio 713 Viviendas, donde finalmente encontraron a la mujer. La ciudadana fue examinada por personal de salud y posteriormente trasladada a la Comisaría Sexta para continuar con las diligencias correspondientes.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Investigaciones Interior de Presidencia Roque Sáenz Peña.

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