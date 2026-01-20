Susto en Chacarita por la caída de un balancín de una construcción sobre una casa: “No me mató de casualidad”

El incidente ocurrió en la calle Bonpland 1086, el incidente dañó el tanque de agua y dejó escombros

En el barrio porteño de Chacarita, la rutina de esta mañana de martes cambió abruptamente cuando un balancín de una obra en construcción se desplomó sobre el techo de una vivienda, generando alarma entre los vecinos. El episodio, ocurrido cerca de las 10:40 en la calle Bonpland 1086, no dejó heridos, aunque provocó daños materiales y renovó el debate por la seguridad en las edificaciones.

Personal de la Policía de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió tras recibir un llamado al 911. Los efectivos constataron que el colapso involucró a un balancín que, al caer sobre el techo de una casa, dañó el tanque de agua y dejó escombros en la vivienda lindera a la construcción. El caso, tras ser catalogado como “Grietas/daños por obra lindera”, fue derivado a Guardia de Auxilio y Logística, según supo Infobae.

Pese a la magnitud del incidente, el SAME confirmó que no hubo personas heridas, de acuerdo con la información del portal Minuto 1.

La reacción de los vecinos no tardó en llegar. Graciela, residente de la casa afectada, expresó su malestar en diálogo con C5N: “Un acto de inconsciencia como los tantos que hay en las obras”, manifestó con indignación. El balancín quedó sostenido solo por el tanque de agua, lo que incrementó el temor por una posible tragedia mayor.

“Hace varios días que tuve el presentimiento de que podía suceder y, efectivamente, sucedió. Yo estaba en esa habitación sobre la que cayó el balancín, no me mató de casualidad”, relató Graciela.

Por su parte, Daniel, propietario de la vivienda, hizo hincapié en el prolongado malestar que generan las construcciones en la zona. “Desde el inicio de la obra que empezaron a sumarse molestias para los vecinos, incluyendo grietas en las paredes, humedad y ruidos excesivos durante todo el día”, aseguró.

Daniel precisó que solo en esa cuadra están habilitadas al menos seis edificaciones y cuestionó la simultaneidad de tantos proyectos: “Es una locura total la aprobación de tantas obras al mismo tiempo”, afirmó en diálogo con C5N.

Además, Daniel reportó que, una hora y media después del derrumbe, ningún responsable de la obra se había presentado en el lugar para dar explicaciones ni evaluar los daños. “Estamos esperando a que vengan a dar la cara. No sabemos si alguien se lastimó”, declaró ante las cámaras.

El propietario recordó que ya existían antecedentes de reclamos por las molestias provocadas por la construcción. Según su testimonio: “Tras las primeras molestias que nos provocaron hace meses, dejaron de hablarnos. Les avisamos por mensaje que estaban dañando la vivienda y provocando malestar, pero se hacen los ofendidos. Hace tres días estuvieron trabajando hasta las 20. Esto es la frutilla del postre”.

En la cuadra, las quejas por la proliferación de obras se multiplican. Los damnificados reclamaron la presencia de los responsables de la empresa constructora y exigieron que se hagan cargo de los daños generados. Además, solicitaron condiciones de convivencia razonables mientras avance la construcción del edificio de siete pisos.

Un lamentable hecho ocurrió semanas atrás en la avenida Chivilcoy al 3600, en el barrio de Villa Devoto, cuando la policía acudió tras recibir un aviso al 911 por una mujer que se había desmayado en la calle. De acuerdo con fuentes oficiales, la víctima fue una joven de 20 años, quien ya no presentaba signos vitales al llegar los agentes.

El pedido de auxilio a los servicios de emergencia se registró cerca de las 14:53, cuando vecinos advirtieron la gravedad de la situación tras la caída de un cartel desde una obra en construcción.

Según informó TN, el objeto que impactó sobre la cabeza de la joven correspondía a un bloque de madera recubierto de material.

En el lugar, los efectivos verificaron que la joven había fallecido como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por el golpe del andamio sobre su cabeza. El informe médico del SAME confirmó que la muerte se produjo en el acto debido a la severidad de las lesiones.

Por orden judicial, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33 quedó a cargo de la investigación y dispuso la detención de dos trabajadores que, según las primeras versiones, intentaban acomodar el cartel porque no estaba en su lugar.

No obstante, tal como reveló Infobae, la Justicia también indaga el accionar de la empresa desarrolladora, que habría sido responsable de instalar el cartel que se desplomó y causó la tragedia. Una fuente vinculada a la causa afirmó: “Estaba mal puesto”.

El juzgado procurará establecer si hubo negligencia por parte de la compañía y definir las responsabilidades correspondientes.