El desesperado relato de la madre del joven herido por la explosión de garrafas en Mariano Acosta: “Recen por mi hijo”

La explosión de un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, dejó a los vecinos marcados por el impacto y la incertidumbre. El hecho ocurrió este miércoles y tuvo como una de las víctimas a Thiago, un joven de 18 años que ingresó de urgencia al quirófano tras ser alcanzado por un fragmento de envase de gas. Su madre, Rosa, describió la escena con una imagen elocuente: “La garrafa cayó como un meteorito”.

Según relató la mujer en diálogo con la prensa en la puerta del Hospital Eva Perón de Merlo, el envase comprimido impactó en la cabeza de su hijo cuando ambos se encontraban con otros familiares y compañeros en el ingreso a su vivienda. En total, son cuatro heridos que están internados en ese nosocomio.

Rosa, quien reside en el barrio hace más de cuatro décadas, recordó que incidentes similares ya habían puesto en peligro a su familia: “Cuando Thiago tenía dos años, pasó exactamente lo mismo. Hubo una explosión tan grande que reventaron todos los vidrios. Yo le estaba dando el pecho, y me salvé de milagro con él”, relató ante las cámaras. En ambas ocasiones, una distribuidora de garrafas funcionaba a escasos metros de su hogar, sin habilitación.

La madre del joven explicó que se encontraba con su hijo, su esposo y otros familiares, listos para salir a la calle, cuando comenzaron a escucharse detonaciones. “Estábamos en la galería, dentro de mi casa. Cuando empezó todo el espanto, una garrafa ingresó a mi domicilio. Le impactó en la cabeza a Thiago”, señaló. La desesperación se apoderó de la familia. “Salí corriendo a buscar ayuda, no encontraba mi auto. Justo vi una ambulancia y me fui atrás de ella con mi hijo”, detalló la madre.

Thiago ingresó al quirófano cerca de las 13. Los médicos confirmaron que el joven presentaba hundimiento de cráneo, quemaduras y coágulos en la cabeza. “Entró a quirófano porque, aparte de la quemadura, le hundió el hueso del cráneo y tiene unos coágulos en la cabeza”, resumió su madre en diálogo con La Nación +. La intervención se estimó en una hora y media, mientras familiares y amigos esperaban novedades en el hospital.

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La onda expansiva del siniestro provocó también lesiones de segundo y tercer grado en otras tres personas. El dueño del depósito fue detenido horas después y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Morón. Las autoridades informaron que será indagado en las próximas horas.

La preocupación de los vecinos se hizo sentir en los alrededores del depósito siniestrado. Vecinos y allegados a la familia de Thiago señalaron que la presencia de la planta clandestina era una situación conocida en el barrio. “Toda la vida tuvo esa planta de porquería metida ahí. El que siempre hacía denuncias era mi padre, Víctor Díaz, pero nunca fueron escuchadas”, lamentó Rosa.

En el entorno del hospital y en las calles del barrio, el ambiente era de inquietud. “Que recen por mi hijo y que me lo devuelvan sano como estaba. Era un chico que recién terminaba el colegio”, pidió la madre del joven al borde del llanto, rodeada de los compañeros de Thiago y familiares que aguardaban noticias.

El accidente no solo afectó a la familia Díaz, sino que también generó daños materiales y personales en otras viviendas cercanas. Varias casas sufrieron la rotura de vidrios y voladuras de elementos por el aire. Las autoridades evacuaron a decenas de personas y reforzaron la seguridad ante el riesgo de nuevos incidentes.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Morón, que busca determinar las causas exactas de la explosión y las responsabilidades legales por el funcionamiento del depósito de garrafas sin habilitación.