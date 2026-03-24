El video del mono carayá que fue rescatado de una vivienda de Córdoba

La Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba rescató a un mono carayá

El mediodía en Córdoba trajo consigo una escena inesperada cuando la Patrulla Ambiental de la Policía provincial llevó a cabo el rescate de un mono carayá en una vivienda del barrio Villa El Libertador.

Según confirmaron fuentes oficiales, esta especie se encuentra dentro de los mamíferos silvestres más comercializados, aunque su hábitat natural sean las selvas y bosques. En nuestro país, el mono carayá está distribuido en el noroeste argentino.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se produjo luego de que un vecino alertara sobre la aparición de un animal silvestre en una casa situada sobre la calle Arani al 5600.

Este hecho, reportado inmediatamente al 911, motivó el despliegue de personal policial que verificó la presencia del ejemplar en el comedor del domicilio, según relató el propietario a las autoridades.

Según informaron desde la Policía de Córdoba, la Patrulla Ambiental actuó tras recibir la notificación y acudió al sitio para capturar al animal. Los agentes constataron que el ejemplar, una vez asegurado, no presentaba lesiones ni signos de maltrato, por lo que se determinó que su estado general era bueno.

La operación, que fue supervisada por la Patrulla Ambiental, culminó con el traslado del mono al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad. Allí quedó bajo resguardo, a la espera de una evaluación veterinaria más exhaustiva y de las medidas correspondientes para animales exóticos.

De acuerdo con declaraciones del comisario Luis Quevedo, al ser un animal exótico, el caso quedó en manos de la justicia: fue asentado en la Unidad Judicial N°18.

No es el primer caso. El jueves pasado se conoció que durante un operativo realizado por la Gendarmería Nacional en el barrio Puerta de Hierro, ubicado en el partido de La Matanza, se concretó el rescate de un mono carayá que era retenido en una de las casas del lugar.

La denuncia fue realizada por varios vecinos de la zona y el personal del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Sur- Oeste “Puerta de Hierro” liberó a un mamífero silvestre que se encontraba en un domicilio particular.

Allí constataron que se trataba de un mono Carayá, “Alouatta Caraya”, de color marrón, que estaba enjaulado en el domicilio.