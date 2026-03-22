Quién era el excombatiente de Malvinas que murió tras chocar con un camión en la Ruta 3

El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 3 a la altura de la localidad bonaerense de Cacharí

Este sábado, Daniel Ramírez, veterano de Malvinas y sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano, falleció en un accidente vial en la Ruta Nacional 3, a la altura de la localidad bonaerense de Cacharí. La noticia, confirmada por el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, generó consternación en la comunidad patagónica, donde el excombatiente era conocido por su compromiso y su historia vinculada a la guerra del Atlántico Sur.

El siniestro se produjo cerca de las 13:30, bajo una intensa lluvia que complicó las condiciones de la ruta. De acuerdo con los reportes, Ramírez circulaba en un Renault blanco cuando, por causas que investiga la UFI N° 6 del Departamento Judicial Azul, colisionó contra un camión térmico. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo menor se incendió por completo, dejando como saldo el fallecimiento inmediato de su conductor, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el interior.

Las autoridades policiales y los Bomberos Voluntarios de Cacharí acudieron al lugar para contener las llamas y asegurar la zona, mientras que el conductor del camión fue trasladado con heridas al hospital de Azul. El tránsito en la Ruta 3 quedó interrumpido durante varias horas debido a que el camión quedó cruzado sobre ambos carriles.

La identidad de la víctima fue confirmada poco después por allegados y autoridades municipales. El propio Rodrigo Buteler, jefe comunal de Cipolletti, lamentó la pérdida a través de sus redes sociales: “Con mucha tristeza despedimos a Daniel Ramírez, veterano de Malvinas y vecino de Cipolletti, quien falleció trágicamente. Daniel fue parte de la Armada Argentina y sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano. Un hombre que llevó siempre con orgullo su historia, su compromiso y su amor por el país. Hoy acompañamos a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos y a todos los que compartieron su camino. Gracias por tanto, Daniel. Tu historia y tu ejemplo quedan para siempre en nuestra ciudad. QEPD”, publicó el intendente.

Vecinos y el intendente de Cipolletti expresaron su pesar por la muerte del veterano

El hecho de que Ramírez fuera uno de los sobrevivientes del hundimiento del ARA General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982, marcó su vida y lo convirtió en una figura reconocida en su ciudad.

Tras la guerra, se radicó en Cipolletti, donde desarrolló distintas actividades y formó una familia. Su historia quedó ligada a la memoria colectiva local, y su testimonio fue requerido en actos conmemorativos y encuentros con jóvenes, según relataron fuentes cercanas.

En cuanto a las circunstancias del accidente, la principal hipótesis apunta a una posible mala maniobra producto de un error humano, aunque no se descarta que el pavimento mojado haya incidido en la pérdida de control del vehículo.

Personal de la Policía Científica de Azul realizó los peritajes correspondientes, mientras continuaban las actuaciones penales tras el siniestro. La fiscal interina Paula Serrano quedó a cargo de la investigación, que tiene como objetivo determinar el desarrollo exacto de los hechos y las eventuales responsabilidades.

Daniel Ramírez integró la Armada Argentina y sobrevivió al hundimiento del Crucero ARA General Belgrano

El fallecimiento de Ramírez motivó muestras de pesar en redes sociales y en distintos sectores de Cipolletti y la región. Vecinos y excompañeros de la guerra expresaron su reconocimiento por la trayectoria y el temple del veterano. Su figura representaba para muchos el valor de quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur y la importancia de mantener viva esa memoria.

La Ruta Nacional 3, donde ocurrió el choque, es uno de los principales corredores viales del país y suele registrar alta circulación, especialmente durante el fin de semana. El corte total del tránsito generó demoras y la intervención de distintas fuerzas de seguridad.

En tanto, el cuerpo de Ramírez fue trasladado para ser sometido a autopsia, una medida habitual en este tipo de episodios. Las autoridades locales y la Armada Argentina manifestaron su acompañamiento a la familia del ex combatiente.