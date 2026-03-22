Neuquén: dos hombres que remaban en tablas en el río Limay terminaron colgados de una rama y debieron ser rescatados

La temporada de verano finalizó con una rápida actuación de los guardavidas en el río Limay. Remaban en tablas SUP y terminaron colgados de una rama

El fuerte viento de este sábado alteró la rutina en el balneario Falher de Neuquén y puso a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de rescate. Dos hombres que remaban con tablas de Stand Up Paddle (SUP) quedaron atrapados bajo unas ramas en una zona de difícil acceso, tras ser arrastrados por la corriente. La intervención de guardavidas especializados y la coordinación entre diferentes puestos permitieron que ambos pudieran volver a tierra sin lesiones.

Según reportó el municipio de Neuquén, el incidente se registró cuando las ráfagas y la corriente del río complicaron la navegación en SUP. Los protagonistas del incidente, vecinos de la capital neuquina, se encontraban remando cuando el viento tumbó una de las tablas y ambos terminaron aferrados a ramas bajo unos árboles.

Uno de los rescatados afirmó en declaraciones recogidas por los propios equipos de rescate: “Queríamos agradecer a los chicos que me sacaron, por mi imprudencia, del río. Y bueno, gracias, nada más”.

El operativo se activó de inmediato. Desde el puesto de Fahler, la guardavida Agustina y su compañero Marcos acudieron en auxilio, con apoyo del personal del puesto canoa del balneario Albino Cotro. La socorrista explicó que al acercarse advirtieron que uno de los hombres permanecía oculto bajo el agua y entre las ramas, lo que dificultó la visualización inicial.

La temporada de verano finalizó con una rápida actuación de los guardavidas en el río Limay. Remaban en tablas SUP y terminaron colgados de una rama

El segundo hombre rescatado amplió la descripción del episodio al detallar en la entrevista: “Veníamos remando en las tablas y mi compañero fue contra los árboles, llegó la correntada, un poco de viento y tumbó la tabla, se quedó agarrado y los chicos en diez segundos estaban ahí”.

Ambos hombres, que se identificaron solo como vecinos, insistieron en su agradecimiento hacia el equipo de rescate y reconocieron la importancia de la intervención: “Agradecidos, realmente”, resumieron.

Las autoridades municipales remarcaron que la jornada no era apta para actividades náuticas y recordaron la necesidad de acatar las advertencias de los equipos de guardavidas. Desde los Balnearios de Neuquén Capital, se reiteró el mensaje de precaución para todos los usuarios del río, subrayando que la presencia del operativo de guardavidas fue determinante para evitar un desenlace de alto riesgo. El operativo en la zona mantendrá su despliegue con personal profesional hasta el 31 de marzo, en horario de 10 a 21.

Las pertenencias de los protagonistas fueron recuperadas tras la maniobra, completando así la intervención sin consecuencias personales.

Un hombre murió ahogado en Córdoba luego de que fuera arrastrado por un río crecido por la tormenta

Un amigo de la víctima intentó rescatarlo, pero no pudo (Facebook: Radio Comunicar Colonia Caraya)

Luego de que una tormenta torrencial afectara a varias zonas de la provincia de Córdoba, un hombre de 29 años fue hallado sin vida en el río del paraje La Pampa, próximo a la localidad de Ascochinga. Sus familiares habían denunciado su desaparición durante la madrugada del sábado.

Según trascendió, la víctima estaba en compañía de un joven de 22 años cuando la corriente, crecida por las lluvias, lo arrastró. En ese momento, su conocido trató de auxiliarlo, pero no pudo sacarlo del agua. Fue así que alertó inmediatamente a la Policía de Córdoba sobre lo ocurrido.

Después de varias horas de búsqueda en la zona, los integrantes del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) localizaron el cuerpo. Pese a que no dieron a conocer en qué área fue encontrado, indicaron que el joven estaba “completamente sumergido”.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, Ascochinga fue la segunda localidad con mayor acumulación de agua, ya que se registró una acumulación de hasta 106 milímetros. Esto habría complicado las labores de rescate.

De la misma manera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la localidad cordobesa que se quedó con el récord fue Jesús María. Según los registros oficiales, en esa área hubo una caída de aproximadamente 115 milímetros.