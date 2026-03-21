Sociedad

Susto en Corrientes: encontraron una yarará debajo de un pupitre en una escuela

Las autoridades del establecimiento educativo notificaron del hallazgo. Los bomberos de San Roque acudieron y retiraron al reptil

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Autoridades de la institución alertaron de la presencia del reptil, debajo de un pupitre

Un hecho acaparó en las últimas horas la atención en San Roque, ciudad de la provincia de Corrientes, cuando personal de Bomberos Voluntarios de San Roque intervino en la escuela N°134 “Fray José de la Quintana” por la aparición de una serpiente entre los muebles de uno de los salones.

Según informó Radio Sudamericana, el incidente se produjo luego de que directivos del establecimiento detectaran la presencia de una yarará debajo de un pupitre. Ante la situación, las autoridades escolares solicitaron la asistencia de los bomberos, quienes lograron extraer al animal y trasladarlo a una zona rural para su liberación.

De acuerdo con información de otro medio local, Diario Época, la serpiente no causó lesiones a ninguna persona, hecho que, según los primeros datos policiales, se habría dado por pura casualidad. El reptil había permanecido oculto entre las sillas y mesas apiladas, lo que incrementó la preocupación entre el personal escolar y los alumnos. El hallazgo del animal se produjo este jueves.

La aparición de la serpiente
La aparición de la serpiente Bothrops generó alarma entre alumnos y personal en la escuela N°134 de San Roque

El operativo para retirar al animal insumió varios minutos y concluyó con el traslado de la serpiente a su hábitat, según confirmaron fuentes de los bomberos a ambos medios.

La yarará, identificada científicamente como Bothrops, es reconocida como una de las serpientes más peligrosas y venenosas de Sudamérica, y figura como la principal causante de accidentes ofídicos en Argentina.

Tal como detalló Radio Sudamericana, los ejemplares adultos presentan una coloración que va del castaño claro al oscuro, y su longitud puede oscilar entre 0,7 y 1,5 metros, según la especie. Estas serpientes son capaces de atacar cuando perciben amenazas y cuentan con colmillos anteriores, grandes y móviles, que permiten una eficiente inyección de veneno al morder.

La morfología de la yarará facilita su identificación: la yarará grande (también llamada víbora de la cruz) muestra dibujos en forma de riñón en el cuerpo y una cruz en la cabeza, mientras que la yarará chica exhibe patrones similares a moños o relojes de arena. Todas las especies poseen un órgano termosensor denominado Foseta Loreal, ubicado entre los ojos y las narinas, cuya función resulta clave para distinguir a las yararás verdaderas de especies similares.

Encontraron una serpiente de casi dos metros en una capilla de Chaco

Un sargento especialista en Ofidismo intervino y rescató al animal

Un hecho inusual alteró la rutina habitual de la capilla San Cayetano, ubicada en Nicolás Rojas Acosta 425, en la localidad chaqueña de Barranqueras. Todo se desencadenó cuando una mujer de 66 años, vecina de la zona, detectó una serpiente de gran tamaño que se dirigía hacia la cocina del templo. De inmediato, la mujer se comunicó con la Policía, lo que dio inicio a un operativo que no pasó desapercibido para quienes viven en los alrededores.

La situación activó la intervención de un agente especializado en el manejo de serpientes y mordeduras de especies venenosas, quien se presentó con rapidez en la capilla. Luego de hablar con la mujer que lo había llamado, realizó una inspección y encontró a la serpiente oculta debajo de un banco.

De acuerdo con lo publicado por medios como Diario Tag y Diario Chaco, el procedimiento se realizó con la celeridad necesaria y terminó cuando el oficial logró extraer al reptil sin inconvenientes.

La especie fue identificada como un macho juvenil de Boa Curiyú (Eunectes notaeus), un reptil que suele encontrarse en ambientes naturales de la región. El suceso provocó un fuerte sobresalto entre los asistentes a la capilla, aunque la pronta acción policial permitió que la situación quedara bajo control y sin peligro para los presentes.

El animal fue trasladado al Refugio Naturaleza Reptil, donde quedó bajo el cuidado de personal especializado. Desde la Policía confirmaron que, una vez terminada la observación, la Boa Curiyú será reinsertada en su entorno natural.

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