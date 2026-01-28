Una mujer encontró una serpiente de casi dos metros en la cocina de una capilla de Chaco

Un sargento especialista en Ofidismo intervino y rescató al animal

Un episodio poco habitual sacudió la tranquilidad de la capilla San Cayetano, situada sobre Nicolás Rojas Acosta 425, en la localidad de Barranqueras, dentro de la provincia de Chaco. Todo comenzó cuando una mujer de 66 años, residente en las inmediaciones, notó la presencia de una víbora de gran tamaño que se desplazaba hacia la cocina del edificio religioso. Sin perder tiempo, realizó una llamada a la Policía, poniendo en marcha un operativo que captó la atención de los vecinos del barrio.

La alerta movilizó a un agente de la fuerza, especialista en ofidismo (especialización en lesiones provocadas por la mordedura de serpientes venenosas), quien se presentó rápidamente en el lugar. El oficial mantuvo contacto con la mujer que lo había convocado y, tras una breve inspección, localizó al animal escondido bajo un banco.

El operativo, según relataron medios locales como Diario Tag y Diario Chaco, se desarrolló con la premura que requería la situación y concluyó cuando el efectivo logró retirar al reptil sin mayores complicaciones.

El ejemplar macho juvenil de Boa Curiyú fue trasladado al Refugio Naturaleza Reptil para ser liberado en su hábitat natural tras observación

La serpiente fue identificada como un ejemplar macho juvenil de Boa Curiyú (Eunectes notaeus), especie que suele habitar en ambientes naturales de la región. El episodio generó un susto importante entre quienes se encontraban en la capilla, aunque la intervención permitió controlar el escenario sin riesgos para la comunidad.

El animal fue entregado al Refugio Naturaleza Reptil, donde permanecerá resguardado a cargo del personal especializado que intervino en el operativo. Desde la Policía confirmaron que, tras permanecer bajo observación, la Boa Curiyú será liberada nuevamente en su entorno natural.

Aumentaron un 75% las mordeduras de serpientes yarará a personas en Entre Ríos

Las autoridades sanitarias de Entre Ríos instaron a la población a extremar precauciones y acudir a centros de salud ante mordeduras (Foto: Ministerio de Salud de Entre Ríos)

La provincia de Entre Ríos lanzó una advertencia a la población luego de que los registros reflejaran un aumento del 75% en los casos de mordeduras de serpientes yarará a personas durante 2025.

El Ministerio de Salud provincial emitió un comunicado dirigido a residentes y turistas, donde remarcó la urgencia de reforzar las precauciones y de actuar con rapidez ante cualquier accidente por mordedura de serpiente. Desde la División de Intoxicaciones de la Dirección General de Epidemiología, se insistió que estos incidentes constituyen emergencias médicas y requieren atención inmediata en los centros de salud habilitados.

El incremento de episodios relacionados con la yarará encendió las alarmas en comunidades rurales y zonas frecuentadas por turistas. Según reveló el ministerio, durante el año pasado se notificaron 56 casos de envenenamiento por mordedura de esta especie, frente a los 32 sucedidos en 2024. Las autoridades sanitarias destacaron que, hasta el 8 de enero, en 2026 no se registraron nuevos incidentes, aunque continúa en marcha la vigilancia epidemiológica en toda la provincia.

La situación adquiere particular relevancia en plena temporada de vacaciones, cuando la presencia de visitantes en áreas naturales suele intensificarse y, en consecuencia, crecen los riesgos.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó que los hospitales cuentan con antiveneno bivalente específico para tratar mordeduras de yarará

El comunicado oficial precisó que en Entre Ríos los accidentes por mordedura de serpiente corresponden exclusivamente al género Bothrops, conocido como yarará. No se han reportado episodios vinculados a cascabel (Crotalus) ni coral (Micrurus), especies que sí están presentes en otras regiones del país. El ministerio recordó la existencia de dos tipos de yarará de importancia sanitaria en la provincia: la yarará grande o víbora de la cruz, que puede identificarse por los dibujos en forma de riñones o herraduras, y la yarará chica, con un patrón característico que se asemeja a relojes de arena o alas de mariposa. Ambas presentan cabeza triangular y glándulas de veneno, lo que las convierte en un riesgo para la salud pública.

Datos oficiales a nivel nacional, citados en el comunicado, informan que entre 2020 y 2024 se contabilizaron 3.897 casos de envenenamiento ofídico, de los cuales el 93% se debió a mordeduras de yarará. Este perfil epidemiológico refuerza la importancia de impulsar campañas de concientización tanto para quienes residen en zonas rurales como para visitantes con fines recreativos.

El Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos (CIAAT-ER) difundió pautas para actuar ante una mordedura. Las recomendaciones incluyen conservar la calma, quitar objetos que puedan comprimir la zona afectada (anillos, pulseras o cinturones) y trasladar a la persona al centro de salud más cercano lo antes posible. El Ministerio de Salud recalcó que los hospitales cabecera de cada departamento funcionan como centros antiponzoñosos y cuentan con el antiveneno bivalente específico para tratar mordeduras de yarará.

Por otra parte, las autoridades sanitarias desaconsejan prácticas que puedan empeorar la situación, como la aplicación de torniquetes, cortes o cauterizaciones, el uso directo de antiveneno sobre la herida, la succión del veneno o la manipulación de la serpiente. Tampoco se recomienda colocar sustancias como alcohol, querosene o vinagre en la zona afectada. “No se debe intentar capturar al animal ni automedicarse”, resaltó la División de Intoxicaciones, que reiteró la importancia de acudir inmediatamente al hospital más cercano.

El ministerio aconsejó utilizar calzado y ropa adecuados al circular por el campo, evitar el contacto o la proximidad con serpientes y extremar los cuidados durante la noche, especialmente en presencia de niños. En los domicilios, se recomienda mantener el pasto corto, tapar orificios y reforzar los alambrados en aberturas. Para quienes viven en el ámbito rural, la sugerencia es no dormir directamente en el suelo, no introducir las extremidades en huecos y recorrer zonas poco conocidas acompañados de perros, que pueden alertar sobre la presencia de serpientes.