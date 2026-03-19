Santiago del Estero: un jefe policial fue desplazado tras publicar imágenes íntimas en WhatsApp

La difusión de contenido sexual explícito a través WhatsApp provocó que las imágenes llegaran, sin distinción, a integrantes del Departamento de Seguridad Ciudadana número 7 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un jefe policial de la ciudad de Frías, en el departamento Choya, provincia de Santiago del Estero, fue desplazado de su cargo tras publicar fotografías íntimas en su estado de WhatsApp.

La difusión de las imágenes por este canal expuso la vida privada del uniformado ante sus superiores, colegas, subalternos y familiares y motivó la intervención inmediata de la Jefatura de Policía provincial. El caso abrió un sumario disciplinario cuya resolución sigue pendiente.

La difusión de contenido sexual explícito a través de un canal profesional, como el estado de WhatsApp, provocó que las imágenes llegaran, sin distinción, a integrantes del Departamento de Seguridad Ciudadana número 7, autoridad con la que el oficial mantenía contacto constante por su función al frente de una comisaría, así como a amigos, vecinos y familiares.

La denuncia fue elevada a la Dirección General de Recursos Humanos de la policía provincial que analiza la conducta del funcionario y las sanciones administrativas aplicables.

El régimen disciplinario y la responsabilidad institucional

La Ley 4.794 de Santiago del Estero establece que todo miembro de la fuerza policial puede ser sancionado por actos que vulneren el prestigio institucional, más allá del ámbito en que ocurran.

Sobre esta norma, el oficial desplazado podría enfrentar medidas apoyadas en el artículo 191, inciso 7, que define como falta grave “todo otro acto que afecte gravemente el prestigio de la institución o la dignidad del funcionario”, o en el artículo 190, inciso 13, referido a “todo otro acto que afecte gravemente la disciplina o la responsabilidad de la institución”.

El peculiar hecho ocurrió en la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero (Facebook)

La publicación accidental o intencional de imágenes íntimas en un canal visible para todo su entorno profesional y personal plantea la cuestión de la frontera entre la privacidad y la función pública de los uniformados. Aún se trata de determinar si la acción fue deliberada o si, por el contrario, se trató de un error al intentar enviar las imágenes a un destinatario específico. El marco legal no exime de responsabilidad al funcionario en ninguno de los escenarios.

Este procesamiento administrativo busca preservar el prestigio de la fuerza, independientemente de si el hecho ocurrió dentro o fuera del horario de servicio, siguiendo lo dispuesto en la Ley 4.794.

El uso de redes y la preservación del prestigio policial

Este caso enfatiza la delicada relación entre el uso de redes sociales en el ámbito laboral y la preservación de la imagen institucional de los cuerpos de seguridad.

WhatsApp, como herramienta de comunicación profesional y personal, concentra a subordinados, autoridades, familiares y vecinos en un entorno sin filtros jerárquicos ni privados, lo que incrementa la exposición de eventuales errores o descuidos a todo el espectro social del funcionario público.

Mientras la investigación avanza, el policía permanece apartado de sus funciones y a la espera de la resolución administrativa por parte de Recursos Humanos de la policía provincial, según confirmó Nuevo Diario Web. Las sanciones pueden abarcar desde apercibimientos hasta la exoneración, dependiendo de la gravedad determinada por el sumario disciplinario.

La comunidad de Frías observa el caso con sorpresa, en un contexto donde la discusión sobre el comportamiento digital y la responsabilidad pública de los funcionarios de seguridad es objeto de debate social y mediático.

Escándalo en Cañuelas: un policía fue filmado mientras tenía sexo al lado de un patrullero

Un agente de la Policía Bonaerense en funciones en la localidad de Cañuelas fue desafectado de la Fuerza tras la difusión de un video en el que se lo ve mientras mantiene relaciones sexuales al lado de un patrullero y en plena vía pública.

Según indicaron medios locales, el hecho ocurrió la madrugada del sábado en el camino al cementerio, a metros del paredón perimetral del country Cañuelas Golf. El momento en que el policía, un joven de 22 años, tiene sexo al costado del vehículo fue registrado por una cámara de seguridad del club.

Un policia fue filmado mientras tenia sexo en Cañuelas.

El agente, integrante del Comando de Patrullas de la Bonaerense, fue captado por una cámara de seguridad cuando se detuvo cerca de diez minutos con una mujer civil.

Según detalló una fuente oficial consultada por el diario InfoCañuelas, los patrulleros cuentan con un sistema que alerta si permanecen detenidos más de media hora; en este caso, al tratarse de un lapso menor, no se activó ninguna alarma interna.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y, tras tomar conocimiento del caso, la jefatura local inició un sumario administrativo. En forma inmediata, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) dispuso la desafectación del agente.