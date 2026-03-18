Vida y obras de Alejandro Bustillo: el legado del arquitecto que soñó la Argentina moderna y los secretos de sus creaciones

Alejandro Bustillo

En las primeras décadas del siglo XX, la Argentina buscaba mirarse al espejo y reconocerse moderna, imponente, soberbia en belleza. En esos años de la consolidación del país como gran potencia agroexportadora, un joven arquitecto comenzó a trazar líneas que, muy pronto, pasarían a formar parte del ADN visual del país. La obra de Alejandro Bustillo terminó por definir la estética de algunas de las postales más icónicas de la Argentina.

De su imaginación surgieron el mítico Hotel Bristol y el monumental Casino Central en Mar del Plata; el inconfundible Hotel Llao Llao en Bariloche; el señorial Banco Nación Casa Central; y la residencia de Victoria Ocampo en Mar del Plata, entre tantas otras joyas arquitectónicas que no solo construyó: las soñó, proyectó y defendió con una convicción férrea de artista.

También le dio vida a obras como el Museo Casa de Yrurtia, la iglesia Stella Maris en Mar del Plata, la estancia Los Cardos, el Hotel Provincial y el Monumento a la Bandera (en cuyo proyecto participó como asesor en etapas tempranas). Cada una respira la impronta Bustillo: monumentalidad clásica, elegancia austera y un equilibrio entre grandiosidad y paisaje.

Bustillo ingresó en la historia como uno de los arquitectos más influyentes del país. Su talento se expandió en proyectos urbanos, hotelería, edificios institucionales y residencias privadas. Su mirada —que pudo resumir el academicismo francés, el racionalismo y una sensibilidad profundamente argentina— marcó una era y dejó una obra con sello propio.

El arquitecto argentino y autor de obras emblemáticas que definieron el perfil urbano y paisajístico del país durante el siglo XX

El arquitecto que construyó un país

Alejandro Cristóbal Bustillo nació el 18 de marzo de 1889 en Buenos Aires, en el seno de una familia patricia. Hermano del jurista y ministro Exequiel Bustillo y del pintor y diplomático Raúl Bustillo, creció en un entorno donde la cultura, la política y el arte formaban parte del día a día. Estudió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en 1914. Su formación se nutrió del clasicismo europeo, pero pronto desarrolló un estilo propio: monumental, simétrico y solemne, siempre profundamente ligado al paisaje natural.

Su carrera se disparó, primero con residencias privadas para familias tradicionales y luego con edificios bancarios, estancias, iglesias y hoteles. La Argentina de la primera mitad del siglo XX, en pleno crecimiento y modernización, parecía demandar exactamente lo que él sabía hacer: belleza con carácter institucional y una arquitectura capaz de definir la identidad nacional.

Bustillo se transformó en el arquitecto de confianza del Estado, especialmente durante las décadas de 1930 y 1940. Su carrera pública se consolidó a partir de los gobiernos de Agustín P. Justo y Roberto M. Ortiz, que lo convocaron para proyectos clave vinculados al desarrollo turístico, cultural y financiero del país. Bajo estas gestiones, y posteriormente durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, Bustillo diseñó algunas de las obras más emblemáticas del patrimonio argentino, como el Casino y el Hotel Provincial de Mar del Plata, el Hotel Llao Llao en Bariloche, la sede central del Banco de la Nación Argentina y diversas infraestructuras para la Administración de Parques Nacionales. A lo largo de estos años, su figura se asoció a la monumentalidad estatal y a la modernización arquitectónica impulsada desde el poder político nacional.

Alejandro Bustillos murió en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1982, a los 95 años

Además, diseñó residencias particulares para la élite argentina, como la casa de Victoria Ocampo en Palermo. Recibió premios nacionales e internacionales, incluido el Gran Premio Nacional de Arquitectura en 1927. Ejerció la docencia y publicó textos sobre arquitectura y urbanismo, defendiendo la integración de la obra con el paisaje y la monumentalidad como valor simbólico.

Bustillo supo combinar el racionalismo, el neocolonial y el art déco, y muchas de sus creaciones fueron declaradas Monumento Histórico Nacional por el Estado argentino, a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Murió en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1982, a los 95 años, por causas naturales. Dejó una obra magnífica que se convirtió en parte de los lugares emblemáticos y de las postales más representativas de ciudades y paisajes del país.

Bustillo a través de sus obras

Banco Tornquist, Buenos Aires. Primer gran edificio bancario de Bustillo (Diego Eidelman)

Banco Tornquist

Ubicado en Bartolomé Mitre 553, el Banco Tornquist marcó el inicio de la carrera institucional de Bustillo y su consolidación como arquitecto de grandes encargos urbanos. Inaugurado en 1925, el edificio —de casi cien metros de extensión sobre la calle Reconquista— presenta una imponente fachada con columnas que combina elementos del neoclasicismo académico con una monumentalidad sobria, transmitiendo solidez y confianza.

En su interior, la disposición articula espacios jerarquizados en torno a un gran hall central de operaciones, con oficinas y despachos organizados alrededor de patios de luz. La obra logró integrar funcionalidad y representación institucional, reflejando el prestigio de una de las principales casas bancarias argentinas.

El edificio fue testigo de la actividad financiera durante los años de auge y crisis económica del país. Tras la fusión con el Banco de Galicia, continuó funcionando como centro administrativo y, en distintas etapas, también fue sede de exposiciones y eventos culturales. Hoy forma parte del patrimonio arquitectónico del microcentro porteño y conserva su vínculo con la actividad financiera.

La casa de Victoria Ocampo, en Palermo Chico, es un temprano manifiesto de modernidad residencial

Casa de Victoria Ocampo

En la esquina de Rufino de Elizalde y Mariscal Ramón Castilla, Alejandro Bustillo diseñó para Victoria Ocampo una vivienda singular, terminada en 1928, donde la modernidad y la funcionalidad se imponen sobre la ornamentación tradicional. Influida por el racionalismo europeo, la casa —de líneas puras y grandes superficies vidriadas— introdujo un lenguaje innovador en un barrio hasta entonces dominado por estilos eclécticos y academicistas.

El diálogo entre interior y exterior, los espacios abiertos y versátiles, y la incorporación de terrazas y balcones dan cuenta de una mirada avanzada sobre el habitar urbano. Los grandes ventanales y ambientes integrados convirtieron la casona en un escenario ideal para el encuentro de intelectuales y artistas.

Por sus salones pasaron figuras como Rabindranath Tagore, Albert Camus y Graham Greene. Con el tiempo, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional y hoy funciona como centro cultural y sede de la Fundación Sur, preservando el espíritu vanguardista de su dueña y del arquitecto que supo interpretarla.

Bustillo tuvo a su cargo el Museo Nacional de Bellas Artes: el reciclaje y la ampliación estuvieron a cargo del arquitecto

Museo Nacional de Bellas Artes

La transformación de la ex Casa de Bombas de Recoleta en el Museo Nacional de Bellas Artes, entre 1931 y 1933, representó un desafío de reconversión edilicia de gran escala. Alejandro Bustillo adaptó el edificio industrial a su nueva función museística, diseñando salas amplias y moduladas para la exhibición de colecciones, mejorando las condiciones de iluminación natural y artificial, y resolviendo de manera eficiente las circulaciones del público y de las obras.

El proyecto incluyó la incorporación de nuevas salas, sistemas de iluminación y áreas técnicas, sentando precedentes en la museografía nacional. Esta intervención marcó un hito en la arquitectura cultural de Buenos Aires y estableció un modelo para futuras instituciones artísticas.

El museo fue reinaugurado en 1933 y, desde entonces, alberga las colecciones más importantes del país y exposiciones de artistas internacionales como Picasso y Rodin. Declarado Monumento Histórico Nacional, continúa funcionando como un referente insoslayable de la cultura argentina.

El Palacio Devoto, en Palermo Chico, es una residencia multifamiliar de lujo proyectada para la familia Devoto, en 1935

Palacio Devoto

Ubicado en la Avenida del Libertador 2882, el Palacio Devoto es un edificio de departamentos de gran categoría encargado por Juana G. de Devoto y construido entre 1935 y 1939. Bustillo combinó influencias del academicismo francés con funcionalidad moderna, creando una fachada simétrica y ornamentada y un diseño interior pensado para el confort y la privacidad de sus residentes.

Los amplios balcones, ventanales y patios internos, junto con su ubicación privilegiada frente a los bosques de Palermo, consolidaron al Palacio Devoto como un símbolo de la sofisticación arquitectónica de Buenos Aires en los años treinta.

Desde su inauguración, el edificio alojó a familias de la élite porteña y fue escenario de reuniones sociales y culturales. Con el tiempo, sus departamentos se convirtieron en algunos de los más cotizados de la ciudad, asociados al lujo y la exclusividad. Hoy, el Palacio Devoto mantiene su uso residencial y sigue siendo un ícono arquitectónico del barrio de Palermo.

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú, Misiones es otra de las reconocidas obras de Bustillo (misionarq.com)

Intendencia del Parque Nacional Iguazú

En 1935, Alejandro Bustillo proyectó la sede administrativa del Parque Nacional Iguazú y sus edificios auxiliares, dentro del plan de desarrollo turístico y de servicios de los parques nacionales. Con líneas simples y materiales locales, la arquitectura se integra al entorno selvático, incorporando patios, galerías y techos altos para favorecer la ventilación y el resguardo frente al clima tropical. La discreta monumentalidad refleja su capacidad para interpretar el paisaje misionero sin perder su sello clásico.

Inaugurada en la década de 1930, la intendencia se convirtió en el centro de operaciones para la conservación de las Cataratas del Iguazú, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Hoy continúa cumpliendo funciones administrativas y forma parte del circuito turístico del parque. El diseño de Bustillo, con muros de piedra, techos de teja y espacios que dialogan con la vegetación nativa, sigue siendo un ejemplo de integración entre arquitectura, historia y naturaleza.

El icónico Hotel Llao Llao, una obra maestra de Alejandro Bustillo, se alza majestuoso junto al lago Nahuel Huapi, enmarcado por la imponente cordillera de los Andes en la Patagonia argentina

Hotel Llao Llao

Ubicado en la península homónima de Bariloche, el Hotel Llao Llao fue concebido como un gran centro turístico nacional. Bustillo eligió una estética alpina, con techos pronunciados, piedra y madera, integrando el edificio al paisaje de lagos y montañas de la Patagonia. Inaugurado en 1939, el hotel original fue destruido por un incendio y reconstruido en 1940 con una estructura más robusta.

Pronto, el Llao Llao se convirtió en un emblema regional y en referencia del turismo internacional. Su escala, ubicación y diseño consolidaron la presencia de la arquitectura monumental en el sur argentino. Por sus salones pasaron presidentes, artistas y personalidades internacionales.

Tras décadas de funcionamiento continuo y un cierre temporal en la década de 1990, el hotel fue restaurado y reabierto como alojamiento de lujo, manteniendo su prestigio y atractivo como uno de los hoteles más importantes de Sudamérica.

Casino Central de Mar del Plata, una pieza clave del frente costero marplatense (Alquiler Argentina)

Casino Central (1938-1940)

El Casino Central forma parte del gran conjunto urbano que Bustillo proyectó sobre la Rambla de Mar del Plata. El edificio, de líneas severas y monumentalidad clásica, se integra visualmente al Hotel Provincial, con el que comparte materiales, proporciones y ritmo de fachada. El Casino no solo redefinió la imagen de la ciudad balnearia, sino que se consolidó como un referente del entretenimiento y la vida urbana. Su gran salón de juego, galerías y terrazas abiertas al mar acompañan la actividad pública de Mar del Plata desde hace más de 80 años.

El Casino Central fue inaugurado oficialmente el 22 de diciembre de 1939 y, junto al Hotel Provincial, definió el perfil urbano de la ciudad. Bustillo diseñó un edificio monumental, de líneas simétricas y gran escala, que se integra armónicamente con la Rambla y el frente marítimo. Desde su apertura, se convirtió en un punto neurálgico para eventos, espectáculos y reuniones.

Por sus salones y terrazas desfilaron figuras del espectáculo, la política y la cultura argentina. Hoy, el Casino continúa en funcionamiento, preservando su carácter emblemático y su relevancia dentro de la vida turística y nocturna de Mar del Plata.

Hotel Provincial de Mar del Plata, al clásica postal (despegar)

Hotel Provincial

Inaugurado en 1952, el Hotel Provincial complementa y potencia al Casino Central, formando parte del gran conjunto urbano de la Rambla. Con una arquitectura imponente de inspiración francesa, el edificio cuenta con un gran patio central, salones de recepción y habitaciones orientadas al frente marítimo. Bustillo diseñó no solo el hotel, sino también el entorno urbano, consolidando el perfil moderno de Mar del Plata como ciudad turística de alcance internacional.

El Provincial fue el broche de oro del proyecto costero de Bustillo en Mar del Plata. Sus patios internos, amplios salones y fachada monumental lo convirtieron en sede de convenciones, congresos y temporadas estivales que marcaron la vida social de la ciudad y del país.

Declarado Monumento Histórico Nacional, el edificio atravesó etapas de deterioro y desuso, pero fue restaurado y reabierto en el siglo XXI. Hoy funciona como hotel, centro de congresos y espacio cultural, preservando su relevancia arquitectónica y su prestigio histórico.

El monumental edificio del Banco de la Nación Argentina, una obra maestra de Bustillo, domina la Plaza de Mayo, destacando su arquitectura neoclásica (Wikipedia)

Banco de la Nación Argentina, Casa Central

El proyecto de la Casa Central del Banco Nación fue iniciado en 1940, inaugurado parcialmente en 1944 y finalizado en la década de 1950. Bustillo diseñó una obra monumental, con una cúpula central de 50 metros de altura y un gran hall de operaciones, pensada para reflejar la solidez institucional del país y albergar reuniones de Estado y visitas presidenciales.

La sede central del Banco de la Nación Argentina, ubicada en la manzana de Rivadavia, Reconquista, Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, es la obra institucional más ambiciosa de Bustillo. Sus colosales columnas, la cúpula y la jerarquización de espacios públicos, oficinas y bóvedas muestran el equilibrio entre monumentalidad y funcionalidad, simbolizando el poder y la estabilidad del sistema financiero nacional.

El edificio sigue en funcionamiento como sede central del banco y es uno de los hitos arquitectónicos más reconocibles del centro porteño. Fue escenario de exposiciones, actos oficiales y recorridos turísticos, y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1996.

Residencia El Messidor se integra armoniosamente en un paisaje de Villa La Angostura (villalaangostura.com.ar)

Residencia El Messidor

Esta construcción fue concebida como residencia oficial para autoridades nacionales y huéspedes ilustres. Bustillo combinó en El Messidor materiales regionales, como piedra y madera, con una composición académica de volúmenes y techos pronunciados, integrando la casa al entorno natural de Villa La Angostura y aprovechando vistas privilegiadas hacia lagos y montañas.

Construido en la década de 1940, el edificio refleja la habilidad de Bustillo para combinar funcionalidad, monumentalidad y respeto por el paisaje. La residencia se adaptó a las necesidades protocolares del gobierno, ofreciendo espacios amplios y cómodos para encuentros oficiales y estadías de alto nivel.

A lo largo de su historia, El Messidor recibió a presidentes, diplomáticos y visitantes destacados. Declarada Monumento Histórico Nacional, la residencia sigue cumpliendo funciones protocolares y se mantiene como uno de los ejemplos más emblemáticos de la arquitectura patagónica.

La Catedral de San Carlos de Bariloche, una impresionante obra de Alejandro Bustillo, se erige majestuosa junto al lago Nahuel Huapi

Durante más de seis décadas de actividad profesional, Alejandro Bustillo proyectó más de 70 edificios y conjuntos en la Argentina y el exterior, dejando un legado que abarca desde casas rurales hasta grandes infraestructuras públicas. Además de sus obras más emblemáticas, su huella se extiende a una amplia variedad de proyectos, muchos de los cuales siguen en pie y en uso.

Entre ellos se cuentan las primeras casas de campo en Coronel Dorrego y Carhué; la residencia rural para Santiago Rocca; la estancia La Primavera, destinada a su familia; y la Villa Devoto en Mar del Plata, en colaboración con Luis Dates. En la ciudad de Buenos Aires, diseñó la casa particular de Enrique Duhau sobre la avenida Alvear, la Casa de las Academias Nacionales, la residencia de Federico Martínez de Hoz —hoy sede del CEMIC—, y casas de alquiler para Juana G. de Devoto tanto en la avenida Santa Fe como en París.

Su producción también incluye el Hotel Continental en el microcentro porteño; la casa de Carlos A. Tornquist (actual Embajada de Bélgica); la residencia de Alberto del Solar Dorrego (hoy Embajada del Perú); y la casa de Adolfo Sánchez (actual Centro de Extensión Universitaria). Proyectó además el edificio Martínez de Hoz en la calle 25 de Mayo —hoy sede de la SIDE—, el edificio Volta para la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad y la Villa Ayerza en Mar del Plata.

En el interior del país, Bustillo realizó la capilla La Asunción en Villa La Angostura, el edificio de Movilidad del Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche, la casa de campo para el doctor Manuel Fresco en Haedo, la residencia de Jeannette Devoto en Estación Fernández y la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche.

Muchas de estas obras, hoy convertidas en embajadas, centros culturales, iglesias o dependencias administrativas, muestran la amplitud y diversidad de la producción de Bustillo, y su impacto como patrimonio arquitectónico argentino.