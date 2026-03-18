Sociedad

Un joven hizo trompos con su camioneta en una laguna congelada y tendrá que pagar solo $12 mil por el daño ambiental

Ocurrió en Villa Pehuenia, Neuquén. Provocó roturas de raíces de araucarias. El monto es en concepto de una cinta métrica de 50 m de largo

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Dos camionetas 4x4 hicieron coleadas sobre la Laguna Corazón, en Villa Pehuenia

Un joven de 20 años evitó enfrentar un juicio penal por realizar maniobras peligrosas con una camioneta sobre la laguna Corazón en Villa Pehuenia, provincia de Neuquén, tras acordar una suspensión de juicio a prueba que incluyó como reparación una cinta métrica, valuada en $12.000 pesos.

La controversia surgió en julio del año pasado, cuando el imputado ingresó en vehículo a un área natural protegida, transitó por caminos no habilitados y dañó raíces de araucarias, especie autóctona y protegida de la región. Además, realizó trompos sobre la superficie helada de la laguna. Los hechos quedaron registrados en videos que circularon en redes sociales y permitieron a las autoridades identificarlo. El impacto de las imágenes generó una fuerte reacción social en la comunidad local.

Según informó el portal LM Neuquén, el 1 de agosto, la Policía allanó el domicilio del joven en la capital neuquina. Durante el operativo, se secuestró una carabina calibre 44.40 que el imputado poseía sin autorización legal, sumando un delito de tenencia ilegal de arma de fuego a la causa por daño ambiental. Ambas investigaciones, una radicada en Zapala y la otra en Neuquén, fueron unificadas ante la similitud de los hechos y la persona involucrada.

La fiscalía y la defensa pública acordaron una suspensión de juicio a prueba, herramienta prevista por el sistema penal argentino para ciertos delitos. Bajo esta modalidad, el imputado no reconoce responsabilidad penal, pero se compromete a cumplir reglas de conducta determinadas por la justicia. En este caso, deberá realizar 144 horas de trabajo comunitario en la Subsecretaría Ciudad Saludable de Neuquén, distribuidas durante 18 meses.

Como reparación económica, la fiscalía propuso la entrega de una cinta métrica de 50 metros con manija a la división de Delitos Ambientales de la Policía, con un valor de 12.000 pesos. La fiscalía justificó el monto como una “reparación simbólica” atendiendo a la situación de desempleo del joven, aunque aclaró que el área de Áreas Protegidas podría aplicar una sanción administrativa adicional.

Una fila de camionetas 4x4
Una fila de camionetas 4x4 se observa en un paisaje nevado de un área protegida en Villa Pehuenia, Neuquén (LM Neuquén)

Durante la audiencia judicial, el valor de la cinta métrica fue detallado expresamente. La jueza de Garantías, Natalia Pelosso, homologó el acuerdo entre las partes.

Según la fiscalía, los delitos imputados contemplan penas de entre seis meses y seis años de prisión. No obstante, la aplicación de la suspensión de juicio a prueba evitó que el acusado enfrentara una condena formal o debiera realizar un pedido público de disculpas, cuya carga personal o simbólica podría haber sido mayor.

Las imágenes de la maniobra circularon rápidamente en redes sociales en julio del año pasado y generó la indignación de los lcoales y proteccionistas. “Hoy traemos una publicación poco grata y muy triste. Una pequeña muestra de la falta de respeto del ser humano hacia la naturaleza”, repudiaron.

“Nos enfrentamos a una situación de extrema gravedad. Por un lado, se encuentra el daño ambiental producido. Las ANPs son sitios destinados a la conservación de la biodiversidad y su patrimonio asociado, preservando y protegiendo, ecosistemas y/o especies de alto valor por su fragilidad, singularidad o importancia ecológica”, explicaron.

Más allá de las consecuencias que representa para el ambiente, las autoridades remarcaron “el peligro que representan estas acciones para la integridad de las personas que se encuentran realizándolas. No requiere demasiado análisis comprender que tal peso sobre el hielo puede provocar su ruptura y el consecuente riesgo de vida de los pasajeros al quedar expuestos al agua helada”.

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