Tragedia en Pergamino: un trabajador cayó dentro de un silo en una planta de acopio de grano y murió aplastado por los cereales

Especialistas advierten que la entrada a silos de almacenamiento representa uno de los mayores riesgos del trabajo rural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grave accidente laboral sacudió esta mañana a la localidad bonaerense de Mariano Benítez, en el partido de Pergamino. El hecho ocurrió en una planta de acopio de granos, donde dos trabajadores cayeron al interior de un silo mientras realizaban tareas en el establecimiento rural destinado al almacenamiento de cereal: uno de ellos murió.

Por motivos que aún deben esclarecerse, ambos operarios quedaron atrapados dentro de una celda de granos. Según la información preliminar compartida por La Opinión Online, uno de los trabajadores quedó rápidamente cubierto por el cereal, lo que impidió su rescate a tiempo.

La rapidez con la que el grano acumulado sepulta a quienes caen dentro funciona de manera similar a una “arena movediza”, generando atrapamientos fatales en apenas segundos, detalló el medio local. Especialistas subrayaron que el ingreso a silos representa una de las actividades más riesgosas en el ámbito rural, debido al comportamiento del cereal, que puede absorber a una persona con gran rapidez y dificultar cualquier intento de extracción.

El segundo empleado logró ser sujetado por otras personas presentes en el sitio, aunque permaneció atrapado varios minutos hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Las maniobras de auxilio desplegadas por los rescatistas se concentraron primero en liberar al trabajador que seguía parcialmente atrapado. Mientras tanto, los esfuerzos también se orientaron a intentar localizar al operario que había quedado totalmente sepultado por el cereal.

La situación obligó a la intervención de personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), rescatistas especializados y servidores públicos, quienes se movilizaron con urgencia hacia el predio rural.

Las actuaciones judiciales quedaron en manos de la fiscalía correspondiente, que tiene la tarea de determinar de manera precisa cómo ocurrió el siniestro y en qué condiciones se desarrollaban las tareas laborales en ese momento. Entre los puntos a investigar se incluye si existían medidas de seguridad adecuadas y si se cumplían los protocolos establecidos para el trabajo en silos de almacenamiento de cereal.

Un operario murió luego de un derrumbe en una obra cloacal en Río Negro

En General Roca, Río Negro, un operario falleció tras quedar sepultado veinte minutos por un derrumbe en una obra cloacal (Facebook)

Hugo Ariel Breppe, de 49 años, murió días atrás tras estar aproximadamente 20 minutos sepultado bajo tierra a raíz de un derrumbe ocurrido en una obra de cloacas en General Roca, provincia de Río Negro.

El siniestro, que tuvo lugar mientras se realizaban excavaciones correspondientes al Plan Director de Desagües Cloacales, dejó en evidencia las condiciones de vulnerabilidad laboral y reavivó el debate sobre la cadena de responsabilidades institucionales, ya que funcionarios provinciales y municipales remarcaron que la obra dependía exclusivamente del Gobierno nacional.

La situación de emergencia se desató poco antes de las 12.30 en la esquina de Mendoza y el Canal Grande, cerca de la Universidad Nacional del Comahue. De acuerdo con el informe de los Bomberos Voluntarios de General Roca, una de las paredes laterales de la zanja donde trabajaban los operarios cedió de manera repentina y sepultó a tres personas.

Dos de los trabajadores lograron salir con ayuda de sus compañeros casi de inmediato. El tercero, Breppe, permaneció bajo tierra alrededor de 20 minutos hasta que los bomberos consiguieron rescatarlo.

La directora del hospital Francisco López Lima, Susana Marezi, declaró a Diario Río Negro: “Breppe llegó al centro de salud con un paro cardíaco, vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”. Otro de los trabajadores afectados también fue trasladado al hospital, donde se encuentra estable y con heridas menores, según detalló la misma profesional.

El operario fallecido, residente en General Roca y padre de familia, recibió mensajes de despedida de sus hijas en redes sociales. Luna Breppe escribió: “Descansa en paz, pá. Que tu muerte no quede en la nada y las personas responsables paguen por esto. Te amo y te llevo en mi corazón para siempre“. Por su parte, Belu Breppe reclamó en otra publicación “que se haga justicia”.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía, bajo la fiscal Jessica González, quien dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento, según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal a Diario Río Negro.