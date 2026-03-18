Evacuaron a un comedor comunitario por una amenaza de explosivos en Jujuy

Los elementos secuestrados por la policía tras la amenaza (Fuente: El Tribuno de Jujuy)

Un operativo de seguridad en San Salvador de Jujuy llevó a la evacuación preventiva de más de 20 personas tras el hallazgo de un explosivo en un comedor comunitario situado en la intersección de avenida Urquiza y calle Argañaraz.

El procedimiento comenzó a primeras horas del martes tras una amenaza en un comedor comunitario que asiste niños de la zona, en los galpones de Tupac Katari. Allí, un individuo forzó el desalojo de quienes se encontraban cerca y generó preocupación entre los vecinos.

Según la información oficial difundida por El Tribuno de Jujuy, un hombre sospechoso fue quien lanzó un portafolio azul con el explosivo y amenazó al personal. Esta situación, obligó la intervención de especialistas en explosivos quienes confirmaron, mediante un reporte técnico, que el dispositivo no era una réplica.

El comedor comunitario donde ocurrió el hecho forma parte de la red de asistencia social impulsada por la organización Túpac Amaru en el barrio Alto Comedero, una de las zonas más pobladas de San Salvador de Jujuy. Estos espacios brindan alimentación diaria a niños y familias de sectores vulnerables. Además de la provisión de alimentos, el comedor funciona como punto de encuentro y contención para la comunidad. La gestión de estos comedores suele estar a cargo de vecinos del barrio, quienes articulan tareas de asistencia y acompañamiento social.

La amenaza sucedió en un galpón en la intersección de avenida Urquiza y calle Argañaraz en San Salvador de Jujuy

El fiscal Juan Luis Sorbello y la ayudante fiscal Jimena Colliard Guerrero supervisaron el relevamiento de la zona y los agentes de Criminalística y áreas especializadas secuestraron los elementos utilizados por el sospechoso. Entre ellos, se incautaron armas de fuego, algunas de fabricación casera tipo “tumbera” que estaban cargadas, junto con una planta de marihuana y otros elementos vinculados a la causa.

Las armas “tumbera” son elaboradas de forma artesanal a partir de tubos metálicos y otros materiales reutilizados, y suelen ser de un solo disparo. La legislación argentina considera las armas tumberas como armas de fuego, pero existe controversia sobre su clasificación legal, ya que no están incluidas explícitamente en la lista de armas de uso civil ni de guerra. La portación o tenencia de armas de este tipo está penada por la ley y su hallazgo suele estar vinculado a investigaciones por delitos contra la seguridad pública.

De acuerdo con el reporte, el operativo culminó con la detención de una persona, que quedó a disposición de la Justicia. Las fuerzas policiales continúan las actuaciones para determinar el grado de responsabilidad penal y esclarecer el origen del material incautado.

El despliegue se efectuó luego de que un sujeto arrojó un portafolio azul con explosivos (Fuente: El Tribuno de Jujuy)

Antecedentes

El 18 de febrero de 2026, personal de la División Explosivos de la Policía de la Provincia de Jujuy intervino tras el hallazgo de un artefacto reglamentario de uso militar en una vivienda ubicada en el barrio Alto Comedero, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, según reportó Somos Jujuy.

El objeto exhibía señales de antigüedad y desgaste, fue identificado y asegurado por el equipo especializado, que lo trasladó bajo los protocolos vigentes. La intervención fue motivada por el aviso de una vecina y contó con la coordinación de la Seccional 63 y la presencia preventiva del servicio de emergencias médicas SAME.

El área fue acordonada y revisada para descartar otros riesgos antes de retirar el dispositivo, que quedó debidamente resguardado. No se reportaron incidentes durante el procedimiento.

El accionar policial ante amenazas o hallazgos de explosivos en Argentina sigue protocolos estrictos de seguridad. Ante la detección de un artefacto sospechoso, el procedimiento establece la evacuación inmediata del lugar y la conformación de un perímetro de seguridad que, según la evaluación, puede superar los 100 metros. La brigada de explosivos es la encargada de inspeccionar y manipular el dispositivo, mientras la policía asegura el resguardo de las personas y coordina con servicios de emergencia.

Una vez que el área se declara segura, los especialistas elaboran un informe técnico y, en caso de confirmarse la presencia de material explosivo, se da intervención a la Justicia para continuar con la investigación y el resguardo de las pruebas.