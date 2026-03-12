Alerta por una amenaza de bomba en el Congreso de la Nación: ya trabaja la Brigada de Explosivos

El edificio del Congreso de la Nación Argentina

Una amenaza de posible artefacto explosivo en el interior del Congreso de la Nación activó un operativo especial de seguridad en la tarde de este jueves. Tras recibirse la llamada de advertencia, efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal acudieron al edificio para realizar una inspección integral de todas las instalaciones.

En el procedimiento participaron también móviles de la División Delitos Constitucionales y personal de la sección CANES, que colaboraron con la verificación de los distintos sectores del Congreso. Las tareas incluyeron la revisión de accesos, oficinas y áreas comunes del recinto.

Las fuerzas de seguridad mantienen el perímetro controlado y restringido el ingreso mientras se desarrollaba la inspección, con el objetivo de descartar cualquier elemento sospechoso y garantizar la seguridad en el lugar.

La amenaza ocurre horas después de que las autoridades de la AMIA denunciaran que este miércoles a la madrugada recibieron una grave amenaza en un correo oficial de la entidad. Titulado “YIHAD ISLAMICA”, el mail aseguraba que habían plantado explosivos dentro de la mutual judía y la Embajada de Israel, recordando los atentados sufridos en los años 1994 y 1992, respectivamente.

Foto de archivo - Un cartel que dice "Memoria y Justicia" con los nombres de las víctimas de un ataque con bomba contra la mutual judía AMIA en 1994 en Buenos Aires se exhibe en el centro comunitario durante el 25 aniversario del ataque, el 18 de julio de 2019. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

En dicho correo, se hacía mención a “que no se quedarían de brazos cruzados y que matarían a los sionistas, destacando citas del Corán y un hadiz”, detallaron las fuentes a Infobae.

Ante la amenaza, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA realizó una inspección interna y externa. El resultado fue negativo respecto a explosivos.

Al mismo tiempo, personal específico efectuó levantamiento de metadatos con el objetivo de lograr identificar la IP del remitente. En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Sebastián Ramos, Secretaría N° 18, de Pablo Andrés Febre.

Yihad Islámica Palestina es un grupo yihadista e islamista sunita, que tiene, según los reportes, respaldo iraní. Considerado terrorista por Estados Unidos e Israel, entre otros países, protagonizó ataques suicidas con bombas, atentados con explosivos y secuestros en diferentes puntos de la región.

Su principal objetivo es la destrucción del Estado de Israel y su reemplazo por un Estado islámico en los territorios palestinos.

Las fuentes consultadas por este medio destacaron que no creen que el mail enviado a la AMIA sea una amenaza directa de un grupo terrorista. Por el contrario, estiman que podría tratarse de un mensaje interno destinado al Gobierno argentino con motivo del apoyo a los países aliados en la guerra contra Irán.

Noticia en desarrollo