Sociedad

Aumentaron los casos de chikungunya en Tucumán y las autoridades pidieron extremar los cuidados

Las primeras tres personas diagnosticadas son oriundas de Yerba Buena y ya recibieron el alta, según informaron desde el Ministerio de Salud

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El virus se transmite mediante
El virus se transmite mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, anunció ayer la detección de cinco casos nuevos de chikungunya en la provincia, lo que eleva el total a ocho contagios registrados en lo que va del año.

Según se informó en conferencia de prensa, los primeros tres pacientes diagnosticados ya recibieron el alta médica y no presentaron complicaciones de salud tras superar la enfermedad.

Según informó el portal El Tucumano, la confirmación de los nuevos casos encendió las alertas sanitarias en la región, especialmente en la zona sur de San Miguel de Tucumán, donde se reforzarán los operativos de control para evitar la propagación del virus. Medina Ruiz detalló que el sistema de vigilancia epidemiológica se intensificará en esos sectores, con acciones orientadas a la detección precoz y la contención de posibles brotes.

En relación con los primeros contagios, se precisó que se detectaron en el municipio de Yerba Buena. Las autoridades sanitarias señalaron que los pacientes evolucionaron favorablemente y no se registraron más infectados en sus entornos cercanos, lo que permitió dar por concluidos los operativos específicos en ese sector.

El protocolo de acción frente a la detección de casos sospechosos de chikungunya contempla una respuesta inmediata y ante la detección de un caso sospechoso, se activa un operativo de control de foco, que incluye la evaluación del paciente, la búsqueda de otros posibles casos y el relevamiento casa por casa en un radio de entre 100 y 200 metros, teniendo en cuenta el alcance de vuelo del mosquito vector. Además, se realizan acciones de eliminación de criaderos y fumigación para evitar la propagación.

Estas medidas buscan contener rápidamente la transmisión y reducir el riesgo de brotes, especialmente en áreas densamente pobladas o donde el mosquito Aedes aegypti, principal vector del virus, tiene mayor presencia. El procedimiento abarca la inspección de domicilios, la consulta a los habitantes sobre síntomas compatibles y la eliminación de cualquier reservorio de agua que pueda servir de criadero para el insecto transmisor.

El refuerzo de los operativos en la zona sur de la capital tucumana responde al aumento de casos detectados en los últimos días. Las autoridades enfatizan que el control del mosquito y la identificación temprana de síntomas son claves para frenar el avance de la enfermedad.

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública reiteró la importancia de la consulta médica inmediata ante síntomas como fiebre, dolores corporales o cansancio. Medina Ruiz insistió en la necesidad de que la población extreme las medidas de prevención, en particular quienes viajan a zonas donde el virus tiene circulación activa.

Entre las principales recomendaciones figuran el uso de repelentes, la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas, la colocación de tul en cunas y cochecitos, y la utilización de espirales o pastillas insecticidas. El funcionario recordó que la provincia cuenta con producción propia de repelentes a base de citronella, los cuales se distribuyen de manera gratuita en las zonas con mayor riesgo de contagio.

El virus chikungunya se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Su presencia puede detectarse por síntomas como fiebre alta, dolor articular intenso, fatiga y erupciones cutáneas. Aunque raramente causa complicaciones graves, puede afectar de manera significativa la calidad de vida de quienes lo padecen, especialmente en adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes.

La acumulación de agua estancada
La acumulación de agua estancada tras las inundaciones favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya (James Gathany/CDC vía AP, Archivo)

Días atrás, las autoridades sanitarias Santiago del Estero reportaron tres casos autóctonos de chikungunya en la capital provincial.

El Ministerio de Salud provincial confirmó la detección tras los análisis realizados por el Centro de Estudios de Alta Complejidad y Medicina Molecular (CEAMM), e informó que los pacientes afectados no registran antecedentes de viaje. Esta situación refuerza la preocupación de las autoridades ante la expansión regional de la enfermedad.

La circulación del virus chikungunya en la región se evidencia por los más de 120 casos confirmados en la provincia de Salta y la presencia de casos tanto en provincias limítrofes como Jujuy y Tucumán, como en países vecinos, entre ellos Bolivia, Paraguay y Brasil. En el caso de Santiago del Estero, la investigación epidemiológica busca determinar el origen del contagio y establecer eventuales vínculos entre los positivos detectados.

La confirmación local de chikungunya ocurre en un periodo donde, según el Ministerio de Salud, no se registra circulación de dengue en la provincia. Este dato marca un contraste con el escenario epidemiológico de otras regiones del norte argentino, donde ambos virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti han generado preocupación en los sistemas sanitarios.

Al conocerse los resultados positivos, los equipos de la Dirección de Vectores, junto a personal de Atención Primaria de la Salud (APS) y la Dirección de Epidemiología, pusieron en marcha los protocolos de control de foco. Se realizaron operativos de bloqueo y vigilancia en la zona afectada, con recorridos casa por casa para identificar personas con síntomas febriles y eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor.

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