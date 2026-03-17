Hasta cuándo seguirán las lluvias en el AMBA y qué dice el Servicio Meteorológico para el resto de la semana

La tarde de este martes se esperan lluvias de variada intensidad y tormentas fuertes, con probabilidad de precipitaciones de hasta un 70% (RSFotos)

La alerta amarilla por tormentas domina el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este martes, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informara sobre un cambio brusco en las condiciones climáticas para la región.

Durante la mañana y el mediodía de este martes, el tiempo se mantenía en línea con lo que fue el fin de semana: soleado y con altas temperaturas. Sin embargo, minutos antes de las 14, en el AMBA se puso el cielo negro y en poco tiempo cayó un diluvio que hizo bajar siete grados la térmica.

La lluvia comenzó sobre la zona metropolitana y provocó una caída drástica de la térmica, que bajó siete grados en una hora. Hay alerta amarilla en el AMBA durante todo este martes

De acuerdo con los datos del SMN, se espera que las lluvias de variada intensidad y tormentas fuertes se extiendan a lo largo de lo que resta de la jornada. El parte oficial indica que la probabilidad de precipitación fluctúa entre el 40% y el 70% para toda la tarde. Por la noche, la situación se debería calmar con una chance máxima de 10%.

La alerta amarilla por tormentas se mantendrá durante todo el martes, con posibilidad de nuevas alertas por granizo en avisos a muy corto plazo

De acuerdo con los datos del Observatorio Central Buenos Aires (OCBA), dependiente del Servicio Meteorológico, la temperatura máxima fue de 29.4 °C, con una sensación térmica de 31 grados. La mínima descendió hasta los 21°C en apenas unos minutos debido a la llegada de las lluvias.

Alrededor de las 14, agregó el OCBA que la precipitación acumulada ya era de 2,1 milímetros. Esta situación se vería modificada a un valor más alto conforme pasen las horas y las tormentas continúen.

Esto era algo de esperarse según las proyecciones y, si bien el pronóstico anunciaba una mínima de 21 grados para la jornada, la temperatura podría descender aún más. “Una vez que pase el frente y el sistema de lluvias se desplace hacia el este, se producirá un descenso de temperatura”, dijo el organismo nacional.

Las ráfagas de viento en el AMBA alcanzarán entre 42 y 59 km/h provenientes del norte y sur según el parte del SMN (RSFotos)

Además, el reporte señala que el área metropolitana experimentará ráfagas de viento de entre 42 y 59 kilómetros por hora, provenientes en su mayoría desde el norte y el sur, durante toda la jornada.

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas del SMN, el AMBA y gran parte del Gran Buenos Aires se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, situación que se mantendrá durante todo el martes. Igualmente, en lo que son los avisos a muy corto plazo, se podrán generar nuevas alertas como posible caída de granizo, tal como la hubo hasta las 14:30.

En lo que será la próxima semana, la madrugada del miércoles tendrá las resacas de estas tormentas, con probabilidad de lluvia de un 10% y continuidad de fuertes ráfagas de viento.

Sin embargo, pasada la primera mañana, las chances de precipitaciones desaparecerán y el cielo se mostrará parcialmente nublado. Después de días que oscilaron en los 30 °C, la máxima se ubicará en los 25 grados. La mínima será de 16 °C.

Para la madrugada del miércoles, continuarán resacas de lluvias y fuertes ráfagas de viento, pero con menor probabilidad de precipitaciones

A pesar del cambio de temperatura que se genera por las tormentas, durante el jueves y viernes serán días calurosos: máximas de 27 y 28 grados respectivamente, con mínimas en apenas 19 y 22 grados.

La diferencia entre estas dos jornadas es que el viernes el cielo estará nublado y con probabilidad del 10% por precipitaciones. Esta situación es un anticipo de lo que se espera para el sábado: lluvias durante la primera mitad del día. Las chances oscilarán entre el 10% y el 40%. La máxima será de 26 grados.

Luego de esta inestabilidad que tendrá el primer día del fin de semana, se espera que se vaya el agua, pero nuevamente el termómetro sufriría una baja marcada: tanto para el domingo como para el lunes las máximas serán de apenas 24 grados. Las mínimas oscilarán entre los 16 y 18 grados.