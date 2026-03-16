Sociedad

Dieron a conocer los nombres de otras cinco personas desaparecidas en La Perla cuyos restos fueron identificados

Se trata de la última dictadura militar de 1976, quienes habían sido enterradas en el ex centro clandestino de detención. Las identidades fueron difundidas por la organización H.I.J.O.S. Córdoba

Guardar
Los restos fueron hallados en
Los restos fueron hallados en el predio del ex centro clandestino La Perla en Córdoba (Fuente: ElDoce.TV)

Luego de informaran que fueron identificados de manera parcial los restos de 12 personas desaparecidas en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, dieron a conocer los nombres de seis de las víctimas.

Se trata de personas que fueron secuestradas y torturadas durante la última dictadura militar, y que posteriormente fueron asesinados y enterrados en el predio donde hoy funciona la guarnición militar de La Calera. Entre los restos de los 12 encontrados, se encuentran Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, una de las mellizas Carranza (Adriana o Cecilia) y Raúl Oscar Ceballos Canton. Todos ellos se sumaron a los de Mario Alberto Nívoli, cuya identidad ya había sido difundida, de acuerdo con lo indicado por El Doce. El proceso, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), consta de exámenes y notificaciones formales, las cuales continuarán hasta finalizar con el total.

Los nombres fueron difundidos por la Asociación H.I.J.O.S Córdoba, que detalló que las identificaciones corresponden a Jorge Valverde Suárez, quien era oriundo de Mendoza y llegó a la provincia para estudiar Derecho. En aquel entonces se desempeñó como delegado de la Federación Universitaria. Fue secuestrado poco después del golpe militar en un puesto de Guardia de la Fuerza Aérea.

Ya identificaron a seis de
Ya identificaron a seis de los 12 encontrados (Fuente: Equipo Argentino de Antropología Forense)

Raúl Oscar Ceballos Canton era estudiante de Ingeniería y trabajador de FIAT Materfer, militaba en Montoneros y fue secuestrado en su domicilio de barrio Altamira. En el caso de las mellizas Carranza, la identificación se logró a partir de un diente hallado que coincide genéticamente con una de ellas, secuestradas en mayo de 1976 en el barrio General Paz.

Oscar Reyes, nacido en Banfield y padre de cinco hijos, trabajaba en FIAT y militaba en el Partido Comunista. Fue secuestrado en la vía pública el 18 de octubre de 1977. Ese mismo día fue capturado Ramiro Bustillo, de 27 años, también militante del Partido Comunista, bajo órdenes del entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

Durante la semana pasada, determinaron que entre los restos estaban los de Mario Alberto Nívoli, oriundo de Ucacha, quien fue secuestrado el 14 de febrero de 1977. Según el relato de su hija, la noticia llegó después de 49 años de búsqueda, cuando el abogado Ramiro Fresneda se comunicó con la familia para confirmar el hallazgo.

El EAAF realizó trabajos de prospección y excavación arqueológica, encomendados por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba y el 26 de septiembre del año pasado, la Justicia Federal confirmó el descubrimiento en La Perla. Esa fue la primera vez que se encontraron evidencias de este tipo casi cinco décadas después de los crímenes cometidos allí entre 1976 y 1977.

Las investigaciones en La Perla
Las investigaciones en La Perla comenzaron en septiembre del año pasado (Fuente: EAAF)

La recuperación e identificación de los mismos fue posible a partir de la intervención conjunta del EAAF, el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los descubrimientos se produjeron en el sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla, donde los investigadores localizaron fragmentos óseos como fémures y partes de cráneos. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta.

El ex centro de detención fue uno de los principales espacios de represión ilegal durante la dictadura. Se estima que allí estuvieron cautivas entre 2.200 y 2.500 personas. El proceso de análisis de los restos estuvo orientado a determinar la antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas en ese período.

El Equipo de Antropología lleva cerca de 20 años de trabajo sistemático en búsqueda de restos que tuvieran relación con los desaparecidos de la dictadura. La estrategia utilizada combinó testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging, una herramienta de detección a través de pulsos de luz láser) y análisis de fotos aéreas históricas. Además incorporaron fotografías aéreas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba.

Temas Relacionados

La Perlacentro clandestinoDictadura Militarúltimas noticias

Últimas Noticias

Prohibieron hasta fines del mes de junio la pesca de la merluza

La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Además, no se podrá utilizar artes de pesca de fondo en un sector delimitado de la Zona Común de Pesca entre Argentina y Uruguay

Prohibieron hasta fines del mes

Desarticularon otra banda narco familiar que operaba en Córdoba

Hay tres detenidos en la localidad de San José de la Dormida. Entregaban la droga vía delivery

Desarticularon otra banda narco familiar

Una infancia pobre, una bancarrota y quince años sin poder cantar por un cuadro de estrés: la vida de Sergio Denis, fuera del éxito

El cantante nació el 16 de marzo de 1949 en Coronel Suárez, hace 67 años, y falleció el 15 de mayo de 2020, luego de no lograr recuperarse de una caída en un escenario. El artista que conoció la gloria y atravesó momentos oscuros hasta llegar a su trágico final

Una infancia pobre, una bancarrota

Comienzan los alegatos en el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

El proceso a cargo del Tribunal N°14 entra en su recta final. El imitador de Michael Jackson, que se negó a declarar hasta el momento, podría ser condenado a 20 años de cárcel

Comienzan los alegatos en el

Presentación de un libro y homenaje al papa Francisco en un acto en la UCA

El martes 17 de marzo tendrá lugar este acto para celebrar los quince años de la creación del parea de Compromiso Social y Extensión de la universidad a instancias del entonces Arzobispo Jorge Bergoglio

Presentación de un libro y
DEPORTES
La decisión que tomó Sergio

La decisión que tomó Sergio Chiquito Romero tras su salida de Boca y último paso por Argentinos Juniors

Por qué el décimo puesto de Franco Colapinto en China fue su mejor actuación en la Fórmula 1

7 frases de Úbeda tras el empate de Boca ante Unión: del por qué salió Ascacíbar al “cambio defensivo” de Braida por Merentiel

Juan Estévez celebró el título en el M15 de La Plata

La lupa sobre la polémica de Unión-Boca: la falta previa por la que debió ser anulado el gol de Merentiel

TELESHOW
La sorpresiva aparición de María

La sorpresiva aparición de María Becerra en el show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza Argentina que fue furor

Quién es La Maciel, la nueva integrante de Gran Hermano: figura de las redes y dueña de una fuerte historia de vida

Premios Oscar 2026: Conan O’Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity: los cuatro semifinalistas que quedaron cerca de la gran final

La fiesta de revelación de género de Mica Lapegüe y su novio, Tomás Bartolomé: “Me muero del amor”

INFOBAE AMÉRICA

El secretario de Energía de

El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas”

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy vuelve a comparecer ante los tribunales por presunta financiación libia de su campaña de 2007

Ecuador lanzó una operación conjunta con Estados Unidos contra el narcotráfico en el país que se extenderá durante dos semanas

Japón informó que no prevé enviar buques de guerra para escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz

Hacia una tecnología que tienda a evitar la corrupción en la contratación administrativa