Dieron a conocer los nombres de otras cinco personas desaparecidas en La Perla cuyos restos fueron identificados

Los restos fueron hallados en el predio del ex centro clandestino La Perla en Córdoba (Fuente: ElDoce.TV)

Luego de informaran que fueron identificados de manera parcial los restos de 12 personas desaparecidas en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, dieron a conocer los nombres de seis de las víctimas.

Se trata de personas que fueron secuestradas y torturadas durante la última dictadura militar, y que posteriormente fueron asesinados y enterrados en el predio donde hoy funciona la guarnición militar de La Calera. Entre los restos de los 12 encontrados, se encuentran Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, una de las mellizas Carranza (Adriana o Cecilia) y Raúl Oscar Ceballos Canton. Todos ellos se sumaron a los de Mario Alberto Nívoli, cuya identidad ya había sido difundida, de acuerdo con lo indicado por El Doce. El proceso, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), consta de exámenes y notificaciones formales, las cuales continuarán hasta finalizar con el total.

Los nombres fueron difundidos por la Asociación H.I.J.O.S Córdoba, que detalló que las identificaciones corresponden a Jorge Valverde Suárez, quien era oriundo de Mendoza y llegó a la provincia para estudiar Derecho. En aquel entonces se desempeñó como delegado de la Federación Universitaria. Fue secuestrado poco después del golpe militar en un puesto de Guardia de la Fuerza Aérea.

Ya identificaron a seis de los 12 encontrados (Fuente: Equipo Argentino de Antropología Forense)

Raúl Oscar Ceballos Canton era estudiante de Ingeniería y trabajador de FIAT Materfer, militaba en Montoneros y fue secuestrado en su domicilio de barrio Altamira. En el caso de las mellizas Carranza, la identificación se logró a partir de un diente hallado que coincide genéticamente con una de ellas, secuestradas en mayo de 1976 en el barrio General Paz.

Oscar Reyes, nacido en Banfield y padre de cinco hijos, trabajaba en FIAT y militaba en el Partido Comunista. Fue secuestrado en la vía pública el 18 de octubre de 1977. Ese mismo día fue capturado Ramiro Bustillo, de 27 años, también militante del Partido Comunista, bajo órdenes del entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

Durante la semana pasada, determinaron que entre los restos estaban los de Mario Alberto Nívoli, oriundo de Ucacha, quien fue secuestrado el 14 de febrero de 1977. Según el relato de su hija, la noticia llegó después de 49 años de búsqueda, cuando el abogado Ramiro Fresneda se comunicó con la familia para confirmar el hallazgo.

El EAAF realizó trabajos de prospección y excavación arqueológica, encomendados por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba y el 26 de septiembre del año pasado, la Justicia Federal confirmó el descubrimiento en La Perla. Esa fue la primera vez que se encontraron evidencias de este tipo casi cinco décadas después de los crímenes cometidos allí entre 1976 y 1977.

Las investigaciones en La Perla comenzaron en septiembre del año pasado (Fuente: EAAF)

La recuperación e identificación de los mismos fue posible a partir de la intervención conjunta del EAAF, el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los descubrimientos se produjeron en el sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla, donde los investigadores localizaron fragmentos óseos como fémures y partes de cráneos. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta.

El ex centro de detención fue uno de los principales espacios de represión ilegal durante la dictadura. Se estima que allí estuvieron cautivas entre 2.200 y 2.500 personas. El proceso de análisis de los restos estuvo orientado a determinar la antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas en ese período.

El Equipo de Antropología lleva cerca de 20 años de trabajo sistemático en búsqueda de restos que tuvieran relación con los desaparecidos de la dictadura. La estrategia utilizada combinó testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging, una herramienta de detección a través de pulsos de luz láser) y análisis de fotos aéreas históricas. Además incorporaron fotografías aéreas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba.