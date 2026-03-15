Se espera un día nublado con temperaturas de verano en el AMBA, pero advirtieron que volverá a llover

Pese a que habrá un aumento de la temperatura, no se tratará de una ola de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre del fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para experimentar un cambio en las condiciones meteorológicas que se extenderá durante los próximos días. Para este domingo se esperan calores veraniegos, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la proximidad de las lluvias.

A pesar de que el verano está cerca de finalizar su temporada, el pronóstico indicó que se esperan temperaturas que oscilarán entre los 21 grados y los 31 grados, lo que mantendrá el ambiente cálido en la región. No obstante, informaron que el cielo estará parcialmente nublado gran parte de la jornada.

Para el lunes, las previsiones señalaron que el cielo estará completamente cubierto por las nubes. Sin embargo, destacaron que habrá un aumento en el termómetro, ya que la mínima ascenderá a 23 grados y la máxima alcanzará un pico de 32 grados.

No obstante, el aumento en la temperatura sería un indicio que marcaría la llegada de un período de inestabilidad en la zona. De acuerdo con el informe climático extendido, esa misma noche se darían las primeras tormentas aisladas.

En el Conurbano, las temperaturas podrían variar entre uno y dos grados

De hecho, para el martes se estipula que las tormentas perdurarán a lo largo de toda la jornada. Incluso, los registros térmicos mostrarán un descenso, ya que la temperatura mínima será de 24 grados y la máxima apenas llegará a 28 grados.

De la misma manera, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las precipitaciones ya no estarían presentes ni el miércoles, ni el resto de la semana. Pese a esto, los días seguirán marcados por la alta nubosidad y máximas que no llegarían a sobrepasar los 26 grados.

Las alertas que estarán vigentes en el resto del país

En el norte argentino, específicamente en el sureste de Jujuy, el sector este de Salta, el oeste de Formosa y el noroeste de Chaco, estará vigente una alerta amarilla por tormentas. Según indicaron las autoridades del SMN, estas condiciones pueden provocar lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

De la misma forma, el sector este de La Pampa y el suroeste de la provincia de Buenos Aires también estarán bajo alerta amarilla por tormentas, con características similares. Por este motivo, advirtieron que las condiciones climáticas podrían afectar la circulación y generar acumulación de agua en las zonas urbanas y rurales.

Las zonas del país que estarán bajo alertas este domingo

Por un lado, el sur de Mendoza tendrá alerta amarilla por viento zonda, mientras que el oeste de Neuquén estará bajo alerta naranja por lluvias y amarilla por vientos. Asimismo, en la cordillera de Río Negro, regirá una alerta naranja por lluvias, que pueden ser persistentes y alcanzar valores de precipitación elevados.

Por otro lado, una pequeña región en el norte de la cordillera de Chubut estará bajo alerta amarilla por lluvias. Finalmente, en la provincia de Tierra del Fuego se mantendrá activa una alerta naranja por lluvias, con pronóstico de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los habitantes de las zonas afectadas:

Evitar las actividades al aire libre y, sobre todo, cercanas a playas, ríos, piscinas y lagunas.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil.

Evitar circular por calles anegadas y zonas inundables durante y después de las lluvias.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No refugiarse bajo árboles o estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

En caso de estar en ruta, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.

Preparar elementos de emergencia como linternas, agua potable y cargadores de celular.

Seguir indicaciones de las autoridades locales y evaluar la posibilidad de postergar actividades al aire libre en las áreas con alerta vigente.

Las alertas podrían modificarse según la evolución de las condiciones meteorológicas. Por esta razón, recomendaron consultar los medios locales y priorizar la seguridad familiar.